Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ? Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ? Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...
Puente написав:Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ? Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ? Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...
Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.
Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ? Голосування буде "проти" - хто проти Порошенка , хто проти Зеленського, хто проти Юлі ... От чомусь у нас ця гетьманщина постійно . Колись був шанс у Марчука . Зараз міг би бути у когось з 2 ешелону - Гриценка , Безсметрного , Смешка ...
Долярчик, Вибори Преезидента це не жарти...хто Ваш Президент?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Puente написав:Та все одно Порошенко менше 25 % не матиме в 1 турі ...
Скорее всего так и будет, возможно с такими результатами удастся даже пройти во второй тур.
Я уверен что пройдёт во второй
А можливо все закінчиться ще в першому турі перемогою Порошенка .... Якщо тутешнє голосування реально відображає думки тут присутніх ( а не думки клонів ) то ймовірність перемоги в першому турі дуже висока , особливо якщо припустити , що половина симпатиків Зеленського просто не прийде на вибори бо сонце-шашлики-сесія.... Просто прикиньте цей варіант математично У нас проголосувало 173 , якщо 50% з 44 голосів за Зеленського не прийде - кількість проголосувавших опуститься до 151 , а тоді 62 голоса за Порошенка буде становити 62:151= 41%