Додано: Чет 21 лют, 2019 13:53

lapay написав: Автор77 написав: 1.Украина самая богатая страна Европы,где средгяя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц, 1.Украина самая богатая страна Европы,где средгяя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,

Шо ти несеш (вже не витримую)? Ти порівняй експорт, на душу, в нас і в поляків з румунами, а потім щось царапай. Чи зарплати з повітря можна намалювати?

Як вже задовбали ці зрадофілічні аналітеги, які не можуть дві двійки скласти. Шо ти несеш (вже не витримую)? Ти порівняй експорт, на душу, в нас і в поляків з румунами, а потім щось царапай. Чи зарплати з повітря можна намалювати?Як вже задовбали ці зрадофілічні аналітеги, які не можуть дві двійки скласти.

На вы обращусь,несмотря на фамильярность и не полную воспитанность.Вы просто не понимаете,что Украина - потенциально самая богатая страна Европы.2-3 тыс.евро могло бы у нас быть (не сразу конечно,не в один момент)при условии, чтокоманда Петра Порошенка не намахала бы майдан и сделала бы все что обещала -деолигархизация,деофшоризация,декоррупцизация.Это десятки милилардов баксов,которые бы пошли на развитие страны как удесятеренный компенсатор офигенных потерь с русского рынка.По мульт эффекту когда бы мир увидел бы в какого тигра превращается Украина, к нам зашли бы десятки миллиардов долларов инвестиций, и Украина хвалилась бы не Томосом, а десятками заводов Ауди,Хюндай, Сони и т.п.А так дали инвестиций,да, при донецких урках 11 млрд.дол в год давали, а когда увидели как Украина стала "жить по новому" тоже дали ...Полтора миллиарда в 2018-м году,как Нигерии какой-то,хотя нет,Нигерии наверное больше дали.Рожденный ползать, летать не может (это о вас),я лично воспользовался золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского ,причем все белые ,через банк как не смешно это в этой стране.