Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 06:58
Re: Політичні дискусії
Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 21 лют, 2019 07:36
вот он, настоящий клоун
"Олег Ляшко - народный президент, вот так все вместе", - в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты.
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:30
Это же хорошо, когда еще все впереди. Плохо, когда уже все позади, как у многих местных зрадофилов.
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:41
Это же хорошо, когда еще все впереди. Плохо, когда уже все позади, как у многих местных зрадофилов.[/quote]
Вхожу в соцсеть, чтоб "плюсануть" наших симпатичных "леди в черном" и натыкаюсь там на ожесточенную дискуссию по поводу претендентов на пост гаранта. С удивлением вижу мою старую приятельницу-искусствоведа такой злющей как никогда. Не удержался. В скайпе ей написал: "Милка! Ты что такая злая, секса давно не было?". Она смутилась и перестала...
US
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:12
Ну,если тюрьма это хорошо, то у поклонников нынешнего режима будет прекрасная возможность увидеть своих кумиров в ней.
И,надеюсь, после этого всем вам будет хорошо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:14
А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:42
Політичні дискусії
зрадофилы, вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездки
возитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?»
но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан»
вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имени
никто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не вы
для вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорбление
тьфу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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