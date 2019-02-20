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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 284285286287> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 175 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 45 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 63 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 175 Додано: Сер 20 лют, 2019 23:08 Alex2006



у Гриценко (+ голоса Садового) не будет даже 10%



президентом будет кто-то из тройки: По, Ю, Зе



я однозначно против Ю Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5014 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2107 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 23:18 prodigy написав: hume написав: Гордон у дудя топит за Смешко Гордон у дудя топит за Смешко

уже Смешно уже Смешно

Смешно это зеленский Смешно это зеленский hume Повідомлень: 5307 З нами з: 27.12.12 Подякував: 455 раз. Подякували: 718 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 23:23 prodigy написав: Alex2006



у Гриценко (+ голоса Садового) не будет даже 10%

у Гриценко (+ голоса Садового) не будет даже 10%

Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко. Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3462 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27 Re: Політичні дискусії поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 yama Повідомлень: 592 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1146 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 23:28 Re: Політичні дискусії yama написав: поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает Вот прям вообще ничего?

Он хоть и меньше имеет полномочия чем рада, но таки решает много чего Вот прям вообще ничего?Он хоть и меньше имеет полномочия чем рада, но таки решает много чего Faceless

Модератор Повідомлень: 23658 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5471 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 23:38 yama написав: поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает





К сожалению на данный момент фигура Президента очень важна.

Но это пока, пока есть совпадение фигуры поста президента и главы правящей коалиции в парламенте.

Как только этого не будет, начнется великий срач.

Президент конечно предлагает раде на утверждение ряд важных кандидатур на должности, но без утверждения его кандидатур большинством Рады - будут вечные ио Супрун на птичьих правах.

Поэтому должность президента несомненно в условиях Украины должна быть со временем упразднена, чтобы не разводит этот срач, а государством руководил Премьер, назначаемый правящей коалицией в парламенте. К сожалению на данный момент фигура Президента очень важна.Но это пока, пока есть совпадение фигуры поста президента и главы правящей коалиции в парламенте.Как только этого не будет, начнется великий срач.Президент конечно предлагает раде на утверждение ряд важных кандидатур на должности, но без утверждения его кандидатур большинством Рады - будут вечные ио Супрун на птичьих правах.Поэтому должность президента несомненно в условиях Украины должна быть со временем упразднена, чтобы не разводит этот срач, а государством руководил Премьер, назначаемый правящей коалицией в парламенте. freeze 4 Повідомлень: 9741 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2847 раз. Подякували: 3981 раз. Профіль 17 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 23:55 Re: Політичні дискусії



lapay написав: На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП. На армію стільки виділяють тільки завдяки твердій позиції НФ і, частково, БПП.

Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка.

И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?





airmax78 написав: Puente написав: Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?

Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?

Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ... Щось я не можу зрозуміти - чому йде розмова тільки про Порошенка та ще трошки поплювати в бік Зеленського ?Що ПОрошенко має і плюси і мінуси - це всім відомо - справа тільки в оцінках та сподіваннях . І противники і симпатики щодо нього давно визначилися - для чого воду в ступі товкти ?Давайте інших претендентів в студію ! З першої "5" хоча б . Чи нема про що говорити ? Тоді хоча б сподівання та можливості ... Додати можливу розкладку голосів в Раді новій ...

Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно. Смысл других обсуждать, если шансы есть максимум у троих, а с Юлей и так все понятно.

Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автора



Puente написав: Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ? Так є можливість переконати прихильників Зеленського в 2 турі проголосувати за Порошенка ?

Нет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.



airmax78 написав: Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами. Тоже думаю, что второй тур, все-таки будет. Слишком некрасиво будет , если Порох оформит победу в первом туре. Неудобно перед западными партнерами.

Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.



Василь-Рівне написав: Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Дуже важко вишукувати таку інформацію, але ненависний ТУТ багатьом "жадібний" Порох вже пожертвував більше 1,5 млрд. гривень на подібні речі, але все одно вони люто ненавидять успішних та жертовних, бачачи лише відпочинок на Мальдівах за в 3000 разів менше цієї суми :

Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?





budivelnik написав: Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди

Порошенко і Гриценко - карти однієї колоди

Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.



budivelnik написав: а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість.... а до олігархів я не відношусь тому ні мене ні мій бізнес ніхто не збирається чіпати -то не дивно що в першу чергу я буду голосувати за прогнозованість....

Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?



prodigy написав: При этом Анатолий Гриценко, да и другие кандидаты, вокруг которых сгруппировались "еврооптимисты", шансов на выход во второй тур не имеют.

Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяц





lapay написав: vitaliian написав:

В Одесской области устроили поджог виноградников французского бизнесмена Кристофа Лакарена. Об этом он сообщил в Facebook.



Пострадавший рассказал, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников.



"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - подчеркнул Лакарен.

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.

https://dumskaya.net/news/zhiteli-shabo ... to-089258/

В цього фермера багаторічний конфлікт з місцевими. Не все те золото, що не наше.

А вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?



Навуходоносор написав: prodigy написав: По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

По словам американского эксперта, с которым удалось пообщаться "Стране", для США в целом приемлемый кандидат из всех остальных.

Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.

Sorry Нет фамилии - нет и эксперта. Американского. Дальше можно обсуждать лишь фантазии лоббистов того или иного лагеря.Sorry

Да там по тексту и так понятно что фантазии.



prodigy написав: открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

открыто поддерживать Порошенко накануне выборов США не хотят. У нынешнего гаранта есть проблемы с рейтингом и он может с высокой долей вероятности проиграть гонку. Американцы боятся оказаться в глупом положении, открыто поставив на аутсайдера.

Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов. Почему этот пост так испугал модератора? Из-за анонса фактов коррупции в армии окружения БПП?Откуда такое мнение? С тем же успехом могу сказать, что на армию столько выделяют благодаря твердой позиции Самопомощи или, Боже упаси, Ляшка.И второй момент, сколько из этих денег реально идет на армию, а сколько распиливают через всякие "Стены" и то, о чем расскажут в понедельник про БППшников?Ну да, это Зеленский, Тимошенко и Гриценко, но тут почему-то половина сообщений поют хвалебные оды Порошенку, одни и те же 3-4 автораНет. Народ Украины уже оценил его "заслуги" и выставил ему справедливую оценку: 1 балл из 10. Народ не настолько глуп, как считает власть и неплохо разбирается в ситуации в стране. И они понимают, что если топ-коррупционер останется у власти, дальше будет только хуже и система укрепиться по всем фронтам.Такой наглости ему бы и внутри страны не простили, 40% нафальсифицировать - такого даже Янукович себе не позволял.Т.е. если кто-то украл из бюджета 10 млрд, и раздал 1.5 млрд "на помощь" - он уже получил индульгенцию? Можно список куда были потрачены те "1,5 млрд"? Или это пустая цифра, как и миллиарды, которые Луценко якобы конфисковал в бюджет?Совершенно нет. Одна карта окончатеельно убьет перспективы Украины, вторая - ее спасет и реализует потенциал страны.Это наивное заблуждение. Повторюсь, при Порошенко толковые активные люди продолжат валить из страны, в стране некому будет работать и наполнять бюджет, а воровать-то что-то надо и пенсионерам надо платить пенсии. Итого оставшихся обложат бОльшей данью, а поскольку вы не относитесь к олигархам, то дань как раз и будут взымать с таких, как вы. Им же нет смысла собирать больше денег с олигархов в бюджет, чтобы те потом оттуда их тырили назад. Так что задумайтесь над вопросом, откуда и за счет чего будет пополняться бюджет (с огромным пенсионным фондом и тратами, и большими долгами МВФ и т.д.), когда большинство умеющих нормально работать свалят за границу?Ну да, ну да)) Посмотрим, что они скажут через месяцА вы думали они просто сознаются и извиняться? Опустим эту чушь думской, подконтрольной Труханову, отбеливающая заказуха там сразу заметна. Вы считаете нормальным действием поджег виноградников иностранного инвестора?Да там по тексту и так понятно что фантазии.Ой ну смешно, ей Богу. Тут уже вдруг США "скрыто поддерживают" Порошенка)) Да они уже давно поняли что он за человек, Трамп на него просто забил и ждет преемника. Выводы они для себя сделали - Порошенко будет рассказывать сказки, но никакой борьбы с коррупцией делать не будет. Лишь благодаря давлению МВФ с угрозой прекратить финансирование удавалось преодолевать блокирование важных анти-коррупционных законов. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3462 З нами з: 13.06.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 00:03 Берутся за "партнёров" и "смотрящих" Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского

Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского.

Соответствующая информация указана на сайте Интерпола, передают Українськi Новини.



Указано, что 46-летний Грановский разыскивается правоохранительными органами Израиля.



Он подозревается в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.



Согласно информации СМИ, правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012- 2016 годов.



Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанк, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.



Также он вместе с бизнесменом Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж".



Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро осуществляет расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".



Следствие установило, что в 2011 году вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.



Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта.



В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% - отошли частным владельцам.



-1 в "команде Порошенка"



https://ukranews.com/news/615131-interpol-obyavil-v-rozysk-granovskogo -1 в "команде Порошенка" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7219 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4810 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 00:33 freeze написав: Alex2006 написав: Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.



Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому.

На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями.

А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием. Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому.На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями.А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.

Вы когда на опрос смотрите - видите строку выделенную жирным? Причем всегда одна и та же строка - это именно ваш выбор. Как думаете - это анонимность? Я думаю - нет. Вы когда на опрос смотрите - видите строку выделенную жирным? Причем всегда одна и та же строка - это именно ваш выбор. Как думаете - это анонимность? Я думаю - нет. ol_zy

Повідомлень: 4906 З нами з: 20.01.15 Подякував: 301 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 01:09 Alex2006 написав: Aps написав: Alex2006 написав: Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти. Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти.





Зачем человек должен выбирать уже в первом туре, то что ему не по душе?

Это же фактически получится голосование против кого-то, а не за. Зачем человек должен выбирать уже в первом туре, то что ему не по душе?Это же фактически получится голосование против кого-то, а не за.

Это в нормальной демократической стране можно голосовать за того, кто по душе, потому что вне зависимости от победителя ситуация в стране будет нормальная. А в нашей ситуации ставки слишком велики:

- если президентом станет Бойко - страна будет сдана России

- если президентом станет Тимошенко - начнутся реальные посадки коррупционеров, но чисто из-за мести БППшникам, потом схемы просто будут перехвачены ее людьми.

- если президентом станет Порошенко, дальше будет 2 варианта:

1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".

2. Если победят демократические силы, тогда будет принят закон про импичмент и Порошенко будет отправлен в отставку, на новых выборах у него уже не будет админ ресурса и шанса даже выйти во второй тур у него не будет. Это терпимый вариант, но страна потеряет год времени, а за этот год ее продолжат разворовывать и коррупционеры спокойно подготовятся к побегу за границу с награбленным.



Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее. Если из-за голосующих за непроходных кандидатов Порошенку удастся выйти во второй тур с Тимошенко или Бойко - это все будет их вина, и ответственность за судьбу страны тоже будет их. Именно из-за их действий страна упустит шанс вернуться в нормальное русло и наконец начать развиваться быстрыми темпами. Это в нормальной демократической стране можно голосовать за того, кто по душе, потому что вне зависимости от победителя ситуация в стране будет нормальная. А в нашей ситуации ставки слишком велики:- если президентом станет Бойко - страна будет сдана России- если президентом станет Тимошенко - начнутся реальные посадки коррупционеров, но чисто из-за мести БППшникам, потом схемы просто будут перехвачены ее людьми.- если президентом станет Порошенко, дальше будет 2 варианта:1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".2. Если победят демократические силы, тогда будет принят закон про импичмент и Порошенко будет отправлен в отставку, на новых выборах у него уже не будет админ ресурса и шанса даже выйти во второй тур у него не будет. Это терпимый вариант, но страна потеряет год времени, а за этот год ее продолжат разворовывать и коррупционеры спокойно подготовятся к побегу за границу с награбленным.Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее. Если из-за голосующих за непроходных кандидатов Порошенку удастся выйти во второй тур с Тимошенко или Бойко - это все будет их вина, и ответственность за судьбу страны тоже будет их. Именно из-за их действий страна упустит шанс вернуться в нормальное русло и наконец начать развиваться быстрыми темпами.



Отлично,Алекс. Я вот также сторонник Гриценко,как уже писал знаю я его через моих друзей - его сотрудников, обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.

Но, страна не доросла ни до него,ни до Добродомова со Львова,о последнем также мнение во Львове единодушное - не позарился ни на одну чужую копейку.

Поэтому вынужден голосовать за "Зе" - человека с рейтингами.



Сегодня,т.е. уже вчера памятный день был,каналы крутили события майдана.



Мне кажется,что эти парни и девушки,мужчины и женщины с майдана с просветленными истинно европейскими лицами не заслужили того, чтобы их 5 лет намахивали.



О н и

н е

з а с л у ж и л и :



1.Чтобы особо циничное ( если учитывать цену майдана) словоблудие о направлении к цивилизованным еворстранам стало лишь "крышей" прикрытием для банального разграбления страны коррупционерами.



2.Чтобы в стране появился новый "Саша стоматолог" - противный лысый опарыш, личный армейский друг Самого.



3.Чтобы в стране не просто не уменьшилось количество олигархических семей, все они в принципе остались, а более того "ихнего полку прибыло", в стране появился еще плюс один олигарх.

Плюс один страна просто уже не вытягивает.



4.Чтобы один из олигархов - личный друг сбежавшего донецкого урки прибавил в весе на несколько тысяч килограм, нет не личного веса конечно,а веса долларовых купюр.



5.Чтобы сам (как сообщает 24-й) вошел в долю к этому старому другу донецкого урки по акциям и они уже вдвоем начали получать прибыль от выдаивания пацанов с майдана, ребят с фронта, их семей и просто классного порядочного украинского народа через схемы Роттердамов и прочей нечисти ,связанной с прессом тарифов.



6.Чтобы ребята эти,даже защищая страну получали небольшие в общем-то деньги,на которые в Европе не каждый работяга позарится, а в это время аскариды (круглые черви-паразиты) из Нафтогаза открыто нагревали украинский бюджет на десятки миллионов долларов ,которые самый умный украинский научный работник, или самый продвинутый айтишник образно говоря и за 1 тыс.лет не заработает, а не то,что за всего лишь за 1 месяц адского труда в Нафтогазе.



7.Чтобы ни один бывший донецкий вор, против которых ( в частности)и стоял майдан не понес ровно никакого наказания, и чтобы к этим старым донецким ворам присоединилась голодная стая воров новых, растаскивающих страну прикрываясь евронаправлением и т.п.



8.Чтобы из целой кучи антикоррупционных органов,созданных под давлением штатов и ЕС реально худо-бедно работал только один(НАБУ),а остальные верно служили системе и ослепли перед стадом топ-воров,растаскивающих страну.



9.Чтобы миллионы украинских заробитчан ,понявших ,что "жыты по-новому" - это всего лишь набивать бездонные карманы бабками, вынуждены были покинутьь родную землю.



10.Чтобы оппоблок и Медведчук ,имеющие близкие к ничтожным рейтинги в 2014-м в 2019 набирали рейтинги фантастическими прыжками - благодаря трем причинам:

-за 5 лет экономика прикончена,об этом сказал бывший директор Винницкого рынка Гройсман,заявивший,что страна без очередного кредита через 5 лет пришла к дефолту

-неоткрытая поддержка взамен на голосование в Раде по нужным вопросам фактически дуетом - и вот уже Медведчук хозяин 112-го и т.п.

- взамен за поддержку (ох уж эта патологическая жажда удержаться у корыта) отдали на откуп многие регионы явно одиозным личностям.



11.Чтобы Украина стала пугалом в международных рейтингах коррупции, чтобы в Украине горели виноградники наивных французов,поверивших в "перестройку" и инвестировавших в Украину.



12.Ну и наконец,чтобы в стране де-факто уменьшилась свобода слова:

- мы проглотили Шустера,за существование которого кое-кто обещал жизнь отдать,а потом сам же и притравил.

-мы проглотили расправу над активисткой Катериной -зарвавшимися местными "элитами",которым как феодалам отдали на откуп некоторые регионы

-мы проглотили создакние армий титушек ( которых стало в сотни раз больше чем при донецких урках) - и вот они уже поливают зеленкой и избивают активистов по борьбе с коррупцией

-мы проглотили воров ,крышующих контрабанду леса,бурштын,левые сигареты,водку-паленку,тендеры,игровые автоматы размножились и 1-2 на городок до десятков -сотен и тысяч,мародерство в армии,строймафию и много чего еще. На каждой теме есть свой смотрящий.



Мы проглотили то,что ребят с майдана цинично намахали, а всем нам вместо экономических реформ, вместо наведения хотя бы призрачного порядка с офшорами,вместо

ликвидации тысяч прокладок на входе и на выходе крупных госпредприятий в светской стране впаривают Томос да еще культивируют и размножают судей,которые в 14-м году репрессировали майдан, а сейчас на высших судейских должностях покупают авто ( не евробляхи конечно) на сотни тысяч долларов, туры в Европу,Мальдивы и Сейшелы (есть с кого пример брать ведь) за десятки тысяч долларов,столичное, а также испанское, австрийское, или английское жилье за уже миллионы долларов.



Мы проглотили десятки бото-ферм ,которые за жалкие подачки от хозяев готовы денно и



нощно на любом более менее раскрученном форуме в ответ на вопрос -



" а что же сделали со страной ?",



" а как вы могли в ноль похерить такой уникальный шанс 2014-го года",



довольно в один голос хором похрюкивать :



"спокуха, вы тупые идиоты, мы идем в Европу и у нас только один Президент,одно наше



солнце - наш хозяин", " а все у кого мнение не совпадает с нашим бото-фермовским -



ватники,идиоты и агенты кремля".



И все равно - хозяину "потеряного пятилетия" ничего не светит,даже если он проскользнет опять, почему ? - ответ у Алекса - новая рада уже не будет такой карманной, ну и добавлю к ответу Алекса :



П о т о м у, что достали и намахали.И никакая камарилья бото-ферм уже не переубедит в обратном наших соотечественников.



Сдать Украину России, это не выкидывать белый флаг,сдать можно :

-дискредитировав идеи майдана

-создав теплую ванну для воров, коррупционеров, схемщиков,клановиков и олигархов и одновременно невыносимый пресс для простых соотечественников,вынужденных бежать на заработки на чужую землю.



Я против этого,Украина должна и обязана стать независимой проевропейской страной не на бумаге,для прикрытия, а реально.

А пяти вычеркнутых из реально проевропейского вектора лет - жалко конечно.

Пять лет ведь - это не один день. Отлично,Алекс. Я вот также сторонник Гриценко,как уже писал знаю я его через моих друзей - его сотрудников, обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.Но, страна не доросла ни до него,ни до Добродомова со Львова,о последнем также мнение во Львове единодушное - не позарился ни на одну чужую копейку.Поэтому вынужден голосовать за "Зе" - человека с рейтингами.Сегодня,т.е. уже вчера памятный день был,каналы крутили события майдана.Мне кажется,что эти парни и девушки,мужчины и женщины с майдана с просветленными истинно европейскими лицами не заслужили того, чтобы их 5 лет намахивали.О н ин ез а с л у ж и л и :1.Чтобы особо циничное ( если учитывать цену майдана) словоблудие о направлении к цивилизованным еворстранам стало лишь "крышей" прикрытием для банального разграбления страны коррупционерами.2.Чтобы в стране появился новый "Саша стоматолог" - противный лысый опарыш, личный армейский друг Самого.3.Чтобы в стране не просто не уменьшилось количество олигархических семей, все они в принципе остались, а более того "ихнего полку прибыло", в стране появился еще плюс один олигарх.Плюс один страна просто уже не вытягивает.4.Чтобы один из олигархов - личный друг сбежавшего донецкого урки прибавил в весе на несколько тысяч килограм, нет не личного веса конечно,а веса долларовых купюр.5.Чтобы сам (как сообщает 24-й) вошел в долю к этому старому другу донецкого урки по акциям и они уже вдвоем начали получать прибыль от выдаивания пацанов с майдана, ребят с фронта, их семей и просто классного порядочного украинского народа через схемы Роттердамов и прочей нечисти ,связанной с прессом тарифов.6.Чтобы ребята эти,даже защищая страну получали небольшие в общем-то деньги,на которые в Европе не каждый работяга позарится, а в это время аскариды (круглые черви-паразиты) из Нафтогаза открыто нагревали украинский бюджет на десятки миллионов долларов ,которые самый умный украинский научный работник, или самый продвинутый айтишник образно говоря и за 1 тыс.лет не заработает, а не то,что за всего лишь за 1 месяц адского труда в Нафтогазе.7.Чтобы ни один бывший донецкий вор, против которых ( в частности)и стоял майдан не понес ровно никакого наказания, и чтобы к этим старым донецким ворам присоединилась голодная стая воров новых, растаскивающих страну прикрываясь евронаправлением и т.п.8.Чтобы из целой кучи антикоррупционных органов,созданных под давлением штатов и ЕС реально худо-бедно работал только один(НАБУ),а остальные верно служили системе и ослепли перед стадом топ-воров,растаскивающих страну.9.Чтобы миллионы украинских заробитчан ,понявших ,что "жыты по-новому" - это всего лишь набивать бездонные карманы бабками, вынуждены были покинутьь родную землю.10.Чтобы оппоблок и Медведчук ,имеющие близкие к ничтожным рейтинги в 2014-м в 2019 набирали рейтинги фантастическими прыжками - благодаря трем причинам:-за 5 лет экономика прикончена,об этом сказал бывший директор Винницкого рынка Гройсман,заявивший,что страна без очередного кредита через 5 лет пришла к дефолту-неоткрытая поддержка взамен на голосование в Раде по нужным вопросам фактически дуетом - и вот уже Медведчук хозяин 112-го и т.п.- взамен за поддержку (ох уж эта патологическая жажда удержаться у корыта) отдали на откуп многие регионы явно одиозным личностям.11.Чтобы Украина стала пугалом в международных рейтингах коррупции, чтобы в Украине горели виноградники наивных французов,поверивших в "перестройку" и инвестировавших в Украину.12.Ну и наконец,чтобы в стране де-факто уменьшилась свобода слова:- мы проглотили Шустера,за существование которого кое-кто обещал жизнь отдать,а потом сам же и притравил.-мы проглотили расправу над активисткой Катериной -зарвавшимися местными "элитами",которым как феодалам отдали на откуп некоторые регионы-мы проглотили создакние армий титушек ( которых стало в сотни раз больше чем при донецких урках) - и вот они уже поливают зеленкой и избивают активистов по борьбе с коррупцией-мы проглотили воров ,крышующих контрабанду леса,бурштын,левые сигареты,водку-паленку,тендеры,игровые автоматы размножились и 1-2 на городок до десятков -сотен и тысяч,мародерство в армии,строймафию и много чего еще. На каждой теме есть свой смотрящий.Мы проглотили то,что ребят с майдана цинично намахали, а всем нам вместо экономических реформ, вместо наведения хотя бы призрачного порядка с офшорами,вместоликвидации тысяч прокладок на входе и на выходе крупных госпредприятий в светской стране впаривают Томос да еще культивируют и размножают судей,которые в 14-м году репрессировали майдан, а сейчас на высших судейских должностях покупают авто ( не евробляхи конечно) на сотни тысяч долларов, туры в Европу,Мальдивы и Сейшелы (есть с кого пример брать ведь) за десятки тысяч долларов,столичное, а также испанское, австрийское, или английское жилье за уже миллионы долларов.Мы проглотили десятки бото-ферм ,которые за жалкие подачки от хозяев готовы денно инощно на любом более менее раскрученном форуме в ответ на вопрос -" а что же сделали со страной ?"," а как вы могли в ноль похерить такой уникальный шанс 2014-го года",довольно в один голос хором похрюкивать :"спокуха, вы тупые идиоты, мы идем в Европу и у нас только один Президент,одно нашесолнце - наш хозяин", " а все у кого мнение не совпадает с нашим бото-фермовским -ватники,идиоты и агенты кремля".И все равно - хозяину "потеряного пятилетия" ничего не светит,даже если он проскользнет опять, почему ? - ответ у Алекса - новая рада уже не будет такой карманной, ну и добавлю к ответу Алекса :П о т о м у, что достали и намахали.И никакая камарилья бото-ферм уже не переубедит в обратном наших соотечественников.Сдать Украину России, это не выкидывать белый флаг,сдать можно :-дискредитировав идеи майдана-создав теплую ванну для воров, коррупционеров, схемщиков,клановиков и олигархов и одновременно невыносимый пресс для простых соотечественников,вынужденных бежать на заработки на чужую землю.Я против этого,Украина должна и обязана стать независимой проевропейской страной не на бумаге,для прикрытия, а реально.А пяти вычеркнутых из реально проевропейского вектора лет - жалко конечно.Пять лет ведь - это не один день. Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 01:29, всього редагувалось 2 разів. Автор77 Повідомлень: 53 З нами з: 09.11.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 284285286287> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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