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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 292293294295

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:10

  detroytred написав:Puente
У коллег-оппонентов получается, что работяга должен ещё и отвечать за управленцев.
Ещё и их работу в направлении развития бизнеса и государства делать))
Якщо роботяга вважає що управлінці щось не так роблять - то хто заважає йому покерувати так як він хоче ?
Думаю що він не керувати хоче , йому поговорити кортить , при чому він також хоче щоб зарплата не від нього залежала ( в крайньому випадку нараховувалась в моменти коли він говорить а не працює)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:25

  lapay написав:
  чик написав:масштаб не тот, во всей прибалтике населения, как в паре-тройке крупных городов украины.

Тому нас на буксир ніхто і не хоче брати - ні ЄС, ні РФ - бо треба забагато грошей на дотації.
Тому нема чого чекати халяви.

никому не нужен конкурент + неопределённость, бо нихто не знае, шо запоём завтра...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:36

Re: Політичні дискусії

  чик написав:никому не нужен конкурент + неопределённость, бо нихто не знае, шо запоём завтра...

Ніхто не знає, куди завтра хитнуться два совкових фаберже - Молдова і Україна. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:40

Re: Політичні дискусії

Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) рассказал, что избрание Владимира Зеленского - "страшный выбор для него самого", а Украину не возьмут в НАТО и ЕС из-за российско-украинской войны. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с экс-президентом на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.

https://www.liga.net/politics/interview ... Blnd3wkhVo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

Re: Політичні дискусії

  kingkongovets написав:в правилах форума о риториках ничего не сказано

Вы ссылаетесь на "Правила форумів на FINANCE.UA"? Что ж, придется процитировать их для вас, поскольку вы их забыли:
Нижче наведені Умови користування форумом Finance.UA. Користувач зобов’язаний дотримуватися цих умов та не має права їх змінювати.
...
Користувач погоджується не публікувати вміст, який:
...
3) містить неправдиву інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу, а також висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи.
...
1. У форумі бажані:
...
1.4. Красивий виклад своїх думок.
...
3. У форумі заборонені:
3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.
3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії.
...

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
(подчеркивание моё, остальное выделение оригинала)

Жаль, что в Правилах ничего не сказано о желательности грамотности написанных постов (орфографии, пунктуации). Видимо, подразумевалось, что пользователи финансового форума достаточно образованные люди...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:50

Рейтинги

...раджу переглянути(тут менше 3хв)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:55

Долярчик, а чого це Ви весь час 1+1 постите? Це як в анекдоті про Рабіновича: "Ізя, а ти знаєш, хто, по національності, Мао Цзедун?". У Ізі запалали очі: "Та невже?!" :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:58

Політичні дискусії

yanyura написав:
  kingkongovets написав:в правилах форума о риториках ничего не сказано

Вы ссылаетесь на "Правила форумів на FINANCE.UA"? Что ж, придется процитировать их для вас, поскольку вы их забыли:
Нижче наведені Умови користування форумом Finance.UA. Користувач зобов’язаний дотримуватися цих умов та не має права їх змінювати.
...
Користувач погоджується не публікувати вміст, який:
...
3) містить неправдиву інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу, а також висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи.
...
1. У форумі бажані:
...
1.4. Красивий виклад своїх думок.
...
3. У форумі заборонені:
3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.
3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії.
...

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
(подчеркивание моё, остальное выделение оригинала)

Жаль, что в Правилах ничего не сказано о желательности грамотности написанных постов (орфографии, пунктуации). Видимо, подразумевалось, что пользователи финансового форума достаточно образованные люди...


дед, считаешь шо я в чем то нарушаю правила - жми кнопку «жалоба»
нет других аргументов кроме претензий к моему лексикону и орфографии - просто заигнорь
нечего сказать по существу - не терзай клаву понапрасну

привет кентам из нквд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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