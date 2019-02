Додано: Чет 21 лют, 2019 09:42

shapo написав:

А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?



зрадофилы, вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездки

возитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?»

но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан»

вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имени

никто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не вы

для вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорбление

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.