Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59

Навуходоносор написав: prodigy написав: По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.

Sorry Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.Sorry

открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.Да и победа ближайших конкурентов Порошенко - в целом не трагедия для Штатов.Гарантии неизменности курса дают как минимум инструменты МВФ, без кредитов которых правительству будет трудно удержать ситуацию в экономике под контролем.Дополнительной гарантией от возврата умеренных сил являются националисты, которые составляют неформальное "боевое крыло" сложившейся в Украине политической конструкции. И с другой стороны - активисты, получающие западные гранты.И, наконец, олигархи, чей бизнес зависим от международных рынков, офшоров и санкций.Таким образом, в случае победы Тимошенко или Зеленского, в США надеются, что и с ними удастся найти общий язык. Хотя, повторимся, первым в списке у американцев идет "проверенный" Порошенко.В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник."США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования, даже если будут весомые доказательства фальсификаций. С другой стороны, Запад проводит большую работу, чтобы убедить власти провести выборы в рамках приличия"Учитывая, что основной ресурс для фальсификаций находится в руках у действующего президента, то и Майдан в теории мог бы собраться именно против Порошенко. Ведь во втором туре он по рейтингам проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому. И внезапная победа Петра Алексеевича могла бы вызвать взрыв недовольства.Однако США дают понять, что уличного сценария не допустят. И это играет на руку прежде всего Петру Алексеевичу.Впрочем, для украинского президента тоже есть "красные линии", которые ему нельзя переходить.