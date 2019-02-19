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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 280281282283284>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 174
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:58

  Aps написав:
  detroytred написав:Aps
Так это естественно и логично.
Пипл желает и должен желать от можновладцив более качественного выполнения ими своих прямых обязанностей.
А то функции управления прихапали и з-п себе назначили, а работать, как положено, где хотят.


Проблема обоюдная. У власти приоритеты не те, у народа ожидания завышены.
Обеим пора умнеть. Но это долгий эволюционный процесс.

Та да, А как? Если слуги нароТа отдыхают на заграничных курортах за десятки тысяч долларов в сутки ,а "хозяева" во второй смене ипашат за пару сотку долларов в месяц? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:02

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:Якщо так станеться що в другий тур пройде Гриценко замість Порошенка - я буду голосувати за Гриценка
Гриценка слід підтримати в 1 турі...хватить Порошенку під себе підірібати всі гілки влади. Зовніщня політика, оборона і безпека...ну і забезпечення незалежності НБУ. Це за Президентом. Господаркою нехай займається Верховна Рада.
Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди
Є певні відмінності одного від другого
Наприклад
Порошенко - самодостатній важковаговик і буде приймати рішення більш орієнтуючись на власні уподобання
Гриценко - змушений буде домовлятись з усіма , а так як політична культура у нас в зародковому стані - то підозрюю що домовленості будуть проводитись дуже довго і будуть занадто компромісними ( і вашим і нашим)
внаслідок того що зовнішньополітичний курс який проводить Порошенко мене влаштовує , а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:03

  Vadim V написав:Та да, А как? Если слуги нароТа отдыхают на заграничных курортах за десятки тысяч долларов в сутки ,а "хозяева" во второй смене ипашат за пару сотку долларов в месяц? :?


Если умерить аппетиты слуг народа добавив пару сотен баксов "хозяевам", то это будет называться очень плохим словом "популизм" и вся экономика Украины вместе с ее государственностью рухнут в одночасье.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:05

Тут багато прихильників Януковича

Порада для посіпак Янека від самого лєгітімного :mrgreen: :

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:07

  shapo написав:
  Vadim V написав:Та да, А как? Если слуги нароТа отдыхают на заграничных курортах за десятки тысяч долларов в сутки ,а "хозяева" во второй смене ипашат за пару сотку долларов в месяц? :?


Если умерить аппетиты слуг народа добавив пару сотен баксов "хозяевам", то это будет называться очень плохим словом "популизм" и вся экономика Украины вместе с ее государственностью рухнут в одночасье.

Шо то я не понял , тоесть надо добавить первым пару лимонов на отдых и народ заживёт?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:13

В 2017 году курсировали слухи, что именно к Кенту ведут ниточки дел НАБУ против экс-нардепа Николая Мартыненко и налоговика Романа Насирова. Также известны дружеские связи американского чиновника с украинскими антикоррупционными активистами и еврооптимистами - которые отнюдь не благоволят к президенту Петру Порошенко (в частности, с Сергеем Лещенко).

Дело в том, что Банковая слишком грубо пыталась поставить антикоррупционное движение под контроль: вводила е-деклараци для активистов, конфликтовала с НАБУ и САП, затягивала создание антикоррупционного суда (правда, сейчас этот процесс активизировался, также чтобы "порадовать" американцев).
Все эти безобразия творились на глазах у Кента. Поэтому вряд ли данный чиновник будет питает какие-то иллюзии относительно Порошенко - по его дисциплине у президента Украины максимум "два с плюсом".
Другой вопрос, что среди других реальных кандидатов на победу - а это Тимошенко и Зеленский - вряд ли есть "герои романа" Джорджа Кента. При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.

блин...просто нет выбора
если не Порошенко, то хто? :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:23

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати
Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит, что именно его бизнес это не коснётся. Когда в экономике дефицит ресурсов и выборочное право, то что вы ещё успешно работаете скорее везение чем система. Желающих забрать чужое во все времена хватало...
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лют, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:25

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Не очень удивляет. Осенью 2004 года было тоже самое, еще выборов не было, а колокола уже шумели.
Тогда правда интернета было мало, но 5-й канал регулярно осещал этот вопрос осенью до выборов.

Ну, зрівняли ... з пальцем. Тоді Яник особисто їздив і бив морди губернаторам, "явка" в Донецькій і Луганській зашкалювала. Зараз тільки розмови про "сітки".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:26

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати
Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит что именно его это не коснётся.
Що таке кошмарили?
Он коломойський також розповідає що його кошмврили з приватом і нафтогазом....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит что именно его это не коснётся.

І бізнес переписали на "своїх", як при біло-блакитних?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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