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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 276277278279280281>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 174
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:56

Олігархи підписали пакт про ненапад на Порошенка.
Він захищає їх інтереси. Порошенко зрісся з олігархатом.
Ще один термін і олігархів поставити в рамки Закону стане неможливо.
Тільки Гриценко ...з обєднанням навколо нього всіх демократичних сил.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:04

Політичні дискусії

Квесторе_поверніться написав:Олігархи підписали пакт про ненапад на Порошенка.
Він захищає їх інтереси. Порошенко зрісся з олігархатом.
Ще один термін і олігархів поставити в рамки Закону стане неможливо.
Тільки Гриценко ...з обєднанням навколо нього всіх демократичних сил.


коломойский тоже?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:15

Re: Політичні дискусії

  kingkongovets написав:коломойский тоже?

А він ще олігарх?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:15

порошенко должен и будет сидеть в тюрьме
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:26

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Вибори Преезидента це не жарти...хто Ваш Президент?

... жартівник! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:32

"останній шанс"! ©®™

  budivelnik написав:половина симпатиків Зеленського просто не прийде на вибори

... я завжди "намус" ходив на вибори...... - а от на ці вибори - Я - ХОЧУ ЙТИ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:33

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Вибори Преезидента це не жарти...хто Ваш Президент?
... жартівник! :D
А тест для перевірки правильності Вашого рішення вже провели?
Тобто референдум проведений серед покупців Ваших запчастин по питанню ціноутворення на них - привів до покращення стану Вашого бізнесу?

Тому
Поки не навели бардак в державі неперевіреними рішеннями - просто відтестуйте їх в мікромасштабах (референдум в сімї по питанню скільки хто приносить грошей і хто як їх витрачає , або референдум серед власних дітей - до якої години їм можна дивитись телевізор.. чи референдум для дружини по питанню скільки витрачати на пиво-цигарки-баню з друзями... )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:34

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:а от на ці вибори - Я - ХОЧУ ЙТИ!!!
потрапите в тих 50% які прийшли....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:35

Майже половина обіцянок кандидатів у президенти, які прописані у передвиборчих програмах, не стосуються конституційних повноважень Президента.
Аналітики КВУ визначили топ-5 тем, про які пишуть кандидати в своїх програмах.

«На першому місці питання економіки. В середньому 31% кожної програми кандидата - це економічний блок. Це питання того, як залучити в Україну інвестиції, що робити з податками, створення нових робочих місць, зарплати, тарифи, соціальні виплати, пенсії і так далі», - інформує Рибачок.

У результаті, за його словами, кандидати в президенти говорять про економіку вдвічі більше, ніж про безпеку, армію і зовнішню політику разом узяті.

На другому місці - питання правової політики, які згадуються в 11% програм.

«Лише третє місце в програмах - це питання безпеки і армії», - сказав Рибачок, та уточнив, що середньому 8% програм акцентують саме на цьому.

«Ще 20% - це загальні слова, красиві історії з життя кандидатів і дуже гарні епітети», - розповів Рибачок.

Аналітик також наголосив, що у передвиборчих програмах наявний негативний тренд – частина кандидатів пропагують недемократичні практики.

«Вже зараз низка кандидатів публічно закликають до впровадження смертної кари в Україні... хоча є рішення Конституційного Суду з далекого 1999 року, де взагалі було визнано, що смертна кара в принципі суперечить Конституції України», - зауважує Рибачок.

Серед негативних тенденцій, за оцінкою КВУ, й те, що половина найрейтинговіших кандидатів обіцяють повністю скасувати недоторканність народних депутатів, президента, суддів. Окремі кандидати спекулюють на ідеях відкликання виборцями депутатів і президента. Масово набувають поширення ідеї референдумів, які пропонується проводити в обхід парламенту і певних процедур, що мають бути визначені законом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-electio ... a-kvu.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:37

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Вибори Преезидента це не жарти...хто Ваш Президент?

... жартівник! :D

Цілком без жартів...бачу Ви на Зе натякаєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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