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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 281282283284>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 174
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
62
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:28

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Що таке кошмарили?
Он коломойський також розповідає що його кошмврили з приватом і нафтогазом....
я не буду вам ничего доказывать, мне за это не платят. Захотите - сами найдёте. Можете начать с плёнок Онищенко. Не хотите - ваше право жить иллюзиями.
  lapay написав:
  vitaliian написав:Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко. Но каждый верит что именно его это не коснётся.

І бізнес переписали на "своїх", як при біло-блакитних?

у вас узкое понимание того что могут сделать с бизнесом.

В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.

Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.

"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:36

Подал отчёт по прибыли , и тута мене пазванила еврапейская падатковая и заявила шо плательщик налогов не укладываеться в их методичку ,нагрузка не та , и патаму мне надо переслать отчёт..... и занизить расходы и соответственно больше заплатить налогов.
п.с. мне интересно , на Рошен ПАПа звонили с такими просьбами?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:39

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко.


Нова пошта працювала по тіньовим готівковим схемам, після "кошмарення" реально стало можливо платити карточками.
Відгуки 1,8 з 5 - https://www.otzyvua.net/novaya-pochta-n ... us-i-minus

Канал Садового про нерухомість Гриценка
У декларації за 2018 рік вказано, що майже все майно кандидата в президенти записане на його дружину – журналістку Юлію Мостову. Загалом, жінка володіє 5-ма квартирами в Києві, двома земельними ділянками в Обухівському районі та елітним маєтком в Конча-Заспі, який сам Гриценко назвав дачею....
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
https://24tv.ua/anatoliy_gritsenko_prih ... i_n1112813
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 20 лют, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:42

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Причин этому несколько. И главная состоит в том, что американский истеблишмент делает ставку на долговременную конфронтацию с Россией, что бы об этом ни думал Дональд Трамп.

Украине в этой конфронтации отведено одно из самых важных мест - у нас протяженная граница с РФ, что будет постоянно создавать напряженность для Москвы.

В этом смысле Порошенко уже зарекомендовал себя как наиболее антироссийский президент из всех претендентов на президентский пост. Он предсказуем для Штатов и в том смысле, что вряд ли пойдет на сепаратные (то есть без ведома Вашингтона) переговоры с Москвой. Хотя бы потому, что в Кремле обещаниям Порошенко уже не поверят и давно сами закрыли общение с ним.

С Тимошенко и Зеленским таких гарантий у американцев нет. В отношении Тимошенко существует предубеждение относительно ее вероятных связей с Путиным (хотя никаких доказательств этому нет), а что ждать от Зеленского в Вашингтоне вообще не знают.

Свою полезность нынешний президент доказал и тем, что фактически слил Минские соглашения, выполнение которых американцам не выгодно. Ведь они легализуют на особом статусе в Украине пророссийские анклавы - Донецк и Луганск.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:43

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Можете загуглить как кошмарили новую почту и другие компании уже при Порошенко.


Нова пошта працювала по тіньовим готівковим схемам, після "кошмарення" реально стало можливо платити карточками.
Відгуки 1,8 з 5 - https://www.otzyvua.net/novaya-pochta-n ... us-i-minus

по схемам есть решение суда или #однабабасказала?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:47

  shapo написав:
  shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?
Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?


  Sommer написав:О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.


А она и есть никакая.
И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник, а Янукович большой,и начал организовывать добробаты не пустив русский мир в Харьков и Днепр.
Тогда все эти стратеги по имени Турчинов,Порошенко и пр. сидели тихо-тихо наложив в штаны.

Все-таки 1+1 оружие по-страшнее чем Точка-У. Бьет точно в голову на любом расстоянии и в любую погоду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:51

  vitaliian написав:
В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.

Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.

"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.
https://dumskaya.net/news/zhiteli-shabo ... to-089258/
Жители Шабо, являющиеся пайщиками земли, написали коллективное письмо президенту Украины и председателю ОГА с просьбой защитить их права.

В письме владельцы паев утверждают, что с ЧП «Лакарен» не заключали договоров на право пользования землей. В то же время, приобретение им 130 га виноградников признано недействительным в судебном порядке.

«Происходит фактическое рейдерство со стороны этого гражданина. Нас не пускают к нашей земле, нам постоянно угрожают, обвиняют во всех грехах, мы боимся за наше здоровье и жизнь. Не исключаем, что последний так называемый «поджог виноградников» (а на самом деле — сорняка на небольшой территории) — это еще один повод не отдавать нам наше законное имущество», — говорится в обращении.

В письме местные жители также акцентируют внимание на методах выращивания винограда. По их словам, предприниматель забросил территорию.

«Лакарен представляет себя, как «крупного инвестора и винодела». Хотя от его деятельности только вред: вместо винограда растет сорняк, по недосмотру и отсутствию работы земля портится, теряет плодородие, засоряется многолетними кустами, деревьями и опасной карантинной амброзией, в летний период возникает опасность пожаров, что может вызвать воспламенение жилья на соседних улицах», — пишут жители Шабо.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:52

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Все-таки 1+1 оружие по-страшнее чем Точка-У. Бьет точно в голову на любом расстоянии и в любую погоду.

Там не 1+1, а колективна порука під 7,40. :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:55

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:по схемам есть решение суда или #однабабасказала?


По плівкам є рішення суду? Чи один молодий скривджений тато сказав?
По НП сам неодноразово стикався з тим що карточкою не заплатиш, що створювало для мене незручності, так як переважно обхожусь без готівки. Відзовники теж фіксують таку практику НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:57

  prodigy написав:По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.
Sorry
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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