Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
yama написав:поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает
К сожалению на данный момент фигура Президента очень важна. Но это пока, пока есть совпадение фигуры поста президента и главы правящей коалиции в парламенте. Как только этого не будет, начнется великий срач. Президент конечно предлагает раде на утверждение ряд важных кандидатур на должности, но без утверждения его кандидатур большинством Рады - будут вечные ио Супрун на птичьих правах. Поэтому должность президента несомненно в условиях Украины должна быть со временем упразднена, чтобы не разводит этот срач, а государством руководил Премьер, назначаемый правящей коалицией в парламенте.
Почему этот пост так испугал модератора? Из-за анонса фактов коррупции в армии окружения БПП?
lapay написав: На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.
Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка. И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?
airmax78 написав:
Puente написав:Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ? Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ? Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...
Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.
Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автора
Puente написав:Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ?
Нет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.
airmax78 написав:Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.
Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.
Василь-Рівне написав:Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :
Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?
budivelnik написав:Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди
Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.
budivelnik написав:а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....
Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?
prodigy написав: При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.
Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяц
lapay написав:
vitaliian написав:
В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.
Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.
"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.
А вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?
Навуходоносор написав:
prodigy написав:По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.
Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря. Sorry
Да там по тексту и так понятно что фантазии.
prodigy написав:открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.
Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского. Соответствующая информация указана на сайте Интерпола, передают Українськi Новини.
Указано, что 46-летний Грановский разыскивается правоохранительными органами Израиля.
Он подозревается в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.
Согласно информации СМИ, правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012- 2016 годов.
Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанк, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.
Также он вместе с бизнесменом Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж".
Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро осуществляет расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".
Следствие установило, что в 2011 году вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.
Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта.
В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% - отошли частным владельцам.
Alex2006 написав:Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.
Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому. На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями. А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.
Вы когда на опрос смотрите - видите строку выделенную жирным? Причем всегда одна и та же строка - это именно ваш выбор. Как думаете - это анонимность? Я думаю - нет.