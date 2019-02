Додано: Чет 21 лют, 2019 14:10

detroytred написав: kingkongovets

Ну да))

Пересичный при неудовлетворительном им выполнении прямых обязанностей несёт ответственность: от материальной, увольнения и до уголовной.



Стоит же ему напомнить об обязанностях и ответственности можновладцив, то слышатся возмущения от подобных Вам.



Вы даже не прнимаете, что и кого Вы защищаете)))

Они и так защищены выше некуда.



Без повышения уровня ответственности управленцев никакого развития не будет.

Хоть через госструктуры (система противовесов, антикоррупционные органы), хоть через общественные организации.



вы для начала попробуйте от пересичных добиться элементарного - соблюдения правил дорожного движения, парковки, добровольной уплаты налогов

да просто добросовестного выполнения штатных обязанностей согласно регламенту на рабочем месте

вы хоть иногда в реальность выходите, мечтатель?

опыт управления людьми есть?

