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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:32

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  detroytred написав:airmax78
Вы сами дали оценку результата власти ПАПа и Ко.

Это результат десятилетий деградации общества, а не власти Пороха.


То есть власть живет сама по себе, а общество деградирует само по себе.
Человек 20 лет на самых верхах тусуется, на ответственных должностях, принимает решения, и не при чём? Отличная работа ))) Все успехи принадлежат мне, все неудачи от того, что общество деградирует.


"У успеха тысячи отцов а неудача всегда сирота" (с)
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:36

Кармелюк
Все скористатися не могут априори.
Образно: вся страна в одно успешное предприятие не поместится.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:39

  lapay написав:Взагалі є три шляхи - Захід, Схід, і хитання між ногами. На Захід пішли прибалти, грузини, східні країни ЄС, на Схід білоруси, Тайожний союз, а ми з молдаванами третій варіант. :)
Якщо виберемо Пороха, то приєднаємось до перших. От такий розклад.


Третьего пути вообще нет?

ВВП Турции видели?

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katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И чья это прямая обязанность?))
А также многие иные.

Депутатів, в яких багато важливих законопроектів роками лежать в комітетах, а потім не голосуються, по всі "працюють" на округах.
Треба переходити на англосанксонську систему голосування і не вигадувати велосипед, а приймати європейські закони. В Прибалтиці їх взагалі тупо перекладали і приймали пачками, без обговорення.
І тим, хто думає, що зміни на краще відбудуться за кілька років. Спитайте в литовців чи латвійців, як їм жилось в дев'яностих, як мерзли через дорогий газ, і скільки чекали, поки пішли інвестиції і стали нормальні зарплати. Скільки, за цей час, виїхало на заробітки.
А то прямо всі хочуть дива, і щоб самим нічого за це не заплатити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:43

Re: Політичні дискусії

  katso написав:Третьего пути вообще нет?

Нема. Турція вибрала Захід. Там експорт в ЄС 50%, європейський капітал, заробітчани в Німеччині мільйонами і т.д.
Те, що Ердоган загальмував шлях Туреччині в ЄС, зробивши ухил в релігію і авторитаризм, - так за це вони платять курсом ліри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:45

Re: Політичні дискусії

  Кармелюк написав:Ось Ви просто молодець! Скористались "золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского". І ніхто вам не заважав: ні олігархи, ні офшоризація, ні корупція.
Именно так, с 90х и до 2008 такой коррупции не было (началось примерно как Чивокуня стал премьером). Клановость, отжим бизнеса или плати абонемент. Когда стало понятно что почём, капитал начал собирать манатки и валить из страны.

А кто валить не хотел устроили майдан. Многие после майдана думали, что станет дышать легче, но нифига не стало. Доходные места оккупированные при Чивокуне, до сих пор крышуются (кстати не путиным). Я вчера приводил видео про мафию на одесских пляжах.
Дурной пример - заразителен, известно ещё с детского сада. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D0%BD

Как было так и осталось но фамилии другие, но уже без инвестиций, доллар по 27 и тарифы другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лют, 2019 14:52, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:51

Кармелюк

...............Ось Ви просто молодець! Скористались "золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского". І ніхто вам не заважав: ні олігархи, ні офшоризація, ні корупція. Чи може їх тоді не було? Або вони були менші ніж зараз?
А тоді при чому тут: "2-3 тыс.евро могло бы у нас быть (не сразу конечно,не в один момент)при условии, что

команда Петра Порошенка не намахала бы майдан и сделала бы все что обещала -

деолигархизация,деофшоризация,декоррупцизация."?
Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами.
А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто... Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко.[/quote].......................


На виховане запитання-вихована відповідь.

Ні не заважали,бо в України був один нормальний Президент Ющенко,який був два в одному - і патріот(не путати з націоналістом),і багатовекторний політик,
перший свій візит саме в Москву зробив
( он на Німеччину можна подивитись - росіяни погані, але ми не будемо як Україна по-тихому по крисячому торгувати з ними,набиваючи бабками кишені прокладок,а відкрито замутим з ними Потік на шкоду інтересам України).
Зрештою навіть донецькі урки - не мародерствували і перед тим,як щось потягнути з кормушки - хоч якось її наповнювали.

Мені шкода Україну,я хочу щоб Україна була не країною де багатіють та бісяться з жиру тільки "лисі опариші", а щоб Україна стала країною середнього класу, в якій середня 1 тис євро з хвостом (це лише для початку),а доходи малого бізнесу вище 5 тис.євро в місяць.
Такі гроші мають мати не лише прокурори,керівники держпідприємств і т.п.(зрештою вони мають на порядки більше) ,але прості представники середнього класу країни,лише така країна може стати проєвропейською, а не деградувати в сторону російської моделі економіки.

Головна проблема України не росіяни, а клани,схеми,прокладки,монополії - саме вони де-факто здають країну росіянам економічно.

А боротьбу з тим явищами в країні реально навіть не розпочиналася,окрім проамериканського НАБУ Артема Ситника,але один в полі не воїн без політичної підтримки.

Наша політики не хочуть,щоб ними керував чиновник з Брюсселю ,тому скоріш за все євронапрям для них фікція для прикриття своєї внутрішньої бурхливої "капустної" діяльності та випрошування кредитів.
А я хочу ,щоб нами керував чиновник з Брюсселя і щоб Україна повернула в європейському напряму.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:54

lapay
масштаб не тот, во всей прибалтике населения, как в паре-тройке крупных городов украины.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Так це робиться не майданами і не виборами - а хоча б численними страйками та взагалі боротьбою працівників з працедавцями ..
1Хороше життя страйками зробити не можливо
2 Працедавці бувають різні.
Наприклад я періодично дотую кафе , щоб воно не закрилось внаслідок збитковості, але при цьому люди звідти не звільняються...
Як думаєте - якщо вони застрайкують з вимогами підняти зарплату , а я на коліні з олівцем покажу що вони отримують більше ніж заробляють в них вийде шведсько-канадський соціалізм ? чи поїдуть в педерацію-Європу биків доїти ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:09

Re: Політичні дискусії

  чик написав:масштаб не тот, во всей прибалтике населения, как в паре-тройке крупных городов украины.

Тому нас на буксир ніхто і не хоче брати - ні ЄС, ні РФ - бо треба забагато грошей на дотації.
Тому нема чого чекати халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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