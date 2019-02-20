Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
prodigy писал(а): блин...просто нет выбора если не Порошенко, то хто?
Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза... перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает.
100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостей
а вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
lapay написав: На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.
Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка. И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?
airmax78 написав:
Puente написав:Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ? Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ? Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...
Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.
Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автора
Puente написав:Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ?
Нет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.
airmax78 написав:Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.
Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.
Василь-Рівне написав:Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :
Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?
budivelnik написав:Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди
Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.
budivelnik написав:а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....
Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?
prodigy написав: При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.
Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяц
lapay написав:
vitaliian написав:
В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.
Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.
"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.
А вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?
Навуходоносор написав:
prodigy написав:По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.
Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря. Sorry
Да там по тексту и так понятно что фантазии.
prodigy написав:открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.
Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
идеальным Гриценко-Садовый
или Смешко-Садовый
но так не будет
Зеленский ніт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.