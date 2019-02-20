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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:53
prodigy написав:
В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.
"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования
Вот так вот "американский собеседник" прям и сказал? С учетом упорного неуказывания ссылок, подозреваю, что эта "аналитика" очередные рашкинские выдумки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:10
Sommer написав: prodigy написав:
В этом контексте интересно звучит главное условие США по украинским выборам, которое озвучил наш американский собеседник.
"США не допустят дестабилизации в Украине после выборов - это будет на руку только Москве. Поэтому Америка не поддержит "майданов" по поводу непризнания результатов голосования
Вот так вот "американский собеседник" прям и сказал? С учетом упорного неуказывания ссылок, подозреваю, что эта "аналитика" очередные рашкинские выдумки.
вы невнимательны (это статья с сайта страна.уа)
рашкинские выдумки? -нет у РФ другие выдумки
США абсолютно не заинтересованы в повторении ситуации а-ля 1919-1920
(350-400 банд и около 300к вооруженных бандитов по стране)не считая армии Нестора Махно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:16
protefiks1959 написав:
prodigy писал(а):
блин...просто нет выбора
если не Порошенко, то хто?
Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...
перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает.
100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостей
а вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:44
Alex2006
а ты сам за кого агитируешь? за Гриценко?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:47
Гордон у дудя топит за Смешко
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:52
prodigy написав:Alex2006
а ты сам за кого агитируешь? за Гриценко?
Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:56
hume написав:
Гордон у дудя топит за Смешко
уже Смешно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:59
Alex2006 написав: prodigy написав:Alex2006
а ты сам за кого агитируешь? за Гриценко?
Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
идеальным Гриценко-Садовый
или Смешко-Садовый
но так не будет
Зеленский ніт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:00
prodigy
... ну добре, тепер ваш хід!
- "нема за кого" - то все так було.... - але на вибори треба йти і віддавати
свій голос!
- то хто ваш?
- чи........ невже перекреслете бюлетень?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:05
prodigy написав: Alex2006 написав: prodigy написав:Alex2006
а ты сам за кого агитируешь? за Гриценко?
Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
идеальным Гриценко-Садовый
или Смешко-Садовый
но так не будет
Зеленский ніт
Гриценко-Садовый точно не будет, потому что Гриценко выйдет во второй тур только если Садовой снимется в его пользу. А если не снимется - это будет концом его политической карьеры, люди не простят ему эгоизм в решающий для страны момент.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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