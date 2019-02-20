Додано: Чет 21 лют, 2019 14:51

Кармелюк



...............Ось Ви просто молодець! Скористались "золотым десятилетием (1998-2008) и имею доходы выше среднеевропейского". І ніхто вам не заважав: ні олігархи, ні офшоризація, ні корупція. Чи може їх тоді не було? Або вони були менші ніж зараз?

А тоді при чому тут: "2-3 тыс.евро могло бы у нас быть (не сразу конечно,не в один момент)при условии, что



команда Петра Порошенка не намахала бы майдан и сделала бы все что обещала -



деолигархизация,деофшоризация,декоррупцизация."?

Це ж так просто - головна проблема України це гібридна війна, яку веде Росія і яку такі як Ви активно підтримуєте подібними "гібридними" постами.

А боротьбу з корупціїю, офшоризацією і олігархами доведеться вести не одне десятиліття, хто б не став президентом. Складні суспільні процеси просто не вирішуються! А от загнати країну демагогією і популізмом просто... Можете продовжувати, якщо Вам Україну не жалко.[/quote].......................





На виховане запитання-вихована відповідь.



Ні не заважали,бо в України був один нормальний Президент Ющенко,який був два в одному - і патріот(не путати з націоналістом),і багатовекторний політик,

перший свій візит саме в Москву зробив

( он на Німеччину можна подивитись - росіяни погані, але ми не будемо як Україна по-тихому по крисячому торгувати з ними,набиваючи бабками кишені прокладок,а відкрито замутим з ними Потік на шкоду інтересам України).

Зрештою навіть донецькі урки - не мародерствували і перед тим,як щось потягнути з кормушки - хоч якось її наповнювали.



Мені шкода Україну,я хочу щоб Україна була не країною де багатіють та бісяться з жиру тільки "лисі опариші", а щоб Україна стала країною середнього класу, в якій середня 1 тис євро з хвостом (це лише для початку),а доходи малого бізнесу вище 5 тис.євро в місяць.

Такі гроші мають мати не лише прокурори,керівники держпідприємств і т.п.(зрештою вони мають на порядки більше) ,але прості представники середнього класу країни,лише така країна може стати проєвропейською, а не деградувати в сторону російської моделі економіки.



Головна проблема України не росіяни, а клани,схеми,прокладки,монополії - саме вони де-факто здають країну росіянам економічно.



А боротьбу з тим явищами в країні реально навіть не розпочиналася,окрім проамериканського НАБУ Артема Ситника,але один в полі не воїн без політичної підтримки.



Наша політики не хочуть,щоб ними керував чиновник з Брюсселю ,тому скоріш за все євронапрям для них фікція для прикриття своєї внутрішньої бурхливої "капустної" діяльності та випрошування кредитів.

А я хочу ,щоб нами керував чиновник з Брюсселя і щоб Україна повернула в європейському напряму.