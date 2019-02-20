Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:52
Да, считаю его самым нормальным вариантом и ожидаю, что все демократические силы объединяться вокруг него. Идеальным вторым туром было бы Зеленский - Гриценко, чтобы у старой системы точно не осталось шансов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:56
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:59
идеальным Гриценко-Садовый
или Смешко-Садовый
но так не будет
Зеленский ніт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:00
prodigy
... ну добре, тепер ваш хід!
- "нема за кого" - то все так було.... - але на вибори треба йти і віддавати
свій голос!
- то хто ваш?
- чи........ невже перекреслете бюлетень?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:05
Гриценко-Садовый точно не будет, потому что Гриценко выйдет во второй тур только если Садовой снимется в его пользу. А если не снимется - это будет концом его политической карьеры, люди не простят ему эгоизм в решающий для страны момент.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
|