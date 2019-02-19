Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Спробуйте озвучити державні питання які мають вирішувати всі
... от, наприклад, про припинення війни! Наприклад, дадуть 3-5 варіантів, а народ з них вибере/проголосує...
Так без проблем Озвучте своїх 5 варіантів припинення війни.... Я наприклад ЗА припинення Ви думаю ЗА Але якщо всього одна людина - буде проти всіх ваших варіантів і прізвище її пуйло - що змінить референдум ? тим більше що пуйло в ньому участі приймати не буде , а значить результати цього референдуму для нього не обовязкові ПС Ляшко хоче підняти зарплату в 2 рази... Ви особисто після того як на референдумі пройде це питанн - згодні підняти своїм працівникам зарплату в 2 рази ? чи вважаєте що ви не зобовязані це робити?
freeze написав:Главное чтобы третьего тура не было. Такого массива информации о фальсификациях не помню с 2004 года.
Так виборів ще не було - а масив інформації вже є... Вас це не дивує ?
Мене наприклад дивує що в ПЦУ в основному на Західній- Центральній Україні перейшло 300+ громад , а спроби підпалу храмів (3 штуки чомусь в Запоріжжі , де практично ніхто не переходив...) Тобто там де вплив раССейського світу сильніший - там і негараздів більше.
shapo написав: 1) Это не я пел здесь о том, как поднялась украинская армия при Петре Порошенко. А,оказывается, ответить-то по существу и нечего 2) Малоуважаемый хам, не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам идти
airmax78 написав:Потому что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, свой Порошенко появился еще в 1991 году. Мне эти рассуждения напоминают рассуждения крепостного крестьянина: "и зачем нас барин освободил? Свободу-то на хлеб не намажешь. Вон и в соседнем селе освободили всех и что, лучше им стало?"
Бред сивой кобылы. О том, что советские республики войдут в ЕС наряду с странами бывшего Ост-блока - совместное решение НАТО и США которые никогда не признавали страны Прибалтики входящими в состав СССР считая их оккупированными.
airmax78 написав:Про армию - не хочу комментировать, чтобы на мат не сорваться.
Напугал ежа голой ж***, т.к. я матом каждый день на работе разговариваю. А вот по сути сказать нечего. Как была украинская армия небоеспособна в 2014г ,так и осталась, хоть и ободрали через налоги население страны.
shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает? Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?
Sommer написав:О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.
А она и есть никакая. И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник, а Янукович большой,и начал организовывать добробаты не пустив русский мир в Харьков и Днепр. Тогда все эти стратеги по имени Турчинов,Порошенко и пр. сидели тихо-тихо наложив в штаны.
budivelnik написав:Якщо так станеться що в другий тур пройде Гриценко замість Порошенка - я буду голосувати за Гриценка
Гриценка слід підтримати в 1 турі...хватить Порошенку під себе підірібати всі гілки влади. Зовніщня політика, оборона і безпека...ну і забезпечення незалежності НБУ. Це за Президентом. Господаркою нехай займається Верховна Рада.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.