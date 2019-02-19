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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 277278279280281>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 174
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:38

  shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?
Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?


О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:40

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:референдум проведений серед покупців

....я бачу, що покупці шукають "подешевше".... і коли їм пропонуєш те дешеве(хоч добре знаєш яка його якість) - то тут обломне питання: "... а ще дешевше щось є?"
- зубожіння©®™
- не зубожілі - таряться по Ашанах/Форумах......чи за кордоном!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42

Re: Політичні дискусії

Подивися проти кого найбільші зрадофіли форуму і поборорники лугандона і голосуй за того кандидата - не прогадаєш:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Вибори Преезидента це не жарти...хто Ваш Президент?

... жартівник! :D

Цілком без жартів...бачу Ви на Зе натякаєте?

... так я і відповів :wink: без жартів :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:44

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:А можливо все закінчиться ще в першому турі перемогою Порошенка ....

думаю то наздвичайно малоймовірно. 44 кандидати, і, будьмо чесними, ще мінімум двоє окрім Порошенко можуть набрати не менше 15% кожен і ще кілька в рамках 5% кожен
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:46

  Faceless написав:
  budivelnik написав:А можливо все закінчиться ще в першому турі перемогою Порошенка ....
думаю то наздвичайно малоймовірно. 44 кандидати, і, будьмо чесними, ще мінімум двоє окрім Порошенко можуть набрати не менше 15% кожен і ще кілька в рамках 5% кожен
Надіємось на краще - готуємось до гіршого.... :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... жартівник! :D

Цілком без жартів...бачу Ви на Зе натякаєте?

... так я і відповів :wink: без жартів :wink:

Хочете щоб було все Зешібісь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:49

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:... я завжди "намус" ходив на вибори...... - а от на ці вибори - Я - ХОЧУ ЙТИ!!!

Але теща не пустить. :(
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50

"... і все буде добре.... для кожного з нас" ©®™

...як там Лібо писав: "... в мене дар... я бачу майбутнє..."
- так от, у другому турі буде Ю і Зе!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:51

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:референдум проведений серед покупців
....я бачу, що покупці шукають "подешевше".... і коли їм пропонуєш те дешеве(хоч добре знаєш яка його якість) -
Тобто ви розумієте що покупці гірше від вас розуміються на вашому бізнесі...
Чому ж ви тоді вважаєте , що людина яка пропонує на референдумі визначати як і що робити - це добре для Держави , якщо на своєму мікроприкладі ви бачите що це маразм ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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