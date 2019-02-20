Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Puente У коллег-оппонентов получается, что работяга должен ещё и отвечать за управленцев. Ещё и их работу в направлении развития бизнеса и государства делать))
Якщо роботяга вважає що управлінці щось не так роблять - то хто заважає йому покерувати так як він хоче ? Думаю що він не керувати хоче , йому поговорити кортить , при чому він також хоче щоб зарплата не від нього залежала ( в крайньому випадку нараховувалась в моменти коли він говорить а не працює)
Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) рассказал, что избрание Владимира Зеленского - "страшный выбор для него самого", а Украину не возьмут в НАТО и ЕС из-за российско-украинской войны. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с экс-президентом на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.
kingkongovets написав:в правилах форума о риториках ничего не сказано
Вы ссылаетесь на "Правила форумів на FINANCE.UA"? Что ж, придется процитировать их для вас, поскольку вы их забыли:
Нижче наведені Умови користування форумом Finance.UA. Користувач зобов’язаний дотримуватися цих умов та не має права їх змінювати. ... Користувач погоджується не публікувати вміст, який: ... 3) містить неправдиву інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу, а також висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи. ... 1. У форумі бажані: ... 1.4. Красивий виклад своїх думок. ... 3. У форумі заборонені: 3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати. 3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії. ...
Жаль, что в Правилах ничего не сказано о желательности грамотности написанных постов (орфографии, пунктуации). Видимо, подразумевалось, что пользователи финансового форума достаточно образованные люди...
kingkongovets написав:в правилах форума о риториках ничего не сказано
Вы ссылаетесь на "Правила форумів на FINANCE.UA"? Что ж, придется процитировать их для вас, поскольку вы их забыли:
Нижче наведені Умови користування форумом Finance.UA. Користувач зобов’язаний дотримуватися цих умов та не має права їх змінювати. ... Користувач погоджується не публікувати вміст, який: ... 3) містить неправдиву інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу, а також висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи. ... 1. У форумі бажані: ... 1.4. Красивий виклад своїх думок. ... 3. У форумі заборонені: 3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати. 3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії. ...
Жаль, что в Правилах ничего не сказано о желательности грамотности написанных постов (орфографии, пунктуации). Видимо, подразумевалось, что пользователи финансового форума достаточно образованные люди...
дед, считаешь шо я в чем то нарушаю правила - жми кнопку «жалоба» нечего сказать по существу, нет других аргументов кроме претензий к моему лексикону и орфографии - просто заигнорь не терзай клаву понапрасну
привет кентам из нквд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.