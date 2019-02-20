Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.
Спасибо за понимание.
US
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:03
Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.
Спасибо за понимание.
US
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:05
kingkongovets
Детский лепет какой-то именно у Вас.
Если все участники ветки дискутируют-обмениваются мнениями относительно кандидатов, то от Вас -- сплошной поток Вашего личного мнения о дискутирующих, с подчеркиванием своего д Артаньянства.
С комплексами нужно бороться))
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06
при всем уважении - а как отличать трамвайную риторику от риторики бабушек у подъезда?
в правилах форума о риториках ничего не сказано
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23
не надо пузыри пускать если сказать нечего
обтекай молча[/quote]
Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.
Спасибо за понимание.
US[/quote]
А если чел просто по-другому не умеет, если чел родился хамом ,импотентным-не способным выразить свою
точку зрения без хамства в стиле гопников ,оскорблений, уголовного сленга в стиле Януковича и т.п.- тогда какой выход ?:)
Тем более Фейслесс уже просил чела обходиться без хамства,гопничества и уголовного
сленга - реакции ноль последовало, чел просто считает себя умнее всех других ( сами
понимаете признак чего это - считать себя умнее всех других ).
А жаль, ведь публика на ветке за исключением одного чела собралась достаточно интеллигентная,адекватная и взвешенная,хотя и с разными точками зрения,что нормально.
Единодушные одобрямсы,если верно припоминаю, это только у гомо-советикусов в почете были.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:28
Re: Політичні дискусії
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:30
ноу коментс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:47
интересно, кто-то еще кроме скорбных разумом еще ведется на ваши жалкие вскукареки про "вас поимели"?
поимели, имеют и будут иметь тех, кто как раз повелся на лозунги антимайдана - жителей крыма и донбасса
а мы получили то шо хотели - отказ от таежного союза, евроинтеграционный путь развития и избавление от газовой удавки московии
реально как дети малые
выбрасывайте свои протухшие методички - палитесь на ровном месте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:52
Василь, наскільки знаю у вас відмінні від мене погляди, ви прихильник діючого президента, тим не менше -я з повагою ставлюся до опонентів,які ведуть дискусію без билдячества і гопнічества, тобто ви адекватний опонент,тому на виховане запитання - вихована відповідь:
Активи для середнього та малого бізнесу в розмірі пари мільйонів долларів це нормально навіть для України.
Я сам далеко не рівня Гриценко звичайно ,але в золоте для України (ну відносно звичайно,з усіма "але") десятиліття 1998( Кучмівське визволення спрощенців - указ про єдинщиків) - 2008-й (роки багатовекторного і в той же час національно вигідного правління Ющенко,який до речі,якщо пам"ять не зраджує, свій перший візит в Москву зробив в якості президента) зміг нормально так "піднятися".
Що саме смішне і неймовірне для нашої країни,зміг "піднятися",незважаючи на те,що 100% коштів проходило в мене через банківські рахунки,з яких відповідно 100% по білому сплачувалися всі податки.
Справа в тому,що в Україні дякуючи указу Кучми і дякуючи не змінам цього законодавства Ющенко одна з самих ліберальних норм для малого та середнього бізнесу - платиш 5% на третій групі від валу - і все, ти чисто по європейськи - чистий перед законом і розумієш,що нічого не "закрисятничив" перед державою. А решта - це вже справа техніки, наприклад я встиг весною 8-го року продати частину нерухомості на піку,потім купив ще кращу,але вже за пів-ціни після здуття бульбашки,ну і т.п.
Тому активи,це нормально, а в Гриценка - все ж видання "намбер ван" по аналітиці в країні, Дзеркало тижня читаю постійно не лише я ,але й Кравчук,Кучма,Ющенко читали регулярно.
Правда Янукович з Порошенком явно не читали і не читають - в них трохи другі інтереси та устремління
"Бабки","бабки" і ще раз "бабки"
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00
ага - а можно в 10001й раз напомнить, шо словакия газ по беспределу отключить не может, выкручивая руки и обвиняя украину в воровстве
реально - неужели ничего свеженького в методичках нет?
а про "ненужный безвиз" расскажите сотням тысяч тех, кто получил возможность задешево и без проблем летать и ездить в европу
и как правильно говорил эйрмакс - в этой "туевой куче" стран почему то нет стран сателлитов рашки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:02
Недавно замітив, бо різко скоротилась к-ть подяк, що через півтора місяця щез мій ще 1-січневий пост, де привітав зі 110 річчям з дня народження С.Бандери. Ніяких дискусій чи персональних звернень в ньому не було, аж цікаво кого він так задів. Вроді на сьогоднішній день його постать не мала би сприйматись так негативно.
Тому люди Садового зараз вишукують компромати на Грценка на каналі 24? Ніякої підтримки не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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