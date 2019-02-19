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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 274275276277>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 173
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
25%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:12

Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:16

  detroytred написав:Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.


Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.
Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:20

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:може тому, що це все вже всіх просто ДІСТАЛО!?

Долярчик ото подумай чому вдалих бізнесменів, та успішних людей меньшість? А тих ВСІХ яких дістало абсолютна більшість? Га? Може у тих і у тих є різниця в мізках або в наявності мізків? Нє?

Примитивное упрощение.

Спрос ограничен, если Вы понимаете, к чему это.
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Разные способности и возможности.

Наличие *мозгов* конечно играет роль, но в вопросе пирамиды богатства отнюдь не ключевую.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:27

Aps
Конечно обоюдная.
Только ответственность и роль управленцев на порядок выше.
У них реальные рычаги управления и влияния.
Их меньше (возможность координации действий).
Они имеют бОльшие возможности (по той же учёбе: от средств и до времени) и лучшие условия.

В отличие от пересичных.
Вынужденных напрягаться за обеспечение потребностей низа пирамиды Маслоу.

И главное -- посмотрите прямые функциональные обязанности.
Для яркости -- дворника и президента.
Дворникам условия для работы, жизни, развития создаёт по цепочкам ... управленец, регламентируя законами, их исполнением, контролем и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:34

  shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?
Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?




  airmax78 написав:А у Беларуси, России, Казахстана, Кригизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении - нет..


В Грузии есть.
А у Латвии,Литвы, Эстонии есть и ЕС , и НАТО,не говоря о безвизе.
И что?


  airmax78 написав:Я так понимаю, вы горите желанием умереть смертью героя в войсковой операции по освобождению Горловки? Если нет, то лучше заткнитесь.


1) Это не я пел здесь о том, как поднялась украинская армия при Петре Порошенко. А,оказывается, ответить-то по существу и нечего
2) Малоуважаемый хам, не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:34

Re: Політичні дискусії

Складається враження , що керівниками більш-менш великої кількості підлеглих тут практично ніхто не працював . Якийсь ідеалізм в підходах і оцінках . Менеджер ( управлінець-керівник ) тільки теоретично має більшу відповідальність - і то перед своїм керівництвом . Так що якщо він робить щось не на шкоду "шефам" - то їм наплювати в більшості випадків ... А рядовий про якихось провалах - вилітає з роботи моментально ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38

Появляется исключение - поумневший дворник.
Так он не будет бороться за всеобщее поумнение дворников.
Он начнёт реализовываться сам.
В том числе и за рубеж махнет.

Ну а чтобы массовые дворники начали лучше работать, жить, развиваться, управленцы обязаны (это у них в прямых функциональных обязанностях, за это они деньги получают) создать им соответствующие для этого условия.
Не субсидии давать и обещаниями кормить, а создать условия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42

  Puente написав:Складається враження , що керівниками більш-менш великої кількості підлеглих тут практично ніхто не працював . Якийсь ідеалізм в підходах і оцінках . Менеджер ( управлінець-керівник ) тільки теоретично має більшу відповідальність - і то перед своїм керівництвом . Так що якщо він робить щось не на шкоду "шефам" - то їм наплювати в більшості випадків ... А рядовий про якихось провалах - вилітає з роботи моментально ...


Вот!
Так поэтому так и живём. Общество.
Потому что шефам наплевать.
Нет совпадения с интересами пересичных.

Не любви заботы))) к пересичным, а объективного совпадения личных интересов шефов с интересами пересичных.
По разным причинам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42

Re: Політичні дискусії

... от попалось на очі, чому саме за Зе! хочуть голосувати пересічні...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42

  shapo написав:
  airmax78 написав:А у Беларуси, России, Казахстана, Кригизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении - нет..

В Грузии есть.
А у Латвии,Литвы, Эстонии есть и ЕС , и НАТО,не говоря о безвизе.
И что?
  airmax78 написав:Я так понимаю, вы горите желанием умереть смертью героя в войсковой операции по освобождению Горловки? Если нет, то лучше заткнитесь.


1) Это не я пел здесь о том, как поднялась украинская армия при Петре Порошенко. А,оказывается, ответить-то по существу и нечего
2) Малоуважаемый хам, не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти

Потому что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, свой Порошенко появился еще в 1991 году.
Мне эти рассуждения напоминают рассуждения крепостного крестьянина: "и зачем нас барин освободил? Свободу-то на хлеб не намажешь. Вон и в соседнем селе освободили всех и что, лучше им стало?"
Про армию - не хочу комментировать, чтобы на мат не сорваться.
airmax78
 
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