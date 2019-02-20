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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 285286287288

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:03

Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.

Спасибо за понимание.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:05

kingkongovets
Детский лепет какой-то именно у Вас.
Если все участники ветки дискутируют-обмениваются мнениями относительно кандидатов, то от Вас -- сплошной поток Вашего личного мнения о дискутирующих, с подчеркиванием своего д Артаньянства.

С комплексами нужно бороться))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

  дядя Caша написав:
Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.

Спасибо за понимание.

US


при всем уважении - а как отличать трамвайную риторику от риторики бабушек у подъезда?
в правилах форума о риториках ничего не сказано
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23

не надо пузыри пускать если сказать нечего
обтекай молча[/quote]

Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.

Спасибо за понимание.

US[/quote]

А если чел просто по-другому не умеет, если чел родился хамом ,импотентным-не способным выразить свою

точку зрения без хамства в стиле гопников ,оскорблений, уголовного сленга в стиле Януковича и т.п.- тогда какой выход ?:)

Тем более Фейслесс уже просил чела обходиться без хамства,гопничества и уголовного

сленга - реакции ноль последовало, чел просто считает себя умнее всех других ( сами

понимаете признак чего это - считать себя умнее всех других :) ).

А жаль, ведь публика на ветке за исключением одного чела собралась достаточно интеллигентная,адекватная и взвешенная,хотя и с разными точками зрения,что нормально.

Единодушные одобрямсы,если верно припоминаю, это только у гомо-советикусов в почете были.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:28

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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