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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:10
detroytred написав:kingkongovets
Ну да))
Пересичный при неудовлетворительном им выполнении прямых обязанностей несёт ответственность: от материальной, увольнения и до уголовной.
Стоит же ему напомнить об обязанностях и ответственности можновладцив, то слышатся возмущения от подобных Вам.
Вы даже не прнимаете, что и кого Вы защищаете)))
Они и так защищены выше некуда.
Без повышения уровня ответственности управленцев никакого развития не будет.
Хоть через госструктуры (система противовесов, антикоррупционные органы), хоть через общественные организации.
вы для начала попробуйте от пересичных добиться элементарного - соблюдения правил дорожного движения, парковки, добровольной уплаты налогов
да просто добросовестного выполнения штатных обязанностей согласно регламенту на рабочем месте
вы хоть иногда в реальность выходите, мечтатель?
опыт управления людьми есть?
был бы - такую инфантильную оторванную от реальности ересь вы бы не несли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:11
lapay написав: Puente написав:
То хто в цьому конкретно винен - і що реально треба робити - щоб змінити ? Є рецепти ? Хоча б у Порошенка ? Реальні ...
Змінити КПК і спростити вимоги призначення для нових суддів.
И чья это прямая обязанность?))
А также многие иные.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:17
чик написав:
, но кто шо думает, к кому из местных лидеров (пороху или зелене) примкнут остальные
нужен 2й опрос с 3мя фамилиями "за кого вы проголосуете во 2м туре"
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:17
kingkongovets написав:
detroytred написав:kingkongovets
Ну да))
Пересичный при неудовлетворительном им выполнении прямых обязанностей несёт ответственность: от материальной, увольнения и до уголовной.
Стоит же ему напомнить об обязанностях и ответственности можновладцив, то слышатся возмущения от подобных Вам.
Вы даже не прнимаете, что и кого Вы защищаете)))
Они и так защищены выше некуда.
Без повышения уровня ответственности управленцев никакого развития не будет.
Хоть через госструктуры (система противовесов, антикоррупционные органы), хоть через общественные организации.
вы для начала попробуйте от пересичных добиться элементарного - соблюдения правил дорожного движения, парковки, добровольной уплаты налогов
да просто добросовестного выполнения штатных обязанностей согласно регламенту на рабочем месте
вы хоть иногда в реальность выходите, мечтатель?
опыт управления людьми есть?
был бы - такую инфантильную оторванную от реальности ересь вы бы не несли
Ну я же не замполит. Поэтому в реальности вижу, как добиваются. При наличии цели, желания.
Переход, парковка и т.д. - хоть это не относится к предмету прямых обязанностей, но и тут в других странах добиваются результата. При желании.
О какой добросовестности речь с Вашей стороны?)))
Рынок за окошком.
От пересичного добиваются разными инструментами...
А не лекциями о строителя коммунизма.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:18
Василь-Рівне написав: Автор77 написав:
Украина - потенциально самая богатая страна Европы.
У Венесуеллі найбільші поклади нафти в світі, а в Японії немає нічого - ні землі, ні корисних копалин, ні території. Очевидно, що тут справа не в "міфічному багатстві".
а в израиле даже с водой проблемы - а на бедность не жалуются почему то
вот же повезло евреям с властью, да?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:21
Василь-Рівне написав: Автор77 написав:
Украина - потенциально самая богатая страна Европы.
У Венесуеллі найбільші поклади нафти в світі, а в Японії немає нічого - ні землі, ні корисних копалин, ні території. Очевидно, що тут справа не в "міфічному багатстві".
Стовідсотково ви в десятку влучили.
Україна має все, а саме головне прекрасну розумну та вмілу робочу силу,яка піднімає зараз сусідні з нами країни, завдяки політиці сприяння корупції та олігархам в нашій країні.
Три "ДЕ" - деолхарізація,декоррупцізація,деофшоризація мали би зробити Україну найбагатшою країною Європи (плюс шалені інвестиції ,які б моментом пішли б в країну) і якби команда Петра Порошенка не намахала би майдан у всіх цих питаннях українці вже зараз в 2019-му мали би для початку 1 тис.євро з хвостиком середню,а бізнес відповідно до п"ятірки євро в місяць мінімум.
Я свої особисті питання вирішив ще в золотому десятиріччі,я вже у Європі (по білим доходам)але за "державу обидно".
Противно дивитися як потенційно найбагатшу країну Європи роблять посереднього такого середнячка, виживаючого на експорті робочої сили та кредитах МВФ і як при цьому набирають жиру опариші типу лисого армійського друга Самого сонцеликого.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:21
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
вы для начала попробуйте от пересичных добиться элементарного - соблюдения правил дорожного движения, парковки, добровольной уплаты налогов
Кто работал руководителем тот знает в дисциплине нет высшей математике. Нарушать порядки должно быть невыгодно (финансово)
. Наделала собачка, а хозяин не прибрал - 100евро в казну. В следующий раз хозяин уберёт быстрее, чем его собачка наделает. И так во всём. Но перегибать палку нельзя, можно получить протест или саботаж.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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