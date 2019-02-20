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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 286287288289 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 175 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 10% 18 Зеленський Володимир Олександрович 26% 45 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 17 Порошенко Петро Олексійович 36% 63 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 5% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 19 Всього голосів : 175 Додано: Чет 21 лют, 2019 12:11 Re: Політичні дискусії Так ото ж ...

Гетьманщина ...

Якщо не буде якихось форсмажорів - в другий тур пройдуть Порошенко і Зеленський .

І тут вже слизьке все . Що Порошенко в РФ не люблять однозначно і не хочуть - імовірність 90 % . Щодо Зеленського - реально незрозуміло . Чорний піар ніхто не відміняв . І різні конспірологічні варіанти . Хоча Коломойський з РФ здається не дружить сильно теж ... Востаннє редагувалось Puente в Чет 21 лют, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 1552 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:15 Re: Політичні дискусії shapo написав: Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели. Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели. Очень много мужества надо что это признать. Кричать мантры проще. Очень много мужества надо что это признать. Кричать мантры проще. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 856 З нами з: 06.04.16 Подякував: 289 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17 shapo написав: shapo написав: А что,гривна уже стабилизировалась и писать кроме как о претендентах на пост и неудовлетворенных женщинах нечего?



kingkongovets написав: , вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездки

возитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?»

но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан»

вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имени

никто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не вы

для вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорбление

тьфу , вы как дети на заднем сидении в авто во время долгой, утомительной поездкивозитесь там, маетесь дурью от безделья, постоянно ноете шо устали, шо хотите есть, пить и пипи, пристаете к водителю с вопросами «а сколько еще ехать?» и «а почему так долго?»но больше всего бесит, когда вы, просидевшие весь майдан дома на диванах, начинаете с апломбом вещать как дескать участники майдана разочаровались, как их обманули и рассуждать шо «не за то стоял майдан»вас не спрашивали, диванные ничтожества, и никто вам не давал право говорить от нашего имениникто кроме вас самих не виноват в вашей никчемности, вы будете неуспешными ничтожествами при любой власти и при любом президенте и будете голосовать за любого популиста, который пообещает вам лучшую жизнь без приложения вами усилий - разумные люди понимают, что это невозможно, но не выдля вас любое предложение выйти из зоны комфорта, напрячься и приложить усилия - трагедия и личное оскорблениетьфу



Сколько пафоса и самолюбования.

А поглядеть на это дело со стороны не пробовали?

Я это делал всегда, потому что никогда не любил толпу, особенно вдруг организовавшуюся в едином порыве.

В обеих майданах - и 2004г,и 2014г которыми вы так гордитесь, вы были всего-навсего статистами в чужом спектакле организованными неизвестными вам режиссерами хотя вы до сих пор искренне уверены в обратном.

То, что вас просто использовали и выбросили как известное советское изделие №2, уже дошло до наиболее вменяемой части социума, в т.ч. и среди тех кто принимал в майданах активное участие,например, Д.Гордон.

Любой Майдан элементарно останавливался одним выключением подачи электроэнергии на сцену,но ее почему-то продолжали подавать.Кстати, сцену-то поставил и многое другое спонсор партии Свобода и по совместительству бывший львовский бандит, а ныне меценат.

Зачем было избивать никому ненужных студентиков которые бы постояли еще неделю и разошлись?

Старая гвардия партии регионов решила разобраться с набирающим вес Сашей-стоматологом и его молодой командой.

Правда, процесс пошел немного в другую сторону, но в целом все плюшки получил один из основателей ПР, министр экономики при президенте Януковиче несравненный П.Порошенко. Остальных бывших регионалов кроме Ефремова никто не трогал,так, общипали немного.

Более того,они успешно вписались в нынешнюю ВР и баллотируются в президенты.

Результаты первого майдана были примерно те же.

Так что гордится вам нечем,господа майданщики, хотя для вас это священная корова.

Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели. Сколько пафоса и самолюбования.А поглядеть на это дело со стороны не пробовали?Я это делал всегда, потому что никогда не любил толпу, особенно вдруг организовавшуюся в едином порыве.В обеих майданах - и 2004г,и 2014г которыми вы так гордитесь, вы были всего-навсего статистами в чужом спектакле организованными неизвестными вам режиссерами хотя вы до сих пор искренне уверены в обратном.То, что вас просто использовали и выбросили как известное советское изделие №2, уже дошло до наиболее вменяемой части социума, в т.ч. и среди тех кто принимал в майданах активное участие,например, Д.Гордон.Любой Майдан элементарно останавливался одним выключением подачи электроэнергии на сцену,но ее почему-то продолжали подавать.Кстати, сцену-то поставил и многое другое спонсор партии Свобода и по совместительству бывший львовский бандит, а ныне меценат.Зачем было избивать никому ненужных студентиков которые бы постояли еще неделю и разошлись?Старая гвардия партии регионов решила разобраться с набирающим вес Сашей-стоматологом и его молодой командой.Правда, процесс пошел немного в другую сторону, но в целом все плюшки получил один из основателей ПР, министр экономики при президенте Януковиче несравненный П.Порошенко. Остальных бывших регионалов кроме Ефремова никто не трогал,так, общипали немного.Более того,они успешно вписались в нынешнюю ВР и баллотируются в президенты.Результаты первого майдана были примерно те же.Так что гордится вам нечем,господа майданщики, хотя для вас это священная корова.Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели.



Частично согласен с вами.

1.В принципе многое уже как на ладони,а многое стране еще только предстоит узнать в будущем, и то,что она узнает будет настоящим шоком для всех.

2.То,что Левочкин написал заявление об отставке как раз вовремя - это не гениальное предвидение ,а гениальная режиссура с использованием масс в качестве слепых котят,при всем уважении к 99% майдановцев (1%-не уважаю) использовали в слепую желание нашего народа жить нормально,по-европейски,без донецких урок - кучка олигархов и игроков типа Левочкина.

3.Участие свободовского "Пупса" о котором вы пишете - также свидетельствует о том,что деалют все руками романтиков,а используют все - негодяи - так что насчет "статистов" полностью согласен.

4.Гордон - " если бы можно было изменить прошлое - на майдан не пошел бы". Стопроцентно умный "чувак" ,который давным давно все понял и оценил, который прямо говорит о том, что многое , в том числе самое ужасное - было спектаклем,от которого пострадили простые доверившиеся люди.

Реально могли выключить электричество - и все,но олигархи (а не народ ) решили проучить Сашу стоматолога.

5.Процесс пошел несколько по другому, потом были вмешательства в процесс , в т.ч. с оружием ,и с гибелью людей (прекрасно понимаете - кто вмешался) и даже американцы офигели и прямо между собой удивлялись в телефонных разговорах - оказывается совсем не все было делом рук Януковича.

6.Насчет того,что старых воров пощипали в свою пользу немножко материально и все - в десятку Проще говоря - намахали массы.

7.Не совсем согласен насчет первого майдана - там совести хватило не устроить замеса, в ходе которого пострадали бы простые доверившиеся люди,там все было цивилизованно и светло.

Ну и результат - после первого майдана страна стала жить "по-хорошему"более менее , с олигархами,но пощипанными в пользу не собственных карманов,а в пользу украинского народа.

Самое главное тогда конечно дело Ющенко-Тимошенко была Криворожсталь, в результате которой многие тысячи украинцев пересели на джипы из салонов и купили дорогое жилье премиум-класса.

После второго майдана по истечении 5 лет так называемого движения в Европу ( а на самом деле движения в сторону российской модели экономики) Петро Порошенко заявил, украинцы не стали жить лучше,но станут жить лучше еще чере 3 года, ну т.е. 8 лет ему уже надо

Но кто-то стал и бенифициаром,кто-то стал жить лучше в сто, в тысячу раз - это делки типа Коболева( по типу " позыч в Сирка очи"),это плюс один олигарх в стране, это целая огромная когорта, севшая на темы и потоки времен Януковича. Частично согласен с вами.1.В принципе многое уже как на ладони,а многое стране еще только предстоит узнать в будущем, и то,что она узнает будет настоящим шоком для всех.2.То,что Левочкин написал заявление об отставке как раз вовремя - это не гениальное предвидение ,а гениальная режиссура с использованием масс в качестве слепых котят,при всем уважении к 99% майдановцев (1%-не уважаю) использовали в слепую желание нашего народа жить нормально,по-европейски,без донецких урок - кучка олигархов и игроков типа Левочкина.3.Участие свободовского "Пупса" о котором вы пишете - также свидетельствует о том,что деалют все руками романтиков,а используют все - негодяи - так что насчет "статистов" полностью согласен.4.Гордон - " если бы можно было изменить прошлое - на майдан не пошел бы". Стопроцентно умный "чувак" ,который давным давно все понял и оценил, который прямо говорит о том, что многое , в том числе самое ужасное - было спектаклем,от которого пострадили простые доверившиеся люди.Реально могли выключить электричество - и все,но олигархи (а не народ ) решили проучить Сашу стоматолога.5.Процесс пошел несколько по другому, потом были вмешательства в процесс , в т.ч. с оружием ,и с гибелью людей (прекрасно понимаете - кто вмешался) и даже американцы офигели и прямо между собой удивлялись в телефонных разговорах - оказывается совсем не все было делом рук Януковича.6.Насчет того,что старых воров пощипали в свою пользу немножко материально и все - в десяткуПроще говоря - намахали массы.7.Не совсем согласен насчет первого майдана - там совести хватило не устроить замеса, в ходе которого пострадали бы простые доверившиеся люди,там все было цивилизованно и светло.Ну и результат - после первого майдана страна стала жить "по-хорошему"более менее , с олигархами,но пощипанными в пользу не собственных карманов,а в пользу украинского народа.Самое главное тогда конечно дело Ющенко-Тимошенко была Криворожсталь, в результате которой многие тысячи украинцев пересели на джипы из салонов и купили дорогое жилье премиум-класса.После второго майдана по истечении 5 лет так называемого движения в Европу ( а на самом деле движения в сторону российской модели экономики) Петро Порошенко заявил, украинцы не стали жить лучше,но станут жить лучше еще чере 3 года, ну т.е. 8 лет ему уже надоНо кто-то стал и бенифициаром,кто-то стал жить лучше в сто, в тысячу раз - это делки типа Коболева( по типу " позыч в Сирка очи"),это плюс один олигарх в стране, это целая огромная когорта, севшая на темы и потоки времен Януковича. Автор77 Повідомлень: 56 З нами з: 09.11.16 Подякував: 15 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:21 vitaliian написав: shapo написав: Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели. Признайтесь хотя бы себе,что вас просто поимели. Очень много мужества надо что это признать. Кричать мантры проще. Очень много мужества надо что это признать. Кричать мантры проще.

Мені здається ви просто цього не розумієте ... І що Майдан хотів - тим більше ...

У кожного свої пріоритети . Тут багато хто значення Томосу не може зрозуміти . Хоч це дуже велика заслуга саме Порошенка і дуже сильно впливатиме на Україну в цілому .

А тут схоже народ хоче отримати капіталізм шведської чи канадської моделі ?

Так це робиться не майданами і не виборами - а хоча б численними страйками та взагалі боротьбою працівників з працедавцями ... Мені здається ви просто цього не розумієте ... І що Майдан хотів - тим більше ...У кожного свої пріоритети . Тут багато хто значення Томосу не може зрозуміти . Хоч це дуже велика заслуга саме Порошенка і дуже сильно впливатиме на Україну в цілому .А тут схоже народ хоче отримати капіталізм шведської чи канадської моделі ?Так це робиться не майданами і не виборами - а хоча б численними страйками та взагалі боротьбою працівників з працедавцями ... Востаннє редагувалось Puente в Чет 21 лют, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 1552 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:21

https://www.uaportal.com/article/pochem ... litike.htm



Обычный украинский гражданин оторван от политики. Как она ему дана? В виде ругани, шоу на телеканалах и агрессивной рекламы в интернете. Политика рассматривается не как возможность повлиять на подбор кадров в госслужбе и дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику государства, а как на захватывающее телевизионное и интернет-шоу.



Кто имеет больше всего шансов на успех в захватывающем шоу? Конечно же, шоумен. Про "доллярчиков" и последствия их выбора (доступно, малобуков): airmax78 Повідомлень: 28192 З нами з: 25.10.12 Подякував: 724 раз. Подякували: 3178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:27 Re: Політичні дискусії Кстати, Конговец, мнение про попытку реванша серой массы очень точное. Чем больше читаю Шапу, 77го - тем больше в этом убеждаюсь. airmax78 Повідомлень: 28192 З нами з: 25.10.12 Подякував: 724 раз. Подякували: 3178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:30 Re: Політичні дискусії Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде . Puente Повідомлень: 1552 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:40 Puente написав: Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде . Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде .

Ваши сказки что нормальная жизнь возможна только на Марсе рассказывайте детям.



Польша 90е ни олигархов ни среднего класса (я лично бывал там челноком). Её бедность поражала, особенно впечатляли прилично одетые и чистые пенсионеры-попрошайки (бомжей тогда не было). Вся страна торговала на центральных стадионах. Все в одинаковых условиях, гражданство и т.д. не важно. Платишь за место и торгуешь, даже паспорт был не нужен. Никакой коррупции, так появился средний класс. Скажете в Польше 90х не было демократии?



Людям просто дали возможность трудиться, труд и мотивация сделали своё дело. Поедьте посмотрите на Польшу сейчас.



Нет в Украине среднего класса из-за коррупции и неравных условий бизнеса. Спросите себя почему через 30 лет наши снова туда едут на заработки. Ваши сказки что нормальная жизнь возможна только на Марсе рассказывайте детям.Польша 90е ни олигархов ни среднего класса (я лично бывал там челноком). Её бедность поражала, особенно впечатлялипенсионеры-попрошайки (бомжей тогда не было). Вся страна торговала на центральных стадионах. Все в одинаковых условиях, гражданство и т.д. не важно. Платишь за место и торгуешь, даже паспорт был не нужен. Никакой коррупции, так появился средний класс. Скажете в Польше 90х не было демократии?Людям просто дали возможность трудиться, труд и мотивация сделали своё дело. Поедьте посмотрите на Польшу сейчас.Нет в Украине среднего класса из-за коррупции и неравных условий бизнеса. Спросите себя почему через 30 лет наши снова туда едут на заработки. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лют, 2019 12:59, всього редагувалось 4 разів. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 856 З нами з: 06.04.16 Подякував: 289 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 12:54 Puente написав: Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде . Демократія при відсутності реального шару середнього класу - це шлях в нікуди ... Не може бути в такій системі реальної демократії з користю для більшості . Тому і будуть мотиляння від одного олігархічного клану при владі до іншого . А життя від цього мінятися не буде .



За пять лет много сделали для численного уменьшения среднего класса. Вряд ли специально, просто больше думали о себе любимом, то есть о крупном бизнесе, с которым легче договариваться, но и беднячкам уделяли внимание, чтобы не бузили. Но так дозированное внимание, лишку дать бедным себя обидеть.

Бедными легче управлять, можно кинуть им субсидию, можно из сетки достать матпомощь, чтобы барин одарил.

Не знаю, не уверен, что массовую взятку-гречку можно сегодня победить. Наличие несколько десятков технических кандидатов говорит о том, что места в местных территориальных комиссиях забиваются своими преданными людьми. Тоже мутно всё.

Чувствую это будут самые скандальные выборы, может даже переплюнут выборы 2004 года. За пять лет много сделали для численного уменьшения среднего класса. Вряд ли специально, просто больше думали о себе любимом, то есть о крупном бизнесе, с которым легче договариваться, но и беднячкам уделяли внимание, чтобы не бузили. Но так дозированное внимание, лишку дать бедным себя обидеть.Бедными легче управлять, можно кинуть им субсидию, можно из сетки достать матпомощь, чтобы барин одарил.Не знаю, не уверен, что массовую взятку-гречку можно сегодня победить. Наличие несколько десятков технических кандидатов говорит о том, что места в местных территориальных комиссиях забиваются своими преданными людьми. Тоже мутно всё.Чувствую это будут самые скандальные выборы, может даже переплюнут выборы 2004 года. freeze 4 Повідомлень: 9744 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2849 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 17 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 286287288289 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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