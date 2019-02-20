Додано: Сер 20 лют, 2019 22:26

lapay написав: На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП. На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.

airmax78 написав: Puente написав: Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?

Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?

Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ... Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...

Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно. Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.

Puente написав: Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ? Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ?

airmax78 написав: Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами. Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.

Василь-Рівне написав: Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

budivelnik написав: Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди

Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди

budivelnik написав: а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість.... а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....

prodigy написав: При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.

lapay написав: vitaliian написав:

В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.



Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.



"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.

https://dumskaya.net/news/zhiteli-shabo ... to-089258/

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.

Навуходоносор написав: prodigy написав: По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.

Sorry Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.Sorry

prodigy написав: открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка.И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автораНет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяцА вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?Да там по тексту и так понятно что фантазии.Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов.