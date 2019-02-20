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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 283284285286> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 175 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 45 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 63 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 175 Додано: Сер 20 лют, 2019 21:51 shapo написав: shapo написав: Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?

Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме? Безвиз с европой давно есть у ВЕНЕСУЭЛЫ. Ей это как-то сейчас помогает?Если в украинской армии все так распрекрасно, что же она так и топчется на границах ОРДЛО не говоря о Крыме?



Sommer написав: О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии. О как зрадофилов корежит. То они распинались, что украинская армия никакая, поэтому не смогла защитить Крым и Донбасс, то у них претензии, что они "топчутся" на границах Лугандонии.



А она и есть никакая.

И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник А она и есть никакая.И Путин не пошел дальше не потому, что Петр Порошенко верховный главнокомандующий с бездарными генералами способен организовать только котлы для собственных войск, а потому, что в 2014г увидел, что население его не поддержит. Ну и Беня Коломойский на которого сейчас вешают всех собак, сыграл тогда огромную роль заявив, что Путин маленький шизофреник



Так это путлер Коломойского испугался?



Вот это зачетная картина мира. Так это путлер Коломойского испугался?Вот это зачетная картина мира. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3390 З нами з: 07.04.17 Подякував: 309 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 21:53 prodigy написав: В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.



"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования

В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник."США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве.



Вот так вот "американский собеседник" прям и сказал? С учетом упорного неуказывания ссылок, подозреваю, что эта "аналитика" очередные рашкинские выдумки. Вот так вот "американский собеседник" прям и сказал? С учетом упорного неуказывания ссылок, подозреваю, что эта "аналитика" очередные рашкинские выдумки. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3390 З нами з: 07.04.17 Подякував: 309 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:08 Re: Політичні дискусії prodigy писал(а):

блин...просто нет выбора

если не Порошенко, то хто? Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...

перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать порохоотрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает. Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать порохоотрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает. Востаннє редагувалось protefiks1959 в Сер 20 лют, 2019 22:11, всього редагувалось 2 разів. Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу protefiks1959

Повідомлень: 209 З нами з: 11.06.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:10 Sommer написав: prodigy написав: В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.



"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования

В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник."США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве.



Вот так вот "американский собеседник" прям и сказал? С учетом упорного неуказывания ссылок, подозреваю, что эта "аналитика" очередные рашкинские выдумки. Вот так вот "американский собеседник" прям и сказал? С учетом упорного неуказывания ссылок, подозреваю, что эта "аналитика" очередные рашкинские выдумки.



вы невнимательны (это статья с сайта страна.уа)

рашкинские выдумки? -нет у РФ другие выдумки



США абсолютно не заинтересованы в повторении ситуации а-ля 1919-1920

(350-400 банд и около 300к вооруженных бандитов по стране)не считая армии Нестора Махно вы невнимательны (это статья с сайта страна.уа)рашкинские выдумки? -нет у РФ другие выдумкиСША абсолютно не заинтересованы в повторении ситуации а-ля 1919-1920(350-400 банд и около 300к вооруженных бандитов по стране)не считая армии Нестора Махно Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5014 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2107 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:16 protefiks1959 написав: prodigy писал(а):

блин...просто нет выбора

если не Порошенко, то хто? Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...

перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает. Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает.



100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостей



а вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор 100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостейа вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5014 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2107 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:25 kingkongovets написав: или об их ужасающей тупости и беспринципности?

а может все же достаточно уже бездумно потреблять эти помойные "рейтинги" и пора уже включить мозг?

если он конечно имеется или об их ужасающей тупости и беспринципности?а может все же достаточно уже бездумно потреблять эти помойные "рейтинги" и пора уже включить мозг?если он конечно имеется



kingkongovets написав: еще один "умный знаток истории"

еще один "умный знаток истории"



kingkongovets написав: я офигеваю из какого говнища эти фейки слеплены, устами каких тварей и ничтожеств они озвучиваются - но люди все равно ведутся! я офигеваю из какого говнища эти фейки слеплены, устами каких тварей и ничтожеств они озвучиваются - но люди все равно ведутся!



kingkongovets написав: воистину память как у аквариумной рыбки

воистину память как у аквариумной рыбки



kingkongovets написав: реально диагноз реально диагноз



kingkongovets написав: помимо того шо в вашем посте нет ничего кроме рефлексии, хочу отметить, шо вы абсолютно зря считаете шо название "финансовый" каким то образом фильтрует интеллектуальный уровень его участников

это кстати еще один повод усомниться в ваших выдающихся умственных способностях помимо того шо в вашем посте нет ничего кроме рефлексии, хочу отметить, шо вы абсолютно зря считаете шо название "финансовый" каким то образом фильтрует интеллектуальный уровень его участниковэто кстати еще один повод усомниться в ваших выдающихся умственных способностях



kingkongovets написав: зрадофилы и порохофобы!

не подведите своего братана!

он же вам тока добра желает

покажите уровень своего ig

зрадофилы и порохофобы!не подведите своего братана!он же вам тока добра желаетпокажите уровень своего ig



Faceless, вы считаете такое поведение нормальным? Двойные стандарты из-за того, что данный товарищ представляет Порошенка? Faceless, вы считаете такое поведение нормальным? Двойные стандарты из-за того, что данный товарищ представляет Порошенка? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3462 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 480 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:26 Re: Політичні дискусії lapay написав: На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП. На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.

Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка.

И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?





airmax78 написав: Puente написав: Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?

Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?

Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ... Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...

Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно. Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.

Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автора



Puente написав: Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ? Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ?

Нет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.



airmax78 написав: Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами. Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.

Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.



Василь-Рівне написав: Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?





budivelnik написав: Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди

Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди

Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.



budivelnik написав: а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість.... а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....

Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?



prodigy написав: При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.

Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяц





lapay написав: vitaliian написав:

В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.



Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.



"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.

https://dumskaya.net/news/zhiteli-shabo ... to-089258/

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.

А вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?



Навуходоносор написав: prodigy написав: По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.

Sorry Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.Sorry

Да там по тексту и так понятно что фантазии.



prodigy написав: открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов. Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка.И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автораНет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяцА вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?Да там по тексту и так понятно что фантазии.Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3462 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:44 Alex2006



а ты сам за кого агитируешь? за Гриценко? Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5014 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2107 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:47 Re: Політичні дискусії Гордон у дудя топит за Смешко hume Повідомлень: 5298 З нами з: 27.12.12 Подякував: 455 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:50 Alex2006 написав: kingkongovets написав: или об их ужасающей тупости и беспринципности?

а может все же достаточно уже бездумно потреблять эти помойные "рейтинги" и пора уже включить мозг?

если он конечно имеется или об их ужасающей тупости и беспринципности?а может все же достаточно уже бездумно потреблять эти помойные "рейтинги" и пора уже включить мозг?если он конечно имеется



kingkongovets написав: еще один "умный знаток истории"

еще один "умный знаток истории"



kingkongovets написав: я офигеваю из какого говнища эти фейки слеплены, устами каких тварей и ничтожеств они озвучиваются - но люди все равно ведутся! я офигеваю из какого говнища эти фейки слеплены, устами каких тварей и ничтожеств они озвучиваются - но люди все равно ведутся!



kingkongovets написав: воистину память как у аквариумной рыбки

воистину память как у аквариумной рыбки



kingkongovets написав: реально диагноз реально диагноз



kingkongovets написав: помимо того шо в вашем посте нет ничего кроме рефлексии, хочу отметить, шо вы абсолютно зря считаете шо название "финансовый" каким то образом фильтрует интеллектуальный уровень его участников

это кстати еще один повод усомниться в ваших выдающихся умственных способностях помимо того шо в вашем посте нет ничего кроме рефлексии, хочу отметить, шо вы абсолютно зря считаете шо название "финансовый" каким то образом фильтрует интеллектуальный уровень его участниковэто кстати еще один повод усомниться в ваших выдающихся умственных способностях



kingkongovets написав: зрадофилы и порохофобы!

не подведите своего братана!

он же вам тока добра желает

покажите уровень своего ig

зрадофилы и порохофобы!не подведите своего братана!он же вам тока добра желаетпокажите уровень своего ig



Faceless, вы считаете такое поведение нормальным? Двойные стандарты из-за того, что данный товарищ представляет Порошенка? Faceless, вы считаете такое поведение нормальным? Двойные стандарты из-за того, что данный товарищ представляет Порошенка?

...та всі адекватні Фейслесу давно на це вказують, а він "начебто не помічає", що мавпам на роверах тут не місце!



- тож, якщо та мавпа, яка всіх і все поливає.... не в клітці, то скоріш за все, вона тут працює... ...та всі адекватні Фейслесу давно на це вказують, а він "начебто не помічає", що мавпам на роверах тут не місце!- тож, якщо та мавпа, яка всіх і все поливає.... не в клітці, то скоріш за все, вона тут працює... ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

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