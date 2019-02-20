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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 289290291292293294>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:36

  airmax78 написав:
  detroytred написав:airmax78
Вы сами дали оценку результата власти ПАПа и Ко.

Это результат десятилетий деградации общества, а не власти Пороха.


То есть власть живет сама по себе, а общество деградирует само по себе.
Человек 20 лет на самых верхах тусуется, на ответственных должностях, принимает решения, и не при чём? Отличная работа ))) Все успехи принадлежат мне, все неудачи от того, что общество деградирует.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:36

kingkongovets
Ваши домыслы (перекрученные мнения оппонентов) к чему?
Разве что сами себя убеждаете))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:37

  freeze написав:За прошлый год экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. И это при том, что в Беларуси нет своих месторождений, кроме бурого угля, пишет белорусское отделение Радио Свобода.

Еще одно мега достижение после словацкого газа.
Страна вошла в полосу гибридных сделок. Кто-то с этих поставок имеет свой приятный гешефт.



Не кто-то, а бенефициары майдана во главе с "плюс один олигархом".

В декабре мне запомнилось с согласительного заседания Рады озвучили не дословно,так как время прошло,и за точность не ручаюсь:
около 3-х млрд дол. имеют навар пацаны только за то,что впаривают лапшу о том,что мы не берем российский газ и донецкий уголь - это годовой абонемент прокладок на схемах с газом.

Итак :
1.3 млрд.дол. на лапше про словацкий газ и белорусский уголь.
2.4 млрд.дол. на таможне (немцы посчитали).
3.Тендеры и закупки - еще несколько миллиардов зелени.
4.Прокладки на входе и на выходе всех госпредприятий -еще плюс пара-тройка миллиардов.
5.Офшоры - там вообще 150 млрдю.долларов родом с Украины болтается.
Ну и т.п.,можно бесконечно считать.

Вывод:
1.Украина самая богатая страна Европы,где средняя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,
соответственно украинцы должны штурмовать не евробляхи(позор какой для страны) ,а салоны авто.
Соответственно дохлды малого бизнеса должны были бы находиться на уровне 5-10 тыс.евро в месяц.
Соответствено все то убогое жилье,котороое построили за последние годы надо снести на фиг и построить нормальное по европейскому типу.
2.После потери российских рынков Украина потеряла офигенно много, но могла бы эти потери компенсировать элементарными мерами по деофоризации и декоррупцизации,или хотя бы тем,чтобы торговать с Россией официально а не по -крысячьему ,когда торговля все равно идет,только набивается не бюджет,а бездонные карманы бабками.
3.Проблема в том,что бенефициары майдана присосались к этим потокам и тормозят все попытки ЕС и штатов хотя бы остановить расширение коррупции,нет она наоборот расширяется, а я отлично помню попытки властей лично Петра Порошенка убедить в том,что антикоррупционный суд это плохо,это цитата Петра Порошенка ,который делал попытку протащить не суд,а отдельную палату,типа для показухи,но ему дала по рукам Европа и суд таки будет.
4.Проблема в том,что бенефициары майдана вместо зарплат ( а ведь предприятия олигархов толкают свою продукцию за границу в 3.5 раза дороже грубо,чем 5 лет назад,только зарплаты на своих предприятиях они подняли на размер "костей с барского стола") и нормальных условий для малого бизнеса решили схомячить населению Томос и т.п.

Мое мнение - своей "антикоррупционной" политикой Петро Порошенко откинул нашу страну от европейских перспектив на десятилетие назад.Могу ошибаться,даже самому хотелось бы ошибаться, ведь меня и многих уже заколебала эта экономика,построенная по российсколму типу - олигархи-кланы-схемы-прокладки.
Отличие от русских есть конечно,например, там у них путина славят, у нас другого человека.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:38

Re: Політичні дискусії

Взагалі є три шляхи - Захід, Схід, і хитання між ногами. На Захід пішли прибалти, грузини, східні країни ЄС, на Схід білоруси, Тайожний союз, а ми з молдаванами третій варіант. :)
Якщо виберемо Пороха, то приєднаємось до перших. От такий розклад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:39

Політичні дискусії

detroytred написав:kingkongovets
Ваши домыслы (перекрученные мнения оппонентов) к чему?
Разве что сами себя убеждаете))


и еще один бесполезный пост, не содержащий ничего кроме вашей рефлексии)
прекращайте флудить, если нечего сказать по существу - просто молчите
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 лют, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:40

  airmax78 написав:
  detroytred написав:airmax78
Вы сами дали оценку результата власти ПАПа и Ко.

Это результат десятилетий деградации общества, а не власти Пороха.

Чому деградації ? Може це цілком нормальний процес .Просто повинні змінитися цінності та пріоритети . В США абсолютне перше місце в приорітетах займають гроші . І така ідеологія . Німці будували державу не так давно насправді , причому пару разів це їм вилазило боком - у них свої мухи ( реально швидше за все - що і було "Deutschland, Deutschland ?ber alles...) Яка-небуть Австрія згадує велике минуле . У москалів марення про велику імперію . Ну і так далі ... У нас що ?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:41

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  detroytred написав:airmax78
Вы сами дали оценку результата власти ПАПа и Ко.

Это результат десятилетий деградации общества, а не власти Пороха.


То есть власть живет сама по себе, а общество деградирует само по себе.
Человек 20 лет на самых верхах тусуется, на ответственных должностях, принимает решения, и не при чём? Отличная работа ))) Все успехи принадлежат мне, все неудачи от того, что общество деградирует.

У Пороха все отлично. Уж он то точно не деградировал 20 лет. А вот основная масса зрадофилов, ничего в жизни особо не добившись, настойчиво требует чуда.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:43

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:1.Украина самая богатая страна Европы,где средгяя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,

Шо ти несеш (вже не витримую)? Ти порівняй експорт, на душу, в нас і в поляків з румунами, а потім щось царапай. Чи зарплати з повітря можна намалювати? :twisted:
Як вже задовбали ці зрадофілічні аналітеги, які не можуть дві двійки скласти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:46

airmax78
От властей (то есть должностных лиц) требуют выполнения ими прямых обязанностей.
Это нормальное требование.

Никто к ним необоснованных требований не предъявляет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:48

Політичні дискусії

lapay написав:
  Автор77 написав:1.Украина самая богатая страна Европы,где средгяя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,

Шо ти несеш (вже не витримую)? Ти порівняй експорт, на душу, в нас і в поляків з румунами, а потім щось царапай. Чи зарплати з повітря можна намалювати? :twisted:
Як вже задовбали ці зрадофілічні аналітеги, які не можуть дві двійки скласти.


а мне нравится вот это «средняя зарплата просто обязана...»
им все вокруг по жизни должны и просто обязаны, даже зарплата, тока они сами - никому и ничего
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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