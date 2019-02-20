Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.
Sorry
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:57
Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.
Sorry
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59
Раскрой подробнее,патриот, тему,не стесняйся.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59
открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.
Да и победа ближайших конкурентов Порошенко - в целом не трагедия для Штатов.
Гарантии неизменности курса дают как минимум инструменты МВФ, без кредитов которых правительству будет трудно удержать ситуацию в экономике под контролем.
Дополнительной гарантией от возврата умеренных сил являются националисты, которые составляют неформальное "боевое крыло" сложившейся в Украине политической конструкции. И с другой стороны - активисты, получающие западные гранты.
И, наконец, олигархи, чей бизнес зависим от международных рынков, офшоров и санкций.
Таким образом, в случае победы Тимошенко или Зеленского, в США надеются, что и с ними удастся найти общий язык. Хотя, повторимся, первым в списке у американцев идет "проверенный" Порошенко.
В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.
"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования, даже если будут весомые доказательства фальсификаций. С другой стороны, Запад проводит большую работу, чтобы убедить власти провести выборы в рамках приличия"
Учитывая, что основной ресурс для фальсификаций находится в руках у действующего президента, то и Майдан в теории мог бы собраться именно против Порошенко. Ведь во втором туре он по рейтингам проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому. И внезапная победа Петра Алексеевича могла бы вызвать взрыв недовольства.
Однако США дают понять, что уличного сценария не допустят. И это играет на руку прежде всего Петру Алексеевичу.
Впрочем, для украинского президента тоже есть "красные линии", которые ему нельзя переходить.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:01
Re: Політичні дискусії
На аппаратном совещании, которое прошло на днях в мэрии, выяснилось, что ряд фирм занимает песок и предоставляет платные услуги без действующего договора и каких-либо платежей в бюджет.
и еще интересное видео
В стране правовой беспредел и право сильного. О какой Европе может идти речь?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лют, 2019 20:16, всього редагувалось 4 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:02
Не хочу, щоб щур ще 5р. їв нашу пшеницю!
...якщо б щура поставити охороняти склади з пшеницею, то він би за 5 років не зміг би пожертвувати пару жменьок тої пшениці?
- нє, 100% треба голосувати за щура ой, тобто за пєцю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:01
Re: Політичні дискусії
... тільки Зе!
- бо тільки він не вимазаний політикою!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:21
Долярчик, не піддавайтесь пропаганді.
Який з Зе президент. Нехай спочатку своїх слуг народу приведе в Верховну Раду - там себе зарекомендує а там видно буде. Слід голосувати за тих хто вже був в політиці і не піддався спокусі...не зкурвився.
Гриценко - наш Президент.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:37
Re: Політичні дискусії
а как же верховенство права?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:39
открой глаза
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:51
Так это путлер Коломойского испугался?
Вот это зачетная картина мира.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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