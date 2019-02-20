airmax78 написав: ЛАД написав:airmax78
Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.
В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?
Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.
Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки.
В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие.
А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке...
Через год товарищ вообще минут за 20 прошел.