Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets написав:Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) рассказал, что избрание Владимира Зеленского - "страшный выбор для него самого", а Украину не возьмут в НАТО и ЕС из-за российско-украинской войны. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с экс-президентом на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.
Варто було б додаткове процитувати ключове в даному інтерв'ю :
- Вопрос о Владимире Зеленском. Как вы считаете, следует переживать о безопасности, если его изберут? Мол, человек без опыта может возглавить страну.
- Мир сегодня именно такой. Зеленский не первый и не последний юморист, который пошел в политику. ... Если вы хотите знать мое мнение, то быть президентом без политического опыта - это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому нужно создать сильное окружение. Это то, чем ты никогда не занимался. Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мне сказали, что завтра вы полетите на луну. Я, как реалист, отказался бы.
freeze написав:Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что нынешняя экономическая политика властей ведет к деиндустриализации страны.
Нехай прошвирнеться по агрохолдингам, і зрівняє з совковими сапками. Сам чого свою космічну галузь не вберіг?
В качестве примера экс-президент привел развал предприятий космической и авиаотрасли: "Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".
freeze написав:В качестве примера экс-президент привел развал предприятий космической и авиаотрасли: "Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".
Так це Порошенко документацію знищив і алюміній сп..ив? Чи ЗАЗ закрив?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Я хз, тут скорее не кто к кому ближе, а кто против кого.
Было бы достаточно маразматично, если люди проголосовавшие в первом туре за Гриценко, вдруг настолько перевернулись и во втором туре проголосовали бы за Порошенко, скорее или не придут на выборы, или проголосуют или за Зе, или за Тимошенко.
Потому что противостояние Гриценко-Порошенко настолько огромное в этой предвыборной компании, я абсолютно уверен, что Гриценко-победитель сделал бы все возможное по привлечению папередников к ответу, а кум Порошенко уже сейчас прицелился уголовным делом на Гриценко.
freeze написав:В качестве примера экс-президент привел развал предприятий космической и авиаотрасли: "Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".
Так це Порошенко документацію знищив і алюміній сп..ив? Чи ЗАЗ закрив?
Кучма не называет фамилию Порошенко, говорит про нынешнюю власть. Не обязательно документацию уничтожать в скремблере, ее и крысы могли съесть, пока документация пылилась за ненадобностью. Ну, а в том, что Рафик ни в чём не виноват по-вашему, это уже все поняли.
detroytred написав:Puente У коллег-оппонентов получается, что работяга должен ещё и отвечать за управленцев. Ещё и их работу в направлении развития бизнеса и государства делать))
Якщо роботяга вважає що управлінці щось не так роблять - то хто заважає йому покерувати так як він хоче ? Думаю що він не керувати хоче , йому поговорити кортить , при чому він також хоче щоб зарплата не від нього залежала ( в крайньому випадку нараховувалась в моменти коли він говорить а не працює)
Даже если не принимать во внимание то, что из своих цепких рук никакой управленец управление работяге не отдаст, то мешает -- разделение труда.
Поэтому не знаю с чего Вы взяли, что речь шла о хотении работников керувати. Совершенно об ином.