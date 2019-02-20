Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40. Краткое содержание: наш блогер общается с боевиками из Лугандона. Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апами и утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского. - У нас все за Зеленского- - Но вы же не можете голосовать- - Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем, мы то официально под Украиной"
ЛАД написав:airmax78 Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону. В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?
Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".
Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.
Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки. В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие. А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке... Через год товарищ вообще минут за 20 прошел.
Вкладчик1234 написав:Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского. Соответствующая информация указана на сайте Интерпола, передают Українськi Новини.
Указано, что 46-летний Грановский разыскивается правоохранительными органами Израиля.
Он подозревается в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.
Согласно информации СМИ, правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012- 2016 годов.
Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанк, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.
Также он вместе с бизнесменом Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж".
Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро осуществляет расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".
Следствие установило, что в 2011 году вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.
Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта.
В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% - отошли частным владельцам.