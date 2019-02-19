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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 275276277278>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 173
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
25%
44
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:00

Re: Політичні дискусії

Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?
Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?
Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:05

  Puente написав:Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?
Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?
Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...

Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:10

Re: Політичні дискусії

Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ? Голосування буде "проти" - хто проти Порошенка , хто проти Зеленського, хто проти Юлі ...
От чомусь у нас ця гетьманщина постійно . Колись був шанс у Марчука . Зараз міг би бути у когось з 2 ешелону - Гриценка , Безсметрного , Смешка ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:11

Центр Разумкова, 20 февраля 2019
Выборы Президента Украины
Первый тур
Зеленский - 17,5 %
Порошенко - 13,1 %
Тимошенко - 11,5 %

Второй тур
Зеленский - 32 %
Порошенко - 19%

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

Интересно будет посмотреть новости от Социс. Уже где-то должен быть на подходе опрос.
Как никак учредителем Социс был Грынив - глава предвыборного штаба Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:25

Re: Політичні дискусії

Та все одно Порошенко менше 25 % не матиме в 1 турі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:42

Re: Політичні дискусії

Puente написав:Та все одно Порошенко менше 25 % не матиме в 1 турі ...


Скорее всего так и будет, возможно с такими результатами удастся даже пройти во второй тур.
freeze
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Долярчик, Вибори Преезидента це не жарти...хто Ваш Президент?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
Puente написав:Та все одно Порошенко менше 25 % не матиме в 1 турі ...


Скорее всего так и будет, возможно с такими результатами удастся даже пройти во второй тур.
Я уверен что пройдёт во второй
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:49

  Faceless написав:
freeze написав:
Puente написав:Та все одно Порошенко менше 25 % не матиме в 1 турі ...
Скорее всего так и будет, возможно с такими результатами удастся даже пройти во второй тур.
Я уверен что пройдёт во второй
А можливо все закінчиться ще в першому турі перемогою Порошенка ....
Якщо тутешнє голосування реально відображає думки тут присутніх ( а не думки клонів ) то ймовірність перемоги в першому турі дуже висока , особливо якщо припустити , що половина симпатиків Зеленського просто не прийде на вибори бо сонце-шашлики-сесія....
Просто прикиньте цей варіант математично
У нас
проголосувало 173 , якщо 50% з 44 голосів за Зеленського не прийде - кількість проголосувавших опуститься до 151 , а тоді 62 голоса за Порошенка буде становити 62:151= 41%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:55

Re: Політичні дискусії

зрадофилы и порохофобы!
не подведите своего братана!
он же вам тока добра желает
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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