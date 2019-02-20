Додано: Чет 21 лют, 2019 13:37

freeze написав: За прошлый год экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. И это при том, что в Беларуси нет своих месторождений, кроме бурого угля, пишет белорусское отделение Радио Свобода.



Еще одно мега достижение после словацкого газа.

Страна вошла в полосу гибридных сделок. Кто-то с этих поставок имеет свой приятный гешефт. За прошлый год экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. И это при том, что в Беларуси нет своих месторождений, кроме бурого угля, пишет белорусское отделение Радио Свобода.Еще одно мега достижение после словацкого газа.Страна вошла в полосу гибридных сделок. Кто-то с этих поставок имеет свой приятный гешефт.

Не кто-то, а бенефициары майдана во главе с "плюс один олигархом".В декабре мне запомнилось с согласительного заседания Рады озвучили не дословно,так как время прошло,и за точность не ручаюсь:около 3-х млрд дол. имеют навар пацаны только за то,что впаривают лапшу о том,что мы не берем российский газ и донецкий уголь - это годовой абонемент прокладок на схемах с газом.Итак :1.3 млрд.дол. на лапше про словацкий газ и белорусский уголь.2.4 млрд.дол. на таможне (немцы посчитали).3.Тендеры и закупки - еще несколько миллиардов зелени.4.Прокладки на входе и на выходе всех госпредприятий -еще плюс пара-тройка миллиардов.5.Офшоры - там вообще 150 млрдю.долларов родом с Украины болтается.Ну и т.п.,можно бесконечно считать.Вывод:1.Украина самая богатая страна Европы,где средняя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,соответственно украинцы должны штурмовать не евробляхи(позор какой для страны) ,а салоны авто.Соответственно дохлды малого бизнеса должны были бы находиться на уровне 5-10 тыс.евро в месяц.Соответствено все то убогое жилье,котороое построили за последние годы надо снести на фиг и построить нормальное по европейскому типу.2.После потери российских рынков Украина потеряла офигенно много, но могла бы эти потери компенсировать элементарными мерами по деофоризации и декоррупцизации,или хотя бы тем,чтобы торговать с Россией официально а не по -крысячьему ,когда торговля все равно идет,только набивается не бюджет,а бездонные карманы бабками.3.Проблема в том,что бенефициары майдана присосались к этим потокам и тормозят все попытки ЕС и штатов хотя бы остановить расширение коррупции,нет она наоборот расширяется, а я отлично помню попытки властей лично Петра Порошенка убедить в том,что антикоррупционный суд это плохо,это цитата Петра Порошенка ,который делал попытку протащить не суд,а отдельную палату,типа для показухи,но ему дала по рукам Европа и суд таки будет.4.Проблема в том,что бенефициары майдана вместо зарплат ( а ведь предприятия олигархов толкают свою продукцию за границу в 3.5 раза дороже грубо,чем 5 лет назад,только зарплаты на своих предприятиях они подняли на размер "костей с барского стола") и нормальных условий для малого бизнеса решили схомячить населению Томос и т.п.Мое мнение - своей "антикоррупционной" политикой Петро Порошенко откинул нашу страну от европейских перспектив на десятилетие назад.Могу ошибаться,даже самому хотелось бы ошибаться, ведь меня и многих уже заколебала эта экономика,построенная по российсколму типу - олигархи-кланы-схемы-прокладки.Отличие от русских есть конечно,например, там у них путина славят, у нас другого человека.