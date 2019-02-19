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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 278279280281>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 174
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:[quote=
... жартівник! :D

Цілком без жартів...бачу Ви на Зе натякаєте?

... так я і відповів :wink: без жартів :wink:[/quote]


Хочете щоб було все Зешібісь?
[/quote]


... хочу ЧЕСНОГО президента!
- і цнотливого у політиці!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:52

  Долярчик написав:...як там Лібо писав: "... в мене дар... я бачу майбутнє..."
- так от, у другому турі буде Ю і Зе!

Ставлю долар що ні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:...як там Лібо писав: "... в мене дар... я бачу майбутнє..."
- так от, у другому турі буде Ю і Зе!

Ставлю долар що ні.

... побачимо! - сказав сліпий....... Лібо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:...як там Лібо писав: "... в мене дар... я бачу майбутнє..."
- так от, у другому турі буде Ю і Зе!
Ставлю долар що ні.
Якщо так станеться що в другий тур пройде Гриценко замість Порошенка - я буду голосувати за Гриценка
А от що я буду робити якщо пройдуть коломойські - я якось і не знаю.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:58

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  budivelnik написав:референдум проведений серед покупців
....я бачу, що покупці шукають "подешевше".... і коли їм пропонуєш те дешеве(хоч добре знаєш яка його якість) -
Тобто ви розумієте що покупці гірше від вас розуміються на вашому бізнесі...
Чому ж ви тоді вважаєте , що людина яка пропонує на референдумі визначати як і що робити - це добре для Держави , якщо на своєму мікроприкладі ви бачите що це маразм ?

... є питання, які мають вирішувати профі!
- а є такі, які треба питати у загалу(пересічних)!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:04

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Тобто ви розумієте що покупці гірше від вас розуміються на вашому бізнесі...
Чому ж ви тоді вважаєте , що людина яка пропонує на референдумі визначати як і що робити - це добре для Держави , якщо на своєму мікроприкладі ви бачите що це маразм ?
... є питання, які мають вирішувати профі!
- а є такі, які треба питати у загалу(пересічних)!
Спробуйте озвучити державні питання які мають вирішувати всі і які мають вирішувати профі ?
Особисто я вважаю
Як тільки питання прибирання в підїзді винести на референдум - так відразу підїзд залишиться без двірника , бо референдум прийме щось типу
платити треба менше а прибирати краще.....
Те саме по пенсіям-зарплатам
працювати треба менше- платити більше...
Проведіть референдум серед своїх працівників чи хочуть вони
а - мати в 2 рази вищу зарплату
б - страховку за рахунок Вас
в - оплату відпустки в санаторії за Ваш рахунок
г - збільшення робочого часу...
А потім подивившись на відповіді - переведіть їх в загальнодержавний варіант...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Спробуйте озвучити державні питання які мають вирішувати всі

... от, наприклад, про припинення війни!
Наприклад, дадуть 3-5 варіантів, а народ з них вибере/проголосує...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:20

Roshen витратив 35 мільйонів гривень на допомогу

Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Roshen витратив 35 мільйонів гривень на допомогу Кременчуцькій дитячій лікарні
Корпорація Roshen за власний кошт профінансувала створення нового стерилізаційного відділення й лабораторії у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. http://uprom.info/news/other/meditsina/ ... j-likarni/
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 20 лют, 2019 18:27, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:21

Re: Політичні дискусії

Главное чтобы третьего тура не было.
Такого массива информации о фальсификациях не помню с 2004 года.
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