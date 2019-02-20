Додано: Сер 20 лют, 2019 22:44

Alex2006



а ты сам за кого агитируешь? за Гриценко?

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.