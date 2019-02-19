Олігархи підписали пакт про ненапад на Порошенка.
Він захищає їх інтереси. Порошенко зрісся з олігархатом.
Ще один термін і олігархів поставити в рамки Закону стане неможливо.
Тільки Гриценко ...з обєднанням навколо нього всіх демократичних сил.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:56
Олігархи підписали пакт про ненапад на Порошенка.
Він захищає їх інтереси. Порошенко зрісся з олігархатом.
Ще один термін і олігархів поставити в рамки Закону стане неможливо.
Тільки Гриценко ...з обєднанням навколо нього всіх демократичних сил.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:04
Політичні дискусії
коломойский тоже?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:15
Re: Політичні дискусії
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:15
порошенко должен и будет сидеть в тюрьме
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:26
... жартівник!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:32
"останній шанс"! ©®™
... я завжди "намус" ходив на вибори...... - а от на ці вибори - Я - ХОЧУ ЙТИ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:33
А тест для перевірки правильності Вашого рішення вже провели?
Тобто референдум проведений серед покупців Ваших запчастин по питанню ціноутворення на них - привів до покращення стану Вашого бізнесу?
Тому
Поки не навели бардак в державі неперевіреними рішеннями - просто відтестуйте їх в мікромасштабах (референдум в сімї по питанню скільки хто приносить грошей і хто як їх витрачає , або референдум серед власних дітей - до якої години їм можна дивитись телевізор.. чи референдум для дружини по питанню скільки витрачати на пиво-цигарки-баню з друзями... )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:34
Re: Політичні дискусії
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:35
Майже половина обіцянок кандидатів у президенти, які прописані у передвиборчих програмах, не стосуються конституційних повноважень Президента.
Аналітики КВУ визначили топ-5 тем, про які пишуть кандидати в своїх програмах.
«На першому місці питання економіки. В середньому 31% кожної програми кандидата - це економічний блок. Це питання того, як залучити в Україну інвестиції, що робити з податками, створення нових робочих місць, зарплати, тарифи, соціальні виплати, пенсії і так далі», - інформує Рибачок.
У результаті, за його словами, кандидати в президенти говорять про економіку вдвічі більше, ніж про безпеку, армію і зовнішню політику разом узяті.
На другому місці - питання правової політики, які згадуються в 11% програм.
«Лише третє місце в програмах - це питання безпеки і армії», - сказав Рибачок, та уточнив, що середньому 8% програм акцентують саме на цьому.
«Ще 20% - це загальні слова, красиві історії з життя кандидатів і дуже гарні епітети», - розповів Рибачок.
Аналітик також наголосив, що у передвиборчих програмах наявний негативний тренд – частина кандидатів пропагують недемократичні практики.
«Вже зараз низка кандидатів публічно закликають до впровадження смертної кари в Україні... хоча є рішення Конституційного Суду з далекого 1999 року, де взагалі було визнано, що смертна кара в принципі суперечить Конституції України», - зауважує Рибачок.
Серед негативних тенденцій, за оцінкою КВУ, й те, що половина найрейтинговіших кандидатів обіцяють повністю скасувати недоторканність народних депутатів, президента, суддів. Окремі кандидати спекулюють на ідеях відкликання виборцями депутатів і президента. Масово набувають поширення ідеї референдумів, які пропонується проводити в обхід парламенту і певних процедур, що мають бути визначені законом.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:37
Цілком без жартів...бачу Ви на Зе натякаєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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