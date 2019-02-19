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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 279280281282283284>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 174
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:26

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Спробуйте озвучити державні питання які мають вирішувати всі
... от, наприклад, про припинення війни!
Наприклад, дадуть 3-5 варіантів, а народ з них вибере/проголосує...
Так без проблем
Озвучте своїх 5 варіантів припинення війни....
Я наприклад ЗА припинення
Ви думаю ЗА
Але якщо всього одна людина - буде проти всіх ваших варіантів і прізвище її пуйло - що змінить референдум ? тим більше що пуйло в ньому участі приймати не буде , а значить результати цього референдуму для нього не обовязкові
ПС
Ляшко хоче підняти зарплату в 2 рази... Ви особисто після того як на референдумі пройде це питанн - згодні підняти своїм працівникам зарплату в 2 рази ? чи вважаєте що ви не зобовязані це робити?
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:27

  freeze написав:Главное чтобы третьего тура не было.
Такого массива информации о фальсификациях не помню с 2004 года.
Так виборів ще не було - а масив інформації вже є... Вас це не дивує ?

Мене наприклад дивує що в ПЦУ в основному на Західній- Центральній Україні перейшло 300+ громад , а спроби підпалу храмів (3 штуки чомусь в Запоріжжі , де практично ніхто не переходив...)
Тобто там де вплив раССейського світу сильніший - там і негараздів більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:36

  shapo написав:
1) Это не я пел здесь о том, как поднялась украинская армия при Петре Порошенко. А,оказывается, ответить-то по существу и нечего
2) Малоуважаемый хам, не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти



  airmax78 написав:Потому что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, свой Порошенко появился еще в 1991 году.
Мне эти рассуждения напоминают рассуждения крепостного крестьянина: "и зачем нас барин освободил? Свободу-то на хлеб не намажешь. Вон и в соседнем селе освободили всех и что, лучше им стало?"


Бред сивой кобылы.
О том, что советские республики войдут в ЕС наряду с странами бывшего Ост-блока - совместное решение НАТО и США которые никогда не признавали страны Прибалтики входящими в состав СССР считая их оккупированными.



  airmax78 написав:Про армию - не хочу комментировать, чтобы на мат не сорваться.


Напугал ежа голой ж***, т.к. я матом каждый день на работе разговариваю.
А вот по сути сказать нечего.
Как была украинская армия небоеспособна в 2014г ,так и осталась, хоть и ободрали через налоги население страны.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:37

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:
  freeze написав:Главное чтобы третьего тура не было.
Такого массива информации о фальсификациях не помню с 2004 года.
Так виборів ще не було - а масив інформації вже є... Вас це не дивує ?

Не очень удивляет. Осенью 2004 года было тоже самое, еще выборов не было, а колокола уже шумели.
Тогда правда интернета было мало, но 5-й канал регулярно осещал этот вопрос осенью до выборов.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:38

freeze написав:Скорее всего так и будет, возможно с такими результатами удастся даже пройти во второй тур.


  Faceless написав:Я уверен что пройдёт во второй


А я очень надеюсь, что Порошенко не пройдет во второй тур, т.к. тогда у страны будущего нет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:39

  shapo написав:Как была украинская армия небоеспособна в 2014г ,так и осталась, хоть и ободрали через налоги население страны.
Ну і добре.
Якщо зараз з нічого не здатною армією починаємо огризатись - то як тільки вона стане боєздатною - підірвемо Кремль...
Я правильно Вас зрозумів ?
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:45

  shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?
Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?


  Sommer написав:О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.


А она и есть никакая.
И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник, а Янукович большой,и начал организовывать добробаты не пустив русский мир в Харьков и Днепр.
Тогда все эти стратеги по имени Турчинов,Порошенко и пр. сидели тихо-тихо наложив в штаны.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:47

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Якщо так станеться що в другий тур пройде Гриценко замість Порошенка - я буду голосувати за Гриценка

Гриценка слід підтримати в 1 турі...хватить Порошенку під себе підірібати всі гілки влади. Зовніщня політика, оборона і безпека...ну і забезпечення незалежності НБУ. Це за Президентом. Господаркою нехай займається Верховна Рада.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:... хочу ЧЕСНОГО президента!
- і цнотливого у політиці!


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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:50

  airmax78 написав:Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.


"Оформит победу".
Оговорка почти по Фрейду.
По-моему, зря надеетесь на подтасовки, слишком многие кто могут этому противостоять против.
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