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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 284285286287 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 175 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 45 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 63 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 175 Додано: Чет 21 лют, 2019 06:58 Re: Політичні дискусії Автор77 написав: Гриценко Гриценко Автор77 написав: обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев. обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.

Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки вКиєва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно?Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 5015 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4720 раз. Подякували: 2091 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 07:36 hume написав: prodigy написав: hume написав: Гордон у дудя топит за Смешко Гордон у дудя топит за Смешко

уже Смешно уже Смешно

Смешно это зеленский Смешно это зеленский

вот он, настоящий клоун



"Олег Ляшко - народный президент, вот так все вместе", - в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты.



https://www.youtube.com/watch?v=cLMBjNWhKuI вот он, настоящий клоун"Олег Ляшко - народный президент, вот так все вместе", - в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. 19yuriy91 Повідомлень: 1675 З нами з: 15.09.12 Подякував: 132 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 08:08 prodigy написав: protefiks1959 написав: prodigy писал(а):

блин...просто нет выбора

если не Порошенко, то хто? Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...

перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает. Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза...перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает.



100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостей



а вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор 100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостейа вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор Бессмертного - ну, вот, нравятся его речи на ЮТубе

..........

Однако, я сижу, даже из такой свободной темы удаляют посты....хорошо, что хоть в цитатах сохраняется Бессмертного - ну, вот, нравятся его речи на ЮТубе..........Однако, я сижу, даже из такой свободной темы удаляют посты....хорошо, что хоть в цитатах сохраняется Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу protefiks1959

Повідомлень: 209 З нами з: 11.06.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 284285286287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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