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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 290291292293>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:53

  lapay написав:
  Автор77 написав:1.Украина самая богатая страна Европы,где средгяя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,

Шо ти несеш (вже не витримую)? Ти порівняй експорт, на душу, в нас і в поляків з румунами, а потім щось царапай. Чи зарплати з повітря можна намалювати? :twisted:
Як вже задовбали ці зрадофілічні аналітеги, які не можуть дві двійки скласти.


На вы обращусь,несмотря на фамильярность и не полную воспитанность.

Вы просто не понимаете,что Украина - потенциально самая богатая страна Европы.

2-3 тыс.евро могло бы у нас быть (не сразу конечно,не в один момент)при условии, что

команда Петра Порошенка не намахала бы майдан и сделала бы все что обещала -

деолигархизация,деофшоризация,декоррупцизация.

Это десятки милилардов баксов,которые бы пошли на развитие страны как удесятеренный компенсатор офигенных потерь с русского рынка.

По мульт эффекту когда бы мир увидел бы в какого тигра превращается Украина, к нам зашли бы десятки миллиардов долларов инвестиций, и Украина хвалилась бы не Томосом, а десятками заводов Ауди,Хюндай, Сони и т.п.

А так дали инвестиций,да, при донецких урках 11 млрд.дол в год давали, а когда увидели как Украина стала "жить по новому" тоже дали ...
Полтора миллиарда в 2018-м году,как Нигерии какой-то,хотя нет,Нигерии наверное больше дали.

Рожденный ползать, летать не может (это о вас),я лично воспользовался золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского ,причем все белые ,через банк как не смешно это в этой стране.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:58

kingkongovets
Ну да))
Пересичный при неудовлетворительном им выполнении прямых обязанностей несёт ответственность: от материальной, увольнения и до уголовной.

Стоит же ему напомнить об обязанностях и ответственности можновладцив, то слышатся возмущения от подобных Вам.

Вы даже не прнимаете, что и кого Вы защищаете)))
Они и так защищены выше некуда.

Без повышения уровня ответственности управленцев никакого развития не будет.
Хоть через госструктуры (система противовесов, антикоррупционные органы), хоть через общественные организации.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:00

  lapay написав:
  Автор77 написав:1.Украина самая богатая страна Европы,где средгяя зарплата просто обязана быть на уровне не поляков и нищих прибалтов,но хотя бы австрии-бельгии - 2-3 тыс.евро в месяц,

Шо ти несеш (вже не витримую)? Ти порівняй експорт, на душу, в нас і в поляків з румунами, а потім щось царапай. Чи зарплати з повітря можна намалювати? :twisted:
Як вже задовбали ці зрадофілічні аналітеги, які не можуть дві двійки скласти.

Стоп - а хто і як цей експорт робить ?
Робітники чи керівництво/власники ? Наші великі власники якось так непогано себе почувають чомусь - навіть порівняно з пристойними країнами . То хто в цьому конкретно винен - і що реально треба робити - щоб змінити ? Є рецепти ? Хоча б у Порошенка ? Реальні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:03

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:Украина - потенциально самая богатая страна Европы.

У Венесуеллі найбільші поклади нафти в світі, а в Японії немає нічого - ні землі, ні корисних копалин, ні території. Очевидно, що тут справа не в "міфічному багатстві".
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:03

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:Вы просто не понимаете,что Украина - потенциально самая богатая страна Европы.

2-3 тыс.евро могло бы у нас быть (не сразу конечно,не в один момент)при условии, что

команда Петра Порошенка не намахала бы майдан и сделала бы все что обещала -

деолигархизация,деофшоризация,декоррупцизация.

Это десятки милилардов баксов,которые бы пошли на развитие страны как удесятеренный компенсатор офигенных потерь с русского рынка.

Про потенційно багату вже 30 років розповідають, тільки, в реалі, ми тільки сировину і можемо експортувати - все інше нікому нафіг не потрібно, в тому числі і місцевим.
Зарплати в нас так само залежать від експорту, як і в усіх інших країнах. Нічим не менші чи більші. Щоб збільшились зарплати, треба щоб експорт зростав, а це неможливо без західних інвестицій, які не підуть туди, де правила і курси будуть змінюватись кожні 5 років чи частіше, і де суди не будуть нормально працювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:06

Puente
У коллег-оппонентов получается, что работяга должен ещё и отвечать за управленцев.
Ещё и их работу в направлении развития бизнеса и государства делать))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:07

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:То хто в цьому конкретно винен - і що реально треба робити - щоб змінити ? Є рецепти ? Хоча б у Порошенка ? Реальні ...

Змінити КПК і спростити вимоги призначення для нових суддів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:09

  lapay написав:тільки, в реалі, ми тільки сировину і можемо експортувати - все інше нікому нафіг не потрібно


Масло, зерно, чушки это хорошо, почему за последние пять лет не выработано никакой стратегии изменения этой ситуации?
Кто виноват в этой ситуации ? Какую ответственность должны понести виноватые ?
В наказание еще раз их переизберем ? Пусть мучаются .
Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 лют, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:09

голосовалка

интересно, какой выбор сделают "местные" после 1тура? по юле тут не объективно - не тот контингент, но кто шо думает, к кому из местных лидеров (пороху или зелене) примкнут остальные, то муравьёвцы к зелене, а грицыны к пороху и т.п. или как, я не в курсе, кто кому ближе по темам?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:09

  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:Украина - потенциально самая богатая страна Европы.

У Венесуеллі найбільші поклади нафти в світі, а в Японії немає нічого - ні землі, ні корисних копалин, ні території. Очевидно, що тут справа не в "міфічному багатстві".

Так Вам и Ко указывают, что дело в можновладцях.
В их целях и эффективности работы.

Только не нужно о сказках тех же комми, что власть от народа.
Это тот же миф, как и царская власть от Бога.
detroytred
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