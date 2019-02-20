Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.
Спасибо за понимание.
US
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:03
Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.
Спасибо за понимание.
US
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:05
kingkongovets
Детский лепет какой-то именно у Вас.
Если все участники ветки дискутируют-обмениваются мнениями относительно кандидатов, то от Вас -- сплошной поток Вашего личного мнения о дискутирующих, с подчеркиванием своего д Артаньянства.
С комплексами нужно бороться))
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06
при всем уважении - а как отличать трамвайную риторику от риторики бабушек у подъезда?
в правилах форума о риториках ничего не сказано
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23
не надо пузыри пускать если сказать нечего
обтекай молча[/quote]
Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.
Спасибо за понимание.
US[/quote]
А если чел просто по-другому не умеет, если чел родился хамом ,импотентным-не способным выразить свою
точку зрения без хамства в стиле гопников ,оскорблений, уголовного сленга в стиле Януковича и т.п.- тогда какой выход ?:)
Тем более Фейслесс уже просил чела обходиться без хамства,гопничества и уголовного
сленга - реакции ноль последовало, чел просто считает себя умнее всех других ( сами
понимаете признак чего это - считать себя умнее всех других ).
А жаль, ведь публика на ветке за исключением одного чела собралась достаточно интеллигентная,адекватная и взвешенная,хотя и с разными точками зрения,что нормально.
Единодушные одобрямсы,если верно припоминаю, это только у гомо-советикусов в почете были.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:28
Re: Політичні дискусії
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:30
ноу коментс
и при чем тут фрейд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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