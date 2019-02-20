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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 285286287288>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 06:58

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:Гриценко
  Автор77 написав:обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.

Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? :wink: Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу :(
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 07:36

  hume написав:
  prodigy написав:
  hume написав:Гордон у дудя топит за Смешко

уже Смешно

Смешно это зеленский

вот он, настоящий клоун

"Олег Ляшко - народный президент, вот так все вместе", - в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты.

https://www.youtube.com/watch?v=cLMBjNWhKuI
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:30

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:[size=130]Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
-1 в "команде Порошенка" :)

https://ukranews.com/news/615131-interpol-obyavil-v-rozysk-granovskogo

Рукалицо... Это другой Грановский. Даже не родственник.


https://polygraf.net/587-aleksandr-gran ... tskoj-semi
Да, у этого все еще впереди

Это же хорошо, когда еще все впереди. Плохо, когда уже все позади, как у многих местных зрадофилов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:41

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:[size=130]Израиль попросил: Интерпол объявил в розыск Грановского
-1 в "команде Порошенка" :)

https://ukranews.com/news/615131-interpol-obyavil-v-rozysk-granovskogo

Рукалицо... Это другой Грановский. Даже не родственник.


https://polygraf.net/587-aleksandr-gran ... tskoj-semi
Да, у этого все еще впереди

Это же хорошо, когда еще все впереди. Плохо, когда уже все позади, как у многих местных зрадофилов.[/quote]

Вхожу в соцсеть, чтоб "плюсануть" наших симпатичных "леди в черном" и натыкаюсь там на ожесточенную дискуссию по поводу претендентов на пост гаранта. С удивлением вижу мою старую приятельницу-искусствоведа такой злющей как никогда. Не удержался. В скайпе ей написал: "Милка! Ты что такая злая, секса давно не было?". Она смутилась и перестала...

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:12

  shapo написав:Да, у этого все еще впереди



  airmax78 написав:Это же хорошо, когда еще все впереди. Плохо, когда уже все позади, как у многих местных зрадофилов.


Ну,если тюрьма это хорошо, то у поклонников нынешнего режима будет прекрасная возможность увидеть своих кумиров в ней.
И,надеюсь, после этого всем вам будет хорошо.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:14

  дядя Caша написав:Вхожу в соцсеть, чтоб "плюсануть" наших симпатичных "леди в черном" и натыкаюсь там на ожесточенную дискуссию по поводу претендентов на пост гаранта. С удивлением вижу мою старую приятельницу-искусствоведа такой злющей как никогда. Не удержался. В скайпе ей написал: "Милка! Ты что такая злая, секса давно не было?". Она смутилась и перестала...

US


А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:42

Політичні дискусії

shapo написав:
А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?


зрадофилы, вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездки
возитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?»
но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан»
вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имени
никто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не вы
для вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорбление
тьфу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:03

В В скайпе ей написал: "Милка! Ты что такая злая, секса давно не было?". Она смутилась и перестала... US

ДС Ви хам :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:22

  kingkongovets написав:
shapo написав:
А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?


зрадофилы, вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездки
возитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?»
но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан»
вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имени
никто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не вы
для вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорбление
тьфу


Активіст Майдану Ігор Кузнєцов:

– Які ваші відчуття через п'ять років після Майдану?

– Велике розчарування, що цей Майдан не спричинив жодних змін, втрачено п'ять років. Зламу системи не відбулося – лише змінилися прізвища можновладців. Єдина відмінність – нинішня влада, на відміну від попередньої, володіє англійською мовою.

https://vybory.pravda.com.ua/articles/2 ... 4cuMMydgXw

вот не надо тут за всех....
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:41

  shapo написав:
  дядя Caша написав:Вхожу в соцсеть, чтоб "плюсануть" наших симпатичных "леди в черном" и натыкаюсь там на ожесточенную дискуссию по поводу претендентов на пост гаранта. С удивлением вижу мою старую приятельницу-искусствоведа такой злющей как никогда. Не удержался. В скайпе ей написал: "Милка! Ты что такая злая, секса давно не было?". Она смутилась и перестала...

US


А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?


1. Тут некоторые жалуются на исчезновение их постов из этой ветки. Для этого есть основание - жалобы на неумение вести дискуссию в цивилизованной форме.

2. На мjоменте на межбанке гривня укрепляется - 27,00/27,02 UAH/USD.
У вас есть что добавить по этому поводу? Милости прошу на валютную ветку. С конструктивом. Ваш коллега уже вышел с непрофильным постом, за что и поплатился. Доступно?

US
дядя Caша
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