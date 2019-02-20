RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 284285286287

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:14

Re: Політичні дискусії

Луганські бойовикі за Зеленського

"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40.
Краткое содержание:
наш блогер общается с боевиками из Лугандона.
Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апами
и утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского.
- У нас все за Зеленского-
- Но вы же не можете голосовать-
- Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем,
мы то официально под Украиной"

https://m.youtube.com/watch?v=6SPZ-D6sM ... e=youtu.be
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6212
З нами з: 05.06.16
Подякував: 369 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:27

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:airmax78
Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.
В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?

Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.

Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки.
В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие.
А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке...
Через год товарищ вообще минут за 20 прошел.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 20.01.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 03:36

  Вкладчик1234 написав:Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского.
Соответствующая информация указана на сайте Интерпола, передают Українськi Новини.

Указано, что 46-летний Грановский разыскивается правоохранительными органами Израиля.

Он подозревается в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.

Согласно информации СМИ, правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012- 2016 годов.

Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанк, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.

Также он вместе с бизнесменом Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж".

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро осуществляет расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".

Следствие установило, что в 2011 году вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.

Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта.

В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% - отошли частным владельцам.


-1 в "команде Порошенка" :)

https://ukranews.com/news/615131-interpol-obyavil-v-rozysk-granovskogo

Рукалицо... Это другой Грановский. Даже не родственник.
airmax78
 
Повідомлень: 28189
З нами з: 25.10.12
Подякував: 724 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 284285286287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.