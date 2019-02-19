О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:38
О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:40
Re: Політичні дискусії
....я бачу, що покупці шукають "подешевше".... і коли їм пропонуєш те дешеве(хоч добре знаєш яка його якість) - то тут обломне питання: "... а ще дешевше щось є?"
- зубожіння©®™
- не зубожілі - таряться по Ашанах/Форумах......чи за кордоном!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42
Re: Політичні дискусії
Подивися проти кого найбільші зрадофіли форуму і поборорники лугандона і голосуй за того кандидата - не прогадаєш:-)
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:43
... так я і відповів без жартів
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:44
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:46
Надіємось на краще - готуємось до гіршого....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47
Хочете щоб було все Зешібісь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:49
Re: Політичні дискусії
Але теща не пустить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50
"... і все буде добре.... для кожного з нас" ©®™
...як там Лібо писав: "... в мене дар... я бачу майбутнє..."
- так от, у другому турі буде Ю і Зе!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:51
Тобто ви розумієте що покупці гірше від вас розуміються на вашому бізнесі...
Чому ж ви тоді вважаєте , що людина яка пропонує на референдумі визначати як і що робити - це добре для Держави , якщо на своєму мікроприкладі ви бачите що це маразм ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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