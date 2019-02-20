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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 284285286287>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:23

  prodigy написав:Alex2006

у Гриценко (+ голоса Садового) не будет даже 10%

Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27

Re: Політичні дискусії

поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:28

Re: Політичні дискусії

yama написав:поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает
Вот прям вообще ничего?
Он хоть и меньше имеет полномочия чем рада, но таки решает много чего
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:38

  yama написав:поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает



К сожалению на данный момент фигура Президента очень важна.
Но это пока, пока есть совпадение фигуры поста президента и главы правящей коалиции в парламенте.
Как только этого не будет, начнется великий срач.
Президент конечно предлагает раде на утверждение ряд важных кандидатур на должности, но без утверждения его кандидатур большинством Рады - будут вечные ио Супрун на птичьих правах.
Поэтому должность президента несомненно в условиях Украины должна быть со временем упразднена, чтобы не разводит этот срач, а государством руководил Премьер, назначаемый правящей коалицией в парламенте.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:33

  freeze написав:
Alex2006 написав:Кстати, предлагаю показать проголосовавших в опросе, чтобы все могли подсчитать, сколько там свежих акаунтов, зарегистрированных после начала опроса или старых, которые давно не были активны. А то такая накрутка может вводить в заблуждение читателей и хотелось бы видеть кто есть кто. И так складываеться впечатление, что эта тема создана для отбеливания репутации Порошенка, и накрученное голосование вполне вкладывалось бы в эту картину.


Опрос был заявлен модератором как анонимный, нет оснований не верить этому.
На самом деле вполне вероятный результат, я не вижу ничего, что отклоняется от нормы. Все таки это финансовый сайт со своеобразными посетителями.
А то что ленлорды с ветки недвижимости, занимающиеся сдачей в аренду недвижимости, активно и как могут агитируют за Порошенко, это естественно. Я отношусь к этому с пониманием.

Вы когда на опрос смотрите - видите строку выделенную жирным? Причем всегда одна и та же строка - это именно ваш выбор. Как думаете - это анонимность? Я думаю - нет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:09

  Alex2006 написав:
  Aps написав:
  Alex2006 написав:Смысл голосовать за кандидата, у которого 1-2% при любом раскладе? Вот из-за того, что люди будут голосовать за непроходных кандидатов, во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, и что они тогда будут делать во втором туре? Не пойдут на выборы, и что с того? Именно из-за них у нас будет такой выбор во втором туре и в итоге Вона наконец-то придет к власти.



Зачем человек должен выбирать уже в первом туре, то что ему не по душе?
Это же фактически получится голосование против кого-то, а не за.

Это в нормальной демократической стране можно голосовать за того, кто по душе, потому что вне зависимости от победителя ситуация в стране будет нормальная. А в нашей ситуации ставки слишком велики:
- если президентом станет Бойко - страна будет сдана России
- если президентом станет Тимошенко - начнутся реальные посадки коррупционеров, но чисто из-за мести БППшникам, потом схемы просто будут перехвачены ее людьми.
- если президентом станет Порошенко, дальше будет 2 варианта:
1. Если он сможет нафальсифицировать и выборы а Раду и иметь там хорошие позиции - нас ждет окончательное укрепление коррупционной системы и ничего хорошего в стране уже не будет. Большинство оставшихся умов свалят за границу и бюджет уже просто некому будет наполнять, дефицит пенсионного фонда станет огромный, ну а дальше нас ждет превращение в аналог России, где есть один царь и оболваненное население (не все, но достаточно, чтобы одерживать большинство на выборах, а умные все продолжат валить за границу), которое постоянно за него голосует, потому что "так лучше же нет!".
2. Если победят демократические силы, тогда будет принят закон про импичмент и Порошенко будет отправлен в отставку, на новых выборах у него уже не будет админ ресурса и шанса даже выйти во второй тур у него не будет. Это терпимый вариант, но страна потеряет год времени, а за этот год ее продолжат разворовывать и коррупционеры спокойно подготовятся к побегу за границу с награбленным.

Поэтому, сейчас ситуация в стране такая, что уже в первом туре определиться, есть ли у страны будущее. Если из-за голосующих за непроходных кандидатов Порошенку удастся выйти во второй тур с Тимошенко или Бойко - это все будет их вина, и ответственность за судьбу страны тоже будет их. Именно из-за их действий страна упустит шанс вернуться в нормальное русло и наконец начать развиваться быстрыми темпами.


Отлично,Алекс. Я вот также сторонник Гриценко,как уже писал знаю я его через моих друзей - его сотрудников, обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.
Но, страна не доросла ни до него,ни до Добродомова со Львова,о последнем также мнение во Львове единодушное - не позарился ни на одну чужую копейку.
Поэтому вынужден голосовать за "Зе" - человека с рейтингами.

Сегодня,т.е. уже вчера памятный день был,каналы крутили события майдана.

Мне кажется,что эти парни и девушки,мужчины и женщины с майдана с просветленными истинно европейскими лицами не заслужили того, чтобы их 5 лет намахивали.

О н и
н е
з а с л у ж и л и :

1.Чтобы особо циничное ( если учитывать цену майдана) словоблудие о направлении к цивилизованным еворстранам стало лишь "крышей" прикрытием для банального разграбления страны коррупционерами.

2.Чтобы в стране появился новый "Саша стоматолог" - противный лысый опарыш, личный армейский друг Самого.

3.Чтобы в стране не просто не уменьшилось количество олигархических семей, все они в принципе остались, а более того "ихнего полку прибыло", в стране появился еще плюс один олигарх.
Плюс один страна просто уже не вытягивает.

4.Чтобы один из олигархов - личный друг сбежавшего донецкого урки прибавил в весе на несколько тысяч килограм, нет не личного веса конечно,а веса долларовых купюр.

5.Чтобы сам (как сообщает 24-й) вошел в долю к этому старому другу донецкого урки по акциям и они уже вдвоем начали получать прибыль от выдаивания пацанов с майдана, ребят с фронта, их семей и просто классного порядочного украинского народа через схемы Роттердамов и прочей нечисти ,связанной с прессом тарифов.

6.Чтобы ребята эти,даже защищая страну получали небольшие в общем-то деньги,на которые в Европе не каждый работяга позарится, а в это время аскариды (круглые черви-паразиты) из Нафтогаза открыто нагревали украинский бюджет на десятки миллионов долларов ,которые самый умный украинский научный работник, или самый продвинутый айтишник образно говоря и за 1 тыс.лет не заработает, а не то,что за всего лишь за 1 месяц адского труда в Нафтогазе.

7.Чтобы ни один бывший донецкий вор, против которых ( в частности)и стоял майдан не понес ровно никакого наказания, и чтобы к этим старым донецким ворам присоединилась голодная стая воров новых, растаскивающих страну прикрываясь евронаправлением и т.п.

8.Чтобы из целой кучи антикоррупционных органов,созданных под давлением штатов и ЕС реально худо-бедно работал только один(НАБУ),а остальные верно служили системе и ослепли перед стадом топ-воров,растаскивающих страну.

9.Чтобы миллионы украинских заробитчан ,понявших ,что "жыты по-новому" - это всего лишь набивать бездонные карманы бабками, вынуждены были покинутьь родную землю.

10.Чтобы оппоблок и Медведчук ,имеющие близкие к ничтожным рейтинги в 2014-м в 2019 набирали рейтинги фантастическими прыжками - благодаря трем причинам:
-за 5 лет экономика прикончена,об этом сказал бывший директор Винницкого рынка Гройсман,заявивший,что страна без очередного кредита через 5 лет пришла к дефолту
-неоткрытая поддержка взамен на голосование в Раде по нужным вопросам фактически дуетом - и вот уже Медведчук хозяин 112-го и т.п.
- взамен за поддержку (ох уж эта патологическая жажда удержаться у корыта) отдали на откуп многие регионы явно одиозным личностям.

11.Чтобы Украина стала пугалом в международных рейтингах коррупции, чтобы в Украине горели виноградники наивных французов,поверивших в "перестройку" и инвестировавших в Украину.

12.Ну и наконец,чтобы в стране де-факто уменьшилась свобода слова:
- мы проглотили Шустера,за существование которого кое-кто обещал жизнь отдать,а потом сам же и притравил.
-мы проглотили расправу над активисткой Катериной -зарвавшимися местными "элитами",которым как феодалам отдали на откуп некоторые регионы
-мы проглотили создакние армий титушек ( которых стало в сотни раз больше чем при донецких урках) - и вот они уже поливают зеленкой и избивают активистов по борьбе с коррупцией
-мы проглотили воров ,крышующих контрабанду леса,бурштын,левые сигареты,водку-паленку,тендеры,игровые автоматы размножились и 1-2 на городок до десятков -сотен и тысяч,мародерство в армии,строймафию и много чего еще. На каждой теме есть свой смотрящий.

Мы проглотили то,что ребят с майдана цинично намахали, а всем нам вместо экономических реформ, вместо наведения хотя бы призрачного порядка с офшорами,вместо
ликвидации тысяч прокладок на входе и на выходе крупных госпредприятий в светской стране впаривают Томос да еще культивируют и размножают судей,которые в 14-м году репрессировали майдан, а сейчас на высших судейских должностях покупают авто ( не евробляхи конечно) на сотни тысяч долларов, туры в Европу,Мальдивы и Сейшелы (есть с кого пример брать ведь) за десятки тысяч долларов,столичное, а также испанское, австрийское, или английское жилье за уже миллионы долларов.

Мы проглотили десятки бото-ферм ,которые за жалкие подачки от хозяев готовы денно и

нощно на любом более менее раскрученном форуме в ответ на вопрос -

" а что же сделали со страной ?",

" а как вы могли в ноль похерить такой уникальный шанс 2014-го года",

довольно в один голос хором похрюкивать :

"спокуха, вы тупые идиоты, мы идем в Европу и у нас только один Президент,одно наше

солнце - наш хозяин", " а все у кого мнение не совпадает с нашим бото-фермовским -

ватники,идиоты и агенты кремля".

И все равно - хозяину "потеряного пятилетия" ничего не светит,даже если он проскользнет опять, почему ? - ответ у Алекса - новая рада уже не будет такой карманной, ну и добавлю к ответу Алекса :

П о т о м у, что достали и намахали.И никакая камарилья бото-ферм уже не переубедит в обратном наших соотечественников.

Сдать Украину России, это не выкидывать белый флаг,сдать можно :
-дискредитировав идеи майдана
-создав теплую ванну для воров, коррупционеров, схемщиков,клановиков и олигархов и одновременно невыносимый пресс для простых соотечественников,вынужденных бежать на заработки на чужую землю.

Я против этого,Украина должна и обязана стать независимой проевропейской страной не на бумаге,для прикрытия, а реально.
А пяти вычеркнутых из реально проевропейского вектора лет - жалко конечно.
Пять лет ведь - это не один день.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 01:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:14

Re: Політичні дискусії

Луганські бойовикі за Зеленського

"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40.
Краткое содержание:
наш блогер общается с боевиками из Лугандона.
Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апами
и утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского.
- У нас все за Зеленского-
- Но вы же не можете голосовать-
- Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем,
мы то официально под Украиной"

https://m.youtube.com/watch?v=6SPZ-D6sM ... e=youtu.be
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:27

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:airmax78
Сейчас тоже билеты на ближайшее время стоят обычно заметно дороже, чем если брать заранее. + всякие фокусы, когда билет в одну сторону может в несколько раз отличаться по цене от билета в др. сторону.
В СЩА и В.-Британию визы остались и сегодня. Вы продолжаете чувствовать свою второсортность?

Кстати, Вы вчера так и не объяснили (или я не заметил?), на чём основано Ваше мнение о том что займы "после выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум".

Ну а как? Меня в Британию можно заставить поехать только если очень припечет (виза 100 фунтов, кстати). Про Штаты - вообще лол. Каждый кто получал визу в Штаты - знает что это такое и каким сортом себя чувствует человек.

Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки.
В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие.
А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке...
Через год товарищ вообще минут за 20 прошел.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 03:36

  Вкладчик1234 написав:[size=130]Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
-1 в "команде Порошенка" :)

https://ukranews.com/news/615131-interpol-obyavil-v-rozysk-granovskogo

Рукалицо... Это другой Грановский. Даже не родственник.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 06:56

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:[size=130]Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
-1 в "команде Порошенка" :)

https://ukranews.com/news/615131-interpol-obyavil-v-rozysk-granovskogo

Рукалицо... Это другой Грановский. Даже не родственник.


https://polygraf.net/587-aleksandr-gran ... tskoj-semi
Да, у этого все еще впереди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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