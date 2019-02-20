Додано: Чет 21 лют, 2019 11:52

Василь-Рівне написав: Автор77 написав: Гриценко Гриценко Автор77 написав: обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев. обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.

Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки вКиєва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно?Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу

Василь, наскільки знаю у вас відмінні від мене погляди, ви прихильник діючого президента, тим не менше -я з повагою ставлюся до опонентів,які ведуть дискусію без билдячества і гопнічества, тобто ви адекватний опонент,тому на виховане запитання - вихована відповідь:Активи для середнього та малого бізнесу в розмірі пари мільйонів долларів це нормально навіть для України.Я сам далеко не рівня Гриценко звичайно ,але в золоте для України (ну відносно звичайно,з усіма "але") десятиліття 1998( Кучмівське визволення спрощенців - указ про єдинщиків) - 2008-й (роки багатовекторного і в той же час національно вигідного правління Ющенко,який до речі,якщо пам"ять не зраджує, свій перший візит в Москву зробив в якості президента) зміг нормально так "піднятися".Що саме смішне і неймовірне для нашої країни,зміг "піднятися",незважаючи на те,що 100% коштів проходило в мене через банківські рахунки,з яких відповідно 100% по білому сплачувалися всі податки.Справа в тому,що в Україні дякуючи указу Кучми і дякуючи не змінам цього законодавства Ющенко одна з самих ліберальних норм для малого та середнього бізнесу - платиш 5% на третій групі від валу - і все, ти чисто по європейськи - чистий перед законом і розумієш,що нічого не "закрисятничив" перед державою. А решта - це вже справа техніки, наприклад я встиг весною 8-го року продати частину нерухомості на піку,потім купив ще кращу,але вже за пів-ціни після здуття бульбашки,ну і т.п.Тому активи,це нормально, а в Гриценка - все ж видання "намбер ван" по аналітиці в країні, Дзеркало тижня читаю постійно не лише я,але й Кравчук,Кучма,Ющенко читали регулярно.Правда Янукович з Порошенком явно не читали і не читають - в них трохи другі інтереси та устремління"Бабки","бабки" і ще раз "бабки"