Alex2006
у Гриценко (+ голоса Садового) не будет даже 10%
президентом будет кто-то из тройки: По, Ю, Зе
я однозначно против Ю
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:08
Alex2006
у Гриценко (+ голоса Садового) не будет даже 10%
президентом будет кто-то из тройки: По, Ю, Зе
я однозначно против Ю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:18
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:23
Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27
Re: Політичні дискусії
поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:28
Re: Політичні дискусії
Вот прям вообще ничего?
Он хоть и меньше имеет полномочия чем рада, но таки решает много чего
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:38
К сожалению на данный момент фигура Президента очень важна.
Но это пока, пока есть совпадение фигуры поста президента и главы правящей коалиции в парламенте.
Как только этого не будет, начнется великий срач.
Президент конечно предлагает раде на утверждение ряд важных кандидатур на должности, но без утверждения его кандидатур большинством Рады - будут вечные ио Супрун на птичьих правах.
Поэтому должность президента несомненно в условиях Украины должна быть со временем упразднена, чтобы не разводит этот срач, а государством руководил Премьер, назначаемый правящей коалицией в парламенте.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:55
Re: Політичні дискусії
Почему этот пост так испугал модератора? Из-за анонса фактов коррупции в армии окружения БПП?
Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка.
И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?
Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автора
Нет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.
Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.
Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?
Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.
Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?
Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяц
А вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?
Да там по тексту и так понятно что фантазии.
Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:03
Берутся за "партнёров" и "смотрящих"
Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
-1 в "команде Порошенка"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:33
Вы когда на опрос смотрите - видите строку выделенную жирным? Причем всегда одна и та же строка - это именно ваш выбор. Как думаете - это анонимность? Я думаю - нет.
Додано: Чет 21 лют, 2019 01:09
Отлично,Алекс. Я вот также сторонник Гриценко,как уже писал знаю я его через моих друзей - его сотрудников, обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.
Но, страна не доросла ни до него,ни до Добродомова со Львова,о последнем также мнение во Львове единодушное - не позарился ни на одну чужую копейку.
Поэтому вынужден голосовать за "Зе" - человека с рейтингами.
Сегодня,т.е. уже вчера памятный день был,каналы крутили события майдана.
Мне кажется,что эти парни и девушки,мужчины и женщины с майдана с просветленными истинно европейскими лицами не заслужили того, чтобы их 5 лет намахивали.
О н и
н е
з а с л у ж и л и :
1.Чтобы особо циничное ( если учитывать цену майдана) словоблудие о направлении к цивилизованным еворстранам стало лишь "крышей" прикрытием для банального разграбления страны коррупционерами.
2.Чтобы в стране появился новый "Саша стоматолог" - противный лысый опарыш, личный армейский друг Самого.
3.Чтобы в стране не просто не уменьшилось количество олигархических семей, все они в принципе остались, а более того "ихнего полку прибыло", в стране появился еще плюс один олигарх.
Плюс один страна просто уже не вытягивает.
4.Чтобы один из олигархов - личный друг сбежавшего донецкого урки прибавил в весе на несколько тысяч килограм, нет не личного веса конечно,а веса долларовых купюр.
5.Чтобы сам (как сообщает 24-й) вошел в долю к этому старому другу донецкого урки по акциям и они уже вдвоем начали получать прибыль от выдаивания пацанов с майдана, ребят с фронта, их семей и просто классного порядочного украинского народа через схемы Роттердамов и прочей нечисти ,связанной с прессом тарифов.
6.Чтобы ребята эти,даже защищая страну получали небольшие в общем-то деньги,на которые в Европе не каждый работяга позарится, а в это время аскариды (круглые черви-паразиты) из Нафтогаза открыто нагревали украинский бюджет на десятки миллионов долларов ,которые самый умный украинский научный работник, или самый продвинутый айтишник образно говоря и за 1 тыс.лет не заработает, а не то,что за всего лишь за 1 месяц адского труда в Нафтогазе.
7.Чтобы ни один бывший донецкий вор, против которых ( в частности)и стоял майдан не понес ровно никакого наказания, и чтобы к этим старым донецким ворам присоединилась голодная стая воров новых, растаскивающих страну прикрываясь евронаправлением и т.п.
8.Чтобы из целой кучи антикоррупционных органов,созданных под давлением штатов и ЕС реально худо-бедно работал только один(НАБУ),а остальные верно служили системе и ослепли перед стадом топ-воров,растаскивающих страну.
9.Чтобы миллионы украинских заробитчан ,понявших ,что "жыты по-новому" - это всего лишь набивать бездонные карманы бабками, вынуждены были покинутьь родную землю.
10.Чтобы оппоблок и Медведчук ,имеющие близкие к ничтожным рейтинги в 2014-м в 2019 набирали рейтинги фантастическими прыжками - благодаря трем причинам:
-за 5 лет экономика прикончена,об этом сказал бывший директор Винницкого рынка Гройсман,заявивший,что страна без очередного кредита через 5 лет пришла к дефолту
-неоткрытая поддержка взамен на голосование в Раде по нужным вопросам фактически дуетом - и вот уже Медведчук хозяин 112-го и т.п.
- взамен за поддержку (ох уж эта патологическая жажда удержаться у корыта) отдали на откуп многие регионы явно одиозным личностям.
11.Чтобы Украина стала пугалом в международных рейтингах коррупции, чтобы в Украине горели виноградники наивных французов,поверивших в "перестройку" и инвестировавших в Украину.
12.Ну и наконец,чтобы в стране де-факто уменьшилась свобода слова:
- мы проглотили Шустера,за существование которого кое-кто обещал жизнь отдать,а потом сам же и притравил.
-мы проглотили расправу над активисткой Катериной -зарвавшимися местными "элитами",которым как феодалам отдали на откуп некоторые регионы
-мы проглотили создакние армий титушек ( которых стало в сотни раз больше чем при донецких урках) - и вот они уже поливают зеленкой и избивают активистов по борьбе с коррупцией
-мы проглотили воров ,крышующих контрабанду леса,бурштын,левые сигареты,водку-паленку,тендеры,игровые автоматы размножились и 1-2 на городок до десятков -сотен и тысяч,мародерство в армии,строймафию и много чего еще. На каждой теме есть свой смотрящий.
Мы проглотили то,что ребят с майдана цинично намахали, а всем нам вместо экономических реформ, вместо наведения хотя бы призрачного порядка с офшорами,вместо
ликвидации тысяч прокладок на входе и на выходе крупных госпредприятий в светской стране впаривают Томос да еще культивируют и размножают судей,которые в 14-м году репрессировали майдан, а сейчас на высших судейских должностях покупают авто ( не евробляхи конечно) на сотни тысяч долларов, туры в Европу,Мальдивы и Сейшелы (есть с кого пример брать ведь) за десятки тысяч долларов,столичное, а также испанское, австрийское, или английское жилье за уже миллионы долларов.
Мы проглотили десятки бото-ферм ,которые за жалкие подачки от хозяев готовы денно и
нощно на любом более менее раскрученном форуме в ответ на вопрос -
" а что же сделали со страной ?",
" а как вы могли в ноль похерить такой уникальный шанс 2014-го года",
довольно в один голос хором похрюкивать :
"спокуха, вы тупые идиоты, мы идем в Европу и у нас только один Президент,одно наше
солнце - наш хозяин", " а все у кого мнение не совпадает с нашим бото-фермовским -
ватники,идиоты и агенты кремля".
И все равно - хозяину "потеряного пятилетия" ничего не светит,даже если он проскользнет опять, почему ? - ответ у Алекса - новая рада уже не будет такой карманной, ну и добавлю к ответу Алекса :
П о т о м у, что достали и намахали.И никакая камарилья бото-ферм уже не переубедит в обратном наших соотечественников.
Сдать Украину России, это не выкидывать белый флаг,сдать можно :
-дискредитировав идеи майдана
-создав теплую ванну для воров, коррупционеров, схемщиков,клановиков и олигархов и одновременно невыносимый пресс для простых соотечественников,вынужденных бежать на заработки на чужую землю.
Я против этого,Украина должна и обязана стать независимой проевропейской страной не на бумаге,для прикрытия, а реально.
А пяти вычеркнутых из реально проевропейского вектора лет - жалко конечно.
Пять лет ведь - это не один день.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 01:29, всього редагувалось 2 разів.
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