Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 284285286287 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 175 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 45 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 63 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 175 Додано: Чет 21 лют, 2019 01:14 Re: Політичні дискусії



"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40.

Краткое содержание:

наш блогер общается с боевиками из Лугандона.

Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апами

и утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского.

- У нас все за Зеленского-

- Но вы же не можете голосовать-

- Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем,

мы то официально под Украиной"



https://m.youtube.com/watch?v=6SPZ-D6sM ... e=youtu.be Луганські бойовикі за Зеленського"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40.Краткое содержание:наш блогер общается с боевиками из Лугандона.Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апамии утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского.- У нас все за Зеленского-- Но вы же не можете голосовать-- Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем,мы то официально под Украиной" Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6212 З нами з: 05.06.16 Подякував: 369 раз. Подякували: 901 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 01:27 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78

Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.

В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?



Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум". Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.

Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.

Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки.

В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие.

А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке...

Через год товарищ вообще минут за 20 прошел. Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки.В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие.А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке...Через год товарищ вообще минут за 20 прошел. ol_zy

Повідомлень: 4906 З нами з: 20.01.15 Подякував: 301 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 284285286287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_