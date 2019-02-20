Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так ото ж ... Гетьманщина ... Якщо не буде якихось форсмажорів - в другий тур пройдуть Порошенко і Зеленський . І тут вже слизьке все . Що Порошенко в РФ не люблять однозначно і не хочуть - імовірність 90 % . Щодо Зеленського - реально незрозуміло . Чорний піар ніхто не відміняв . І різні конспірологічні варіанти . Хоча Коломойський з РФ здається не дружить сильно теж ...
Востаннє редагувалось Puente в Чет 21 лют, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав: А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?
kingkongovets написав:, вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездки возитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?» но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан» вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имени никто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не вы для вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорбление тьфу
Сколько пафоса и самолюбования. А поглядеть на это дело со стороны не пробовали? Я это делал всегда, потому что никогда не любил толпу, особенно вдруг организовавшуюся в едином порыве. В обеих майданах - и 2004г,и 2014г которыми вы так гордитесь, вы были всего-навсего статистами в чужом спектакле организованными неизвестными вам режиссерами хотя вы до сих пор искренне уверены в обратном. То, что вас просто использовали и выбросили как известное советское изделие №2, уже дошло до наиболее вменяемой части социума, в т.ч. и среди тех кто принимал в майданах активное участие,например, Д.Гордон. Любой Майдан элементарно останавливался одним выключением подачи электроэнергии на сцену,но ее почему-то продолжали подавать.Кстати, сцену-то поставил и многое другое спонсор партии Свобода и по совместительству бывший львовский бандит, а ныне меценат. Зачем было избивать никому ненужных студентиков которые бы постояли еще неделю и разошлись? Старая гвардия партии регионов решила разобраться с набирающим вес Сашей-стоматологом и его молодой командой. Правда, процесс пошел немного в другую сторону, но в целом все плюшки получил один из основателей ПР, министр экономики при президенте Януковиче несравненный П.Порошенко. Остальных бывших регионалов кроме Ефремова никто не трогал,так, общипали немного. Более того,они успешно вписались в нынешнюю ВР и баллотируются в президенты. Результаты первого майдана были примерно те же. Так что гордится вам нечем,господа майданщики, хотя для вас это священная корова. Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели.
Частично согласен с вами. 1.В принципе многое уже как на ладони,а многое стране еще только предстоит узнать в будущем, и то,что она узнает будет настоящим шоком для всех. 2.То,что Левочкин написал заявление об отставке как раз вовремя - это не гениальное предвидение ,а гениальная режиссура с использованием масс в качестве слепых котят,при всем уважении к 99% майдановцев (1%-не уважаю) использовали в слепую желание нашего народа жить нормально,по-европейски,без донецких урок - кучка олигархов и игроков типа Левочкина. 3.Участие свободовского "Пупса" о котором вы пишете - также свидетельствует о том,что деалют все руками романтиков,а используют все - негодяи - так что насчет "статистов" полностью согласен. 4.Гордон - " если бы можно было изменить прошлое - на майдан не пошел бы". Стопроцентно умный "чувак" ,который давным давно все понял и оценил, который прямо говорит о том, что многое , в том числе самое ужасное - было спектаклем,от которого пострадили простые доверившиеся люди. Реально могли выключить электричество - и все,но олигархи (а не народ ) решили проучить Сашу стоматолога. 5.Процесс пошел несколько по другому, потом были вмешательства в процесс , в т.ч. с оружием ,и с гибелью людей (прекрасно понимаете - кто вмешался) и даже американцы офигели и прямо между собой удивлялись в телефонных разговорах - оказывается совсем не все было делом рук Януковича. 6.Насчет того,что старых воров пощипали в свою пользу немножко материально и все - в десятку Проще говоря - намахали массы. 7.Не совсем согласен насчет первого майдана - там совести хватило не устроить замеса, в ходе которого пострадали бы простые доверившиеся люди,там все было цивилизованно и светло. Ну и результат - после первого майдана страна стала жить "по-хорошему"более менее , с олигархами,но пощипанными в пользу не собственных карманов,а в пользу украинского народа. Самое главное тогда конечно дело Ющенко-Тимошенко была Криворожсталь, в результате которой многие тысячи украинцев пересели на джипы из салонов и купили дорогое жилье премиум-класса. После второго майдана по истечении 5 лет так называемого движения в Европу ( а на самом деле движения в сторону российской модели экономики) Петро Порошенко заявил, украинцы не стали жить лучше,но станут жить лучше еще чере 3 года, ну т.е. 8 лет ему уже надо Но кто-то стал и бенифициаром,кто-то стал жить лучше в сто, в тысячу раз - это делки типа Коболева( по типу " позыч в Сирка очи"),это плюс один олигарх в стране, это целая огромная когорта, севшая на темы и потоки времен Януковича.
shapo написав:Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели.
Очень много мужества надо что это признать. Кричать мантры проще.
Мені здається ви просто цього не розумієте ... І що Майдан хотів - тим більше ... У кожного свої пріоритети . Тут багато хто значення Томосу не може зрозуміти . Хоч це дуже велика заслуга саме Порошенка і дуже сильно впливатиме на Україну в цілому . А тут схоже народ хоче отримати капіталізм шведської чи канадської моделі ? Так це робиться не майданами і не виборами - а хоча б численними страйками та взагалі боротьбою працівників з працедавцями ...
Востаннє редагувалось Puente в Чет 21 лют, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Обычный украинский гражданин оторван от политики. Как она ему дана? В виде ругани, шоу на телеканалах и агрессивной рекламы в интернете. Политика рассматривается не как возможность повлиять на подбор кадров в госслужбе и дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику государства, а как на захватывающее телевизионное и интернет-шоу.
Кто имеет больше всего шансов на успех в захватывающем шоу? Конечно же, шоумен.
Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде .
Puente написав:Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде .
Ваши сказки что нормальная жизнь возможна только на Марсе рассказывайте детям.
Польша 90е ни олигархов ни среднего класса (я лично бывал там челноком). Её бедность поражала, особенно впечатляли прилично одетые и чистые пенсионеры-попрошайки (бомжей тогда не было). Вся страна торговала на центральных стадионах. Все в одинаковых условиях, гражданство и т.д. не важно. Платишь за место и торгуешь, даже паспорт был не нужен. Никакой коррупции, так появился средний класс. Скажете в Польше 90х не было демократии?
Людям просто дали возможность трудиться, труд и мотивация сделали своё дело. Поедьте посмотрите на Польшу сейчас.
Нет в Украине среднего класса из-за коррупции и неравных условий бизнеса. Спросите себя почему через 30 лет наши снова туда едут на заработки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лют, 2019 12:59, всього редагувалось 4 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Puente написав:Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде .
За пять лет много сделали для численного уменьшения среднего класса. Вряд ли специально, просто больше думали о себе любимом, то есть о крупном бизнесе, с которым легче договариваться, но и беднячкам уделяли внимание, чтобы не бузили. Но так дозированное внимание, лишку дать бедным себя обидеть. Бедными легче управлять, можно кинуть им субсидию, можно из сетки достать матпомощь, чтобы барин одарил. Не знаю, не уверен, что массовую взятку-гречку можно сегодня победить. Наличие несколько десятков технических кандидатов говорит о том, что места в местных территориальных комиссиях забиваются своими преданными людьми. Тоже мутно всё. Чувствую это будут самые скандальные выборы, может даже переплюнут выборы 2004 года.
Puente написав:Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде .
За пять лет много сделали для численного уменьшения среднего класса. Вряд ли специально, просто больше думали о себе любимом, то есть о крупном бизнесе, с которым легче договариваться, но и беднячкам уделяли внимание, чтобы не бузили. Но так дозированное внимание, лишку дать бедным себя обидеть. Бедными легче управлять, можно кинуть им субсидию, можно из сетки достать матпомощь, чтобы барин одарил. Не знаю, не уверен, что массовую взятку-гречку можно сегодня победить. Наличие несколько десятков технических кандидатов говорит о том, что места в местных территориальных комиссиях забиваются своими преданными людьми. Тоже мутно всё. Чувствую это будут самые скандальные выборы, может даже переплюнут выборы 2004 года.
Народу, готовому голосовать за клоунов и агентов Кремля - нельзя давать право голоса. Как нельзя давать свободу движений буйно помешанному. Все это понимают, в т.ч. наши западные партнеры.