Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Що таке кошмарили? Он коломойський також розповідає що його кошмврили з приватом і нафтогазом....
я не буду вам ничего доказывать, мне за это не платят. Захотите - сами найдёте. Можете начать с плёнок Онищенко. Не хотите - ваше право жить иллюзиями.
lapay написав:
vitaliian написав:Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит что именно его это не коснётся.
І бізнес переписали на "своїх", як при біло-блакитних?
у вас узкое понимание того что могут сделать с бизнесом.
В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.
Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.
"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Подал отчёт по прибыли , и тута мене пазванила еврапейская падатковая и заявила шо плательщик налогов не укладываеться в их методичку ,нагрузка не та , и патаму мне надо переслать отчёт..... и занизить расходы и соответственно больше заплатить налогов. п.с. мне интересно , на Рошен ПАПа звонили с такими просьбами?
По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.
Причин этому несколько. И главная состоит в том, что американский истеблишмент делает ставку на долговременную конфронтацию с Россией, что бы об этом ни думал Дональд Трамп.
Украине в этой конфронтации отведено одно из самых важных мест - у нас протяженная граница с РФ, что будет постоянно создавать напряженность для Москвы.
В этом смысле Порошенко уже зарекомендовал себя как наиболее антироссийский президент из всех претендентов на президентский пост. Он предсказуем для Штатов и в том смысле, что вряд ли пойдет на сепаратные (то есть без ведома Вашингтона) переговоры с Москвой. Хотя бы потому, что в Кремле обещаниям Порошенко уже не поверят и давно сами закрыли общение с ним.
С Тимошенко и Зеленским таких гарантий у американцев нет. В отношении Тимошенко существует предубеждение относительно ее вероятных связей с Путиным (хотя никаких доказательств этому нет), а что ждать от Зеленского в Вашингтоне вообще не знают.
Свою полезность нынешний президент доказал и тем, что фактически слил Минские соглашения, выполнение которых американцам не выгодно. Ведь они легализуют на особом статусе в Украине пророссийские анклавы - Донецк и Луганск.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает? Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?
Sommer написав:О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.
А она и есть никакая. И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник, а Янукович большой,и начал организовывать добробаты не пустив русский мир в Харьков и Днепр. Тогда все эти стратеги по имени Турчинов,Порошенко и пр. сидели тихо-тихо наложив в штаны.
Все-таки 1+1 оружие по-страшнее чем Точка-У. Бьет точно в голову на любом расстоянии и в любую погоду.
В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.
Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.
"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.
Жители Шабо, являющиеся пайщиками земли, написали коллективное письмо президенту Украины и председателю ОГА с просьбой защитить их права.
В письме владельцы паев утверждают, что с ЧП «Лакарен» не заключали договоров на право пользования землей. В то же время, приобретение им 130 га виноградников признано недействительным в судебном порядке.
«Происходит фактическое рейдерство со стороны этого гражданина. Нас не пускают к нашей земле, нам постоянно угрожают, обвиняют во всех грехах, мы боимся за наше здоровье и жизнь. Не исключаем, что последний так называемый «поджог виноградников» (а на самом деле — сорняка на небольшой территории) — это еще один повод не отдавать нам наше законное имущество», — говорится в обращении.
В письме местные жители также акцентируют внимание на методах выращивания винограда. По их словам, предприниматель забросил территорию.
«Лакарен представляет себя, как «крупного инвестора и винодела». Хотя от его деятельности только вред: вместо винограда растет сорняк, по недосмотру и отсутствию работы земля портится, теряет плодородие, засоряется многолетними кустами, деревьями и опасной карантинной амброзией, в летний период возникает опасность пожаров, что может вызвать воспламенение жилья на соседних улицах», — пишут жители Шабо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
vitaliian написав:по схемам есть решение суда или #однабабасказала?
По плівкам є рішення суду? Чи один молодий скривджений тато сказав? По НП сам неодноразово стикався з тим що карточкою не заплатиш, що створювало для мене незручності, так як переважно обхожусь без готівки. Відзовники теж фіксують таку практику НП.