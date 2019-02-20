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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 286287288289>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:03

Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.

Спасибо за понимание.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:05

kingkongovets
Детский лепет какой-то именно у Вас.
Если все участники ветки дискутируют-обмениваются мнениями относительно кандидатов, то от Вас -- сплошной поток Вашего личного мнения о дискутирующих, с подчеркиванием своего д Артаньянства.

С комплексами нужно бороться))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

  дядя Caша написав:
Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.

Спасибо за понимание.

US


при всем уважении - а как отличать трамвайную риторику от риторики бабушек у подъезда?
в правилах форума о риториках ничего не сказано
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:23

не надо пузыри пускать если сказать нечего
обтекай молча[/quote]

Прошу не опускаться до трамвайной риторики. Вас и Вашего оппонента.

Спасибо за понимание.

US[/quote]

А если чел просто по-другому не умеет, если чел родился хамом ,импотентным-не способным выразить свою

точку зрения без хамства в стиле гопников ,оскорблений, уголовного сленга в стиле Януковича и т.п.- тогда какой выход ?:)

Тем более Фейслесс уже просил чела обходиться без хамства,гопничества и уголовного

сленга - реакции ноль последовало, чел просто считает себя умнее всех других ( сами

понимаете признак чего это - считать себя умнее всех других :) ).

А жаль, ведь публика на ветке за исключением одного чела собралась достаточно интеллигентная,адекватная и взвешенная,хотя и с разными точками зрения,что нормально.

Единодушные одобрямсы,если верно припоминаю, это только у гомо-советикусов в почете были.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:28

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:30

  Автор77 написав:А если чел просто по-другому не умеет, если чел родился хамом ,импотентным-не способным выразить свою

точку зрения без хамства в стиле гопников ,оскорблений, уголовного сленга в стиле Януковича и т.п.- тогда какой выход ?:)

Тем более Фейслесс уже просил чела обходиться без хамства,гопничества и уголовного

сленга - реакции ноль последовало, чел просто считает себя умнее всех других ( сами

понимаете признак чего это - считать себя умнее всех других :) ).

А жаль, ведь публика на ветке за исключением одного чела собралась достаточно интеллигентная,адекватная и взвешенная,хотя и с разными точками зрения,что нормально.

Единодушные одобрямсы,если верно припоминаю, это только у гомо-советикусов в почете были.



ноу коментс :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:47

  shapo написав: Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели.


интересно, кто-то еще кроме скорбных разумом еще ведется на ваши жалкие вскукареки про "вас поимели"? :mrgreen:
поимели, имеют и будут иметь тех, кто как раз повелся на лозунги антимайдана - жителей крыма и донбасса
а мы получили то шо хотели - отказ от таежного союза, евроинтеграционный путь развития и избавление от газовой удавки московии
реально как дети малые
выбрасывайте свои протухшие методички - палитесь на ровном месте :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:52

  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:Гриценко
  Автор77 написав:обычный простой человек,такой как мы с вами,такой как миллионы украинцев.

Емммм - будинок в Конча - Заспі за пару мільйонів баксів + 4-и елітних квартирки в ЦЕНТРІ Києва - так живуть прості люди, мільйони українців? Точно? :wink: Подивився навкруги - я, напевне, не в тій Україні живу :(


Василь, наскільки знаю у вас відмінні від мене погляди, ви прихильник діючого президента, тим не менше -я з повагою ставлюся до опонентів,які ведуть дискусію без билдячества і гопнічества, тобто ви адекватний опонент,тому на виховане запитання - вихована відповідь:

Активи для середнього та малого бізнесу в розмірі пари мільйонів долларів це нормально навіть для України.
Я сам далеко не рівня Гриценко звичайно ,але в золоте для України (ну відносно звичайно,з усіма "але") десятиліття 1998( Кучмівське визволення спрощенців - указ про єдинщиків) - 2008-й (роки багатовекторного і в той же час національно вигідного правління Ющенко,який до речі,якщо пам"ять не зраджує, свій перший візит в Москву зробив в якості президента) зміг нормально так "піднятися".
Що саме смішне і неймовірне для нашої країни,зміг "піднятися",незважаючи на те,що 100% коштів проходило в мене через банківські рахунки,з яких відповідно 100% по білому сплачувалися всі податки.
Справа в тому,що в Україні дякуючи указу Кучми і дякуючи не змінам цього законодавства Ющенко одна з самих ліберальних норм для малого та середнього бізнесу - платиш 5% на третій групі від валу - і все, ти чисто по європейськи - чистий перед законом і розумієш,що нічого не "закрисятничив" перед державою. А решта - це вже справа техніки, наприклад я встиг весною 8-го року продати частину нерухомості на піку,потім купив ще кращу,але вже за пів-ціни після здуття бульбашки,ну і т.п.

Тому активи,це нормально, а в Гриценка - все ж видання "намбер ван" по аналітиці в країні, Дзеркало тижня читаю постійно не лише я :) ,але й Кравчук,Кучма,Ющенко читали регулярно.
Правда Янукович з Порошенком явно не читали і не читають - в них трохи другі інтереси та устремління :)
"Бабки","бабки" і ще раз "бабки" :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00

  shapo написав: Конечно, можно в 101-й раз написать, что российский газ Украина продолжает покупать через Словакию и пр. страны платя еще и за реверс, и что вся евроинтеграция не более чем лозунг о победе коммунизма произнесенный Хрущевым в 1961г, да еще и разрекламированный безвиз который имеют с европой туева куча стран.
Но это клинический случай - медицина здесь бессильна.


ага - а можно в 10001й раз напомнить, шо словакия газ по беспределу отключить не может, выкручивая руки и обвиняя украину в воровстве
реально - неужели ничего свеженького в методичках нет? :mrgreen:
а про "ненужный безвиз" расскажите сотням тысяч тех, кто получил возможность задешево и без проблем летать и ездить в европу
и как правильно говорил эйрмакс - в этой "туевой куче" стран почему то нет стран сателлитов рашки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:02

  дядя Caша написав:1. Тут некоторые жалуются на исчезновение их постов из этой ветки. Для этого есть основание - жалобы на неумение вести дискуссию в цивилизованной форме.
US


Недавно замітив, бо різко скоротилась к-ть подяк, що через півтора місяця щез мій ще 1-січневий пост, де привітав зі 110 річчям з дня народження С.Бандери. Ніяких дискусій чи персональних звернень в ньому не було, аж цікаво кого він так задів. Вроді на сьогоднішній день його постать не мала би сприйматись так негативно.

  Alex2006 написав:Будет. За Садовым свою поддержку выскажут другие кандидаты в президенты


Тому люди Садового зараз вишукують компромати на Грценка на каналі 24? Ніякої підтримки не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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