Додано: Чет 21 лют, 2019 01:14





"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40.

Краткое содержание:

наш блогер общается с боевиками из Лугандона.

Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апами

и утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского.

- У нас все за Зеленского-

- Но вы же не можете голосовать-

- Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем,

мы то официально под Украиной"



