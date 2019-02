Додано: Сер 20 лют, 2019 17:04

Квесторе_поверніться написав: Олігархи підписали пакт про ненапад на Порошенка.

Він захищає їх інтереси. Порошенко зрісся з олігархатом.

Ще один термін і олігархів поставити в рамки Закону стане неможливо.

Тільки Гриценко ...з обєднанням навколо нього всіх демократичних сил.



коломойский тоже? коломойский тоже?

