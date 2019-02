Додано: Чет 21 лют, 2019 15:40





https://www.liga.net/politics/interview ... Blnd3wkhVo Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) рассказал, что избрание Владимира Зеленского - "страшный выбор для него самого", а Украину не возьмут в НАТО и ЕС из-за российско-украинской войны. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с экс-президентом на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.