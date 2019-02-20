Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Автор77 написав:обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.
Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
prodigy писал(а): блин...просто нет выбора если не Порошенко, то хто?
Такой слоган уже был в 2014... Тогда вся агитмашина долбила население такой мыслью:- пороха, благодаря его повышенному рейтингу, нужно избрать в 1 туре, ато , вот, вайна идет из Славянска, и ваще из дамбаза... перед выборами можно было усилиями нескольких рот перерезать вручную сепаров в Славянске, Лисичанске и т.д., но! никто ( турчинов) их резать не собирался. Нельзя было увеличивать отрицательный электорат, ахаха! Мой город не учавствовал в тех выборах. турчик получил за это пост главы РНБО ( и не только за это, еще и за сдачу Крыма!). Для пороха нет лучше главы РНБО, чем полностью замазанный в полит.говне турчинов... Ну, вот такой порох...Для него небыло лучше минобороны, чем никакой гелетей...продолжать не нужно, вся Украина видела, знает.
100% согласен с вами , у Пороха миллион грехов и ошибок и тысяча мелких подлостей
а вы кого предлагаете...обоснуйте свой выбор
Бессмертного - ну, вот, нравятся его речи на ЮТубе .......... Однако, я сижу, даже из такой свободной темы удаляют посты....хорошо, что хоть в цитатах сохраняется
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу