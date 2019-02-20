Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:airmax78 Вы сами дали оценку результата власти ПАПа и Ко.
Это результат десятилетий деградации общества, а не власти Пороха.
То есть власть живет сама по себе, а общество деградирует само по себе. Человек 20 лет на самых верхах тусуется, на ответственных должностях, принимает решения, и не при чём? Отличная работа ))) Все успехи принадлежат мне, все неудачи от того, что общество деградирует.
"У успеха тысячи отцов а неудача всегда сирота" (с)
lapay написав:Взагалі є три шляхи - Захід, Схід, і хитання між ногами. На Захід пішли прибалти, грузини, східні країни ЄС, на Схід білоруси, Тайожний союз, а ми з молдаванами третій варіант. Якщо виберемо Пороха, то приєднаємось до перших. От такий розклад.
detroytred написав:И чья это прямая обязанность?)) А также многие иные.
Депутатів, в яких багато важливих законопроектів роками лежать в комітетах, а потім не голосуються, по всі "працюють" на округах. Треба переходити на англосанксонську систему голосування і не вигадувати велосипед, а приймати європейські закони. В Прибалтиці їх взагалі тупо перекладали і приймали пачками, без обговорення. І тим, хто думає, що зміни на краще відбудуться за кілька років. Спитайте в литовців чи латвійців, як їм жилось в дев'яностих, як мерзли через дорогий газ, і скільки чекали, поки пішли інвестиції і стали нормальні зарплати. Скільки, за цей час, виїхало на заробітки. А то прямо всі хочуть дива, і щоб самим нічого за це не заплатити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Нема. Турція вибрала Захід. Там експорт в ЄС 50%, європейський капітал, заробітчани в Німеччині мільйонами і т.д. Те, що Ердоган загальмував шлях Туреччині в ЄС, зробивши ухил в релігію і авторитаризм, - так за це вони платять курсом ліри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Кармелюк написав:Ось Ви просто молодець! Скористались "золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского". І ніхто вам не заважав: ні олігархи, ні офшоризація, ні корупція.
Именно так, с 90х и до 2008 такой коррупции не было (началось примерно как Чивокуня стал премьером). Клановость, отжим бизнеса или плати абонемент. Когда стало понятно что почём, капитал начал собирать манатки и валить из страны.
А кто валить не хотел устроили майдан. Многие после майдана думали, что станет дышать легче, но нифига не стало. Доходные места оккупированные при Чивокуне, до сих пор крышуются (кстати не путиным). Я вчера приводил видео про мафию на одесских пляжах. Дурной пример - заразителен, известно ещё с детского сада. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D0%BD
Как было так и осталось но фамилии другие, но уже без инвестиций, доллар по 27 и тарифы другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лют, 2019 14:52, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
...............Ось Ви просто молодець! Скористались "золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского". І ніхто вам не заважав: ні олігархи, ні офшоризація, ні корупція. Чи може їх тоді не було? Або вони були менші ніж зараз? А тоді при чому тут: "2-3 тыс.евро могло бы у нас быть (не сразу конечно,не в один момент)при условии, что
команда Петра Порошенка не намахала бы майдан и сделала бы все что обещала -
деолигархизация,деофшоризация,декоррупцизация."? Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами. А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто... Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко.[/quote].......................
На виховане запитання-вихована відповідь.
Ні не заважали,бо в України був один нормальний Президент Ющенко,який був два в одному - і патріот(не путати з націоналістом),і багатовекторний політик, перший свій візит саме в Москву зробив ( он на Німеччину можна подивитись - росіяни погані, але ми не будемо як Україна по-тихому по крисячому торгувати з ними,набиваючи бабками кишені прокладок,а відкрито замутим з ними Потік на шкоду інтересам України). Зрештою навіть донецькі урки - не мародерствували і перед тим,як щось потягнути з кормушки - хоч якось її наповнювали.
Мені шкода Україну,я хочу щоб Україна була не країною де багатіють та бісяться з жиру тільки "лисі опариші", а щоб Україна стала країною середнього класу, в якій середня 1 тис євро з хвостом (це лише для початку),а доходи малого бізнесу вище 5 тис.євро в місяць. Такі гроші мають мати не лише прокурори,керівники держпідприємств і т.п.(зрештою вони мають на порядки більше) ,але прості представники середнього класу країни,лише така країна може стати проєвропейською, а не деградувати в сторону російської моделі економіки.
Головна проблема України не росіяни, а клани,схеми,прокладки,монополії - саме вони де-факто здають країну росіянам економічно.
А боротьбу з тим явищами в країні реально навіть не розпочиналася,окрім проамериканського НАБУ Артема Ситника,але один в полі не воїн без політичної підтримки.
Наша політики не хочуть,щоб ними керував чиновник з Брюсселю ,тому скоріш за все євронапрям для них фікція для прикриття своєї внутрішньої бурхливої "капустної" діяльності та випрошування кредитів. А я хочу ,щоб нами керував чиновник з Брюсселя і щоб Україна повернула в європейському напряму.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Так це робиться не майданами і не виборами - а хоча б численними страйками та взагалі боротьбою працівників з працедавцями ..
1Хороше життя страйками зробити не можливо 2 Працедавці бувають різні. Наприклад я періодично дотую кафе , щоб воно не закрилось внаслідок збитковості, але при цьому люди звідти не звільняються... Як думаєте - якщо вони застрайкують з вимогами підняти зарплату , а я на коліні з олівцем покажу що вони отримують більше ніж заробляють в них вийде шведсько-канадський соціалізм ? чи поїдуть в педерацію-Європу биків доїти ?