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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:58
Aps написав: detroytred написав:Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.
Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.
Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс.
Та да, А как? Если слуги нароТа отдыхают на заграничных курортах за десятки тысяч долларов в сутки ,а "хозяева" во второй смене ипашат за пару сотку долларов в месяц?
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Vadim V
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:02
Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав:
Якщо так станеться що в другий тур пройде Гриценко замість Порошенка - я буду голосувати за Гриценка
Гриценка слід підтримати в 1 турі...хватить Порошенку під себе підірібати всі гілки влади. Зовніщня політика, оборона і безпека...ну і забезпечення незалежності НБУ. Це за Президентом. Господаркою нехай займається Верховна Рада.
Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди
Є певні відмінності одного від другого
Наприклад
Порошенко - самодостатній важковаговик і буде приймати рішення більш орієнтуючись на власні уподобання
Гриценко - змушений буде домовлятись з усіма , а так як політична культура у нас в зародковому стані - то підозрюю що домовленості будуть проводитись дуже довго і будуть занадто компромісними ( і вашим і нашим)
внаслідок того що зовнішньополітичний курс який проводить Порошенко мене влаштовує , а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:03
Vadim V написав:
Та да, А как? Если слуги нароТа отдыхают на заграничных курортах за десятки тысяч долларов в сутки ,а "хозяева" во второй смене ипашат за пару сотку долларов в месяц?
Если умерить аппетиты слуг народа добавив пару сотен баксов "хозяевам", то это будет называться очень плохим словом "популизм" и вся экономика Украины вместе с ее государственностью рухнут в одночасье.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:05
Порада для посіпак Янека від самого лєгітімного
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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:13
В 2017 году курсировали слухи, что именно к Кенту ведут ниточки дел НАБУ против экс-нардепа Николая Мартыненко и налоговика Романа Насирова. Также известны дружеские связи американского чиновника с украинскими антикоррупционными активистами и еврооптимистами
- которые отнюдь не благоволят к президенту Петру Порошенко (в частности, с Сергеем Лещенко).
Дело в том, что Банковая слишком грубо пыталась поставить антикоррупционное движение под контроль: вводила е-деклараци для активистов, конфликтовала с НАБУ и САП, затягивала создание антикоррупционного суда (правда, сейчас этот процесс активизировался, также чтобы "порадовать" американцев).
Все эти безобразия творились на глазах у Кента. Поэтому вряд ли данный чиновник будет питает какие-то иллюзии относительно Порошенко - по его дисциплине у президента Украины максимум "два с плюсом".
Другой вопрос, что среди других реальных кандидатов на победу - а это Тимошенко и Зеленский - вряд ли есть "герои романа" Джорджа Кента. При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.
блин...просто нет выбора
если не Порошенко, то хто?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:23
budivelnik написав:
до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати
Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит, что именно его бизнес это не коснётся. Когда в экономике дефицит ресурсов и выборочное право, то что вы ещё успешно работаете скорее везение чем система. Желающих забрать чужое во все времена хватало...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 лют, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:25
freeze написав:
Не очень удивляет. Осенью 2004 года было тоже самое, еще выборов не было, а колокола уже шумели.
Тогда правда интернета было мало, но 5-й канал регулярно осещал этот вопрос осенью до выборов.
Ну, зрівняли ... з пальцем. Тоді Яник особисто їздив і бив морди губернаторам, "явка" в Донецькій і Луганській зашкалювала. Зараз тільки розмови про "сітки".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:26
vitaliian написав: budivelnik написав:
до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати
Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит что именно его это не коснётся.
Що таке кошмарили?
Он коломойський також розповідає що його кошмврили з приватом і нафтогазом....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:26
vitaliian написав:
Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит что именно его это не коснётся.
І бізнес переписали на "своїх", як при біло-блакитних?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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