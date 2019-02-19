Додано: Сер 20 лют, 2019 19:42

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.



Причин этому несколько. И главная состоит в том, что американский истеблишмент делает ставку на долговременную конфронтацию с Россией, что бы об этом ни думал Дональд Трамп.



Украине в этой конфронтации отведено одно из самых важных мест - у нас протяженная граница с РФ, что будет постоянно создавать напряженность для Москвы.



В этом смысле Порошенко уже зарекомендовал себя как наиболее антироссийский президент из всех претендентов на президентский пост. Он предсказуем для Штатов и в том смысле, что вряд ли пойдет на сепаратные (то есть без ведома Вашингтона) переговоры с Москвой. Хотя бы потому, что в Кремле обещаниям Порошенко уже не поверят и давно сами закрыли общение с ним.



С Тимошенко и Зеленским таких гарантий у американцев нет. В отношении Тимошенко существует предубеждение относительно ее вероятных связей с Путиным (хотя никаких доказательств этому нет), а что ждать от Зеленского в Вашингтоне вообще не знают.



Свою полезность нынешний президент доказал и тем, что фактически слил Минские соглашения, выполнение которых американцам не выгодно. Ведь они легализуют на особом статусе в Украине пророссийские анклавы - Донецк и Луганск.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.