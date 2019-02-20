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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 284285286287

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 06:58

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:Гриценко
  Автор77 написав:обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.

Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? :wink: Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу :(
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 07:36

  hume написав:
  prodigy написав:
  hume написав:Гордон у дудя топит за Смешко

уже Смешно

Смешно это зеленский

вот он, настоящий клоун

"Олег Ляшко - народный президент, вот так все вместе", - в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты.

https://www.youtube.com/watch?v=cLMBjNWhKuI
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:08

  prodigy написав:
  protefiks1959 написав:
prodigy писал(а):
блин...просто нет выбора
если не Порошенко, то хто?
Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...
перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает.


100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостей

а вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор
Бессмертного - ну, вот, нравятся его речи на ЮТубе
..........
Однако, я сижу, даже из такой свободной темы удаляют посты....хорошо, что хоть в цитатах сохраняется
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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