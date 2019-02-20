Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:23
Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты, а также достойные люди не из кандидатов, и за счет синергии начнется сильный рост рейтинга. Он отберет голоса у Зеленского и тех, кто против Тимошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27
Re: Політичні дискусії
поймите вы наконец что фигура президента Украины ничего не решает
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:28
Re: Політичні дискусії
Вот прям вообще ничего?
Он хоть и меньше имеет полномочия чем рада, но таки решает много чего
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:38
К сожалению на данный момент фигура Президента очень важна.
Но это пока, пока есть совпадение фигуры поста президента и главы правящей коалиции в парламенте.
Как только этого не будет, начнется великий срач.
Президент конечно предлагает раде на утверждение ряд важных кандидатур на должности, но без утверждения его кандидатур большинством Рады - будут вечные ио Супрун на птичьих правах.
Поэтому должность президента несомненно в условиях Украины должна быть со временем упразднена, чтобы не разводит этот срач, а государством руководил Премьер, назначаемый правящей коалицией в парламенте.
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:33
Вы когда на опрос смотрите - видите строку выделенную жирным? Причем всегда одна и та же строка - это именно ваш выбор. Как думаете - это анонимность? Я думаю - нет.
Додано: Чет 21 лют, 2019 01:09
Отлично,Алекс. Я вот также сторонник Гриценко,как уже писал знаю я его через моих друзей - его сотрудников, обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.
Но, страна не доросла ни до него,ни до Добродомова со Львова,о последнем также мнение во Львове единодушное - не позарился ни на одну чужую копейку.
Поэтому вынужден голосовать за "Зе" - человека с рейтингами.
Сегодня,т.е. уже вчера памятный день был,каналы крутили события майдана.
Мне кажется,что эти парни и девушки,мужчины и женщины с майдана с просветленными истинно европейскими лицами не заслужили того, чтобы их 5 лет намахивали.
О н и
н е
з а с л у ж и л и :
1.Чтобы особо циничное ( если учитывать цену майдана) словоблудие о направлении к цивилизованным еворстранам стало лишь "крышей" прикрытием для банального разграбления страны коррупционерами.
2.Чтобы в стране появился новый "Саша стоматолог" - противный лысый опарыш, личный армейский друг Самого.
3.Чтобы в стране не просто не уменьшилось количество олигархических семей, все они в принципе остались, а более того "ихнего полку прибыло", в стране появился еще плюс один олигарх.
Плюс один страна просто уже не вытягивает.
4.Чтобы один из олигархов - личный друг сбежавшего донецкого урки прибавил в весе на несколько тысяч килограм, нет не личного веса конечно,а веса долларовых купюр.
5.Чтобы сам (как сообщает 24-й) вошел в долю к этому старому другу донецкого урки по акциям и они уже вдвоем начали получать прибыль от выдаивания пацанов с майдана, ребят с фронта, их семей и просто классного порядочного украинского народа через схемы Роттердамов и прочей нечисти ,связанной с прессом тарифов.
6.Чтобы ребята эти,даже защищая страну получали небольшие в общем-то деньги,на которые в Европе не каждый работяга позарится, а в это время аскариды (круглые черви-паразиты) из Нафтогаза открыто нагревали украинский бюджет на десятки миллионов долларов ,которые самый умный украинский научный работник, или самый продвинутый айтишник образно говоря и за 1 тыс.лет не заработает, а не то,что за всего лишь за 1 месяц адского труда в Нафтогазе.
7.Чтобы ни один бывший донецкий вор, против которых ( в частности)и стоял майдан не понес ровно никакого наказания, и чтобы к этим старым донецким ворам присоединилась голодная стая воров новых, растаскивающих страну прикрываясь евронаправлением и т.п.
8.Чтобы из целой кучи антикоррупционных органов,созданных под давлением штатов и ЕС реально худо-бедно работал только один(НАБУ),а остальные верно служили системе и ослепли перед стадом топ-воров,растаскивающих страну.
9.Чтобы миллионы украинских заробитчан ,понявших ,что "жыты по-новому" - это всего лишь набивать бездонные карманы бабками, вынуждены были покинутьь родную землю.
10.Чтобы оппоблок и Медведчук ,имеющие близкие к ничтожным рейтинги в 2014-м в 2019 набирали рейтинги фантастическими прыжками - благодаря трем причинам:
-за 5 лет экономика прикончена,об этом сказал бывший директор Винницкого рынка Гройсман,заявивший,что страна без очередного кредита через 5 лет пришла к дефолту
-неоткрытая поддержка взамен на голосование в Раде по нужным вопросам фактически дуетом - и вот уже Медведчук хозяин 112-го и т.п.
- взамен за поддержку (ох уж эта патологическая жажда удержаться у корыта) отдали на откуп многие регионы явно одиозным личностям.
11.Чтобы Украина стала пугалом в международных рейтингах коррупции, чтобы в Украине горели виноградники наивных французов,поверивших в "перестройку" и инвестировавших в Украину.
12.Ну и наконец,чтобы в стране де-факто уменьшилась свобода слова:
- мы проглотили Шустера,за существование которого кое-кто обещал жизнь отдать,а потом сам же и притравил.
-мы проглотили расправу над активисткой Катериной -зарвавшимися местными "элитами",которым как феодалам отдали на откуп некоторые регионы
-мы проглотили создакние армий титушек ( которых стало в сотни раз больше чем при донецких урках) - и вот они уже поливают зеленкой и избивают активистов по борьбе с коррупцией
-мы проглотили воров ,крышующих контрабанду леса,бурштын,левые сигареты,водку-паленку,тендеры,игровые автоматы размножились и 1-2 на городок до десятков -сотен и тысяч,мародерство в армии,строймафию и много чего еще. На каждой теме есть свой смотрящий.
Мы проглотили то,что ребят с майдана цинично намахали, а всем нам вместо экономических реформ, вместо наведения хотя бы призрачного порядка с офшорами,вместо
ликвидации тысяч прокладок на входе и на выходе крупных госпредприятий в светской стране впаривают Томос да еще культивируют и размножают судей,которые в 14-м году репрессировали майдан, а сейчас на высших судейских должностях покупают авто ( не евробляхи конечно) на сотни тысяч долларов, туры в Европу,Мальдивы и Сейшелы (есть с кого пример брать ведь) за десятки тысяч долларов,столичное, а также испанское, австрийское, или английское жилье за уже миллионы долларов.
Мы проглотили десятки бото-ферм ,которые за жалкие подачки от хозяев готовы денно и
нощно на любом более менее раскрученном форуме в ответ на вопрос -
" а что же сделали со страной ?",
" а как вы могли в ноль похерить такой уникальный шанс 2014-го года",
довольно в один голос хором похрюкивать :
"спокуха, вы тупые идиоты, мы идем в Европу и у нас только один Президент,одно наше
солнце - наш хозяин", " а все у кого мнение не совпадает с нашим бото-фермовским -
ватники,идиоты и агенты кремля".
И все равно - хозяину "потеряного пятилетия" ничего не светит,даже если он проскользнет опять, почему ? - ответ у Алекса - новая рада уже не будет такой карманной, ну и добавлю к ответу Алекса :
П о т о м у, что достали и намахали.И никакая камарилья бото-ферм уже не переубедит в обратном наших соотечественников.
Сдать Украину России, это не выкидывать белый флаг,сдать можно :
-дискредитировав идеи майдана
-создав теплую ванну для воров, коррупционеров, схемщиков,клановиков и олигархов и одновременно невыносимый пресс для простых соотечественников,вынужденных бежать на заработки на чужую землю.
Я против этого,Украина должна и обязана стать независимой проевропейской страной не на бумаге,для прикрытия, а реально.
А пяти вычеркнутых из реально проевропейского вектора лет - жалко конечно.
Пять лет ведь - это не один день.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 01:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 01:14
Re: Політичні дискусії
Луганські бойовикі за Зеленського
"ленивым не желающим смотреть все видео, смотреть на 3:40.
Краткое содержание:
наш блогер общается с боевиками из Лугандона.
Говорят, что их там луганчан 50/50 с ка№апами
и утверждают, что пойдут голосовать за Зеленского.
- У нас все за Зеленского-
- Но вы же не можете голосовать-
- Как не можем? Это вы думаете, что мы не можем,
мы то официально под Украиной"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 01:27
Про 2-й сорт ранее - соглашусь. Это всегда было геморно открыть визу, находясь не в Киеве, а через визовый центр это еще + 35 с каждого. А особенно по последним правилам для Шенгена, когда надо было даже для тур визы ехать и сдавать отпечатки.
В Британию - тоже соглашусь еще то удовольствие.
А вот в штаты не соглашусь - элементарно открылась - потратил пару часов в Киеве на очередь и все, но при этом виза на 10лет, правда 150 дол при этом заготовленные (по памяти для шенгена) доп. док-ты никого не заинтересовали - два вопроса и виза одобрена, паспорт вышлем завтра курьером. Правда еще верификацию/регистрацию надо было пройти, чтобы номер получить, но то таке...
Через год товарищ вообще минут за 20 прошел.
Додано: Чет 21 лют, 2019 03:36
Рукалицо... Это другой Грановский. Даже не родственник.
Додано: Чет 21 лют, 2019 06:56
Да, у этого все еще впереди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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