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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 282283284285286>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:57

  prodigy написав:По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.
Sorry
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59

  lapay написав:
  airmax78 написав:Все-таки 1+1 оружие по-страшнее чем Точка-У. Бьет точно в голову на любом расстоянии и в любую погоду.

Там не 1+1, а колективна порука під 7,40. :)


Раскрой подробнее,патриот, тему,не стесняйся.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59

  Навуходоносор написав:
  prodigy написав:По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США Петр Порошенко в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.
Sorry


открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.
Да и победа ближайших конкурентов Порошенко - в целом не трагедия для Штатов.
Гарантии неизменности курса дают как минимум инструменты МВФ, без кредитов которых правительству будет трудно удержать ситуацию в экономике под контролем.
Дополнительной гарантией от возврата умеренных сил являются националисты, которые составляют неформальное "боевое крыло" сложившейся в Украине политической конструкции. И с другой стороны - активисты, получающие западные гранты.
И, наконец, олигархи, чей бизнес зависим от международных рынков, офшоров и санкций.

Таким образом, в случае победы Тимошенко или Зеленского, в США надеются, что и с ними удастся найти общий язык. Хотя, повторимся, первым в списке у американцев идет "проверенный" Порошенко.
В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.

"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования, даже если будут весомые доказательства фальсификаций. С другой стороны, Запад проводит большую работу, чтобы убедить власти провести выборы в рамках приличия"
Учитывая, что основной ресурс для фальсификаций находится в руках у действующего президента, то и Майдан в теории мог бы собраться именно против Порошенко. Ведь во втором туре он по рейтингам проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому. И внезапная победа Петра Алексеевича могла бы вызвать взрыв недовольства.

Однако США дают понять, что уличного сценария не допустят. И это играет на руку прежде всего Петру Алексеевичу.

Впрочем, для украинского президента тоже есть "красные линии", которые ему нельзя переходить.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:01

Re: Політичні дискусії

https://dumskaya.net/news/vse-plyazhi-s-drona-086543/

На аппаратном совещании, которое прошло на днях в мэрии, выяснилось, что ряд фирм занимает песок и предоставляет платные услуги без действующего договора и каких-либо платежей в бюджет.

и еще интересное видео https://youtu.be/0uiKRPKo27U

В стране правовой беспредел и право сильного. О какой Европе может идти речь?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лют, 2019 20:16, всього редагувалось 4 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:02

Не хочу, щоб щур ще 5р. їв нашу пшеницю!

  Василь-Рівне написав:Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Roshen витратив 35 мільйонів гривень на допомогу Кременчуцькій дитячій лікарні
Корпорація Roshen за власний кошт профінансувала створення нового стерилізаційного відділення й лабораторії у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. http://uprom.info/news/other/meditsina/ ... j-likarni/

...якщо б щура поставити охороняти склади з пшеницею, то він би за 5 років не зміг би пожертвувати пару жменьок тої пшениці?

- нє, 100% треба голосувати за щура :!: ой, тобто за пєцю! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

  prodigy написав:блин...просто нет выбора
если не Порошенко, то хто?

... тільки Зе!
- бо тільки він не вимазаний політикою!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:21

Долярчик, не піддавайтесь пропаганді.
Який з Зе президент. Нехай спочатку своїх слуг народу приведе в Верховну Раду - там себе зарекомендує а там видно буде. Слід голосувати за тих хто вже був в політиці і не піддався спокусі...не зкурвився.
Гриценко - наш Президент.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

  prodigy написав:Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования, даже если будут весомые доказательства фальсификаций.
а как же верховенство права?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:39

  Долярчик написав:
  prodigy написав:блин...просто нет выбора
если не Порошенко, то хто?

... тільки Зе!
- бо тільки він не вимазаний політикою!



открой глаза
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:51

  shapo написав:
  shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?
Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?


  Sommer написав:О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.


А она и есть никакая.
И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник


Так это путлер Коломойского испугался? :mrgreen:

Вот это зачетная картина мира.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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