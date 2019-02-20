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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 294295296297>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 175
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
18
Зеленський Володимир Олександрович
26%
45
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
63
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
5%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
19
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:40

  kingkongovets написав:Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) рассказал, что избрание Владимира Зеленского - "страшный выбор для него самого", а Украину не возьмут в НАТО и ЕС из-за российско-украинской войны. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с экс-президентом на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.

https://www.liga.net/politics/interview ... Blnd3wkhVo


Варто було б додаткове процитувати ключове в даному інтерв'ю ;) :

- Вопрос о Владимире Зеленском. Как вы считаете, следует переживать о безопасности, если его изберут? Мол, человек без опыта может возглавить страну.

- Мир сегодня именно такой. Зеленский не первый и не последний юморист, который пошел в политику. ... Если вы хотите знать мое мнение, то быть президентом без политического опыта - это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому нужно создать сильное окружение. Это то, чем ты никогда не занимался. Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мне сказали, что завтра вы полетите на луну. Я, как реалист, отказался бы.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44

  lapay написав:Долярчик, а чого це Ви весь час 1+1 постите? Це як в анекдоті про Рабіновича: "Ізя, а ти знаєш, хто, по національності, Мао Цзедун?". У Ізі запалали очі: "Та невже?!" :)

...тепер канал ЧЕСНИХ новин став "1+1"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:50

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что нынешняя экономическая политика властей ведет к деиндустриализации страны.

Нехай прошвирнеться по агрохолдингам, і зрівняє з совковими сапками. Сам чого свою космічну галузь не вберіг?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

... щось Ейрмакс мало пише...... а так дивись ще трохи і переконає мене віддати голос за пєцю! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:55

  lapay написав:
  freeze написав:Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что нынешняя экономическая политика властей ведет к деиндустриализации страны.

Нехай прошвирнеться по агрохолдингам, і зрівняє з совковими сапками. Сам чого свою космічну галузь не вберіг?


В качестве примера экс-президент привел развал предприятий космической и авиаотрасли: "Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:02


Я хз, тут скорее не кто к кому ближе, а кто против кого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В качестве примера экс-президент привел развал предприятий космической и авиаотрасли: "Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".

Так це Порошенко документацію знищив і алюміній сп..ив? Чи ЗАЗ закрив?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:15

  Faceless написав:

Я хз, тут скорее не кто к кому ближе, а кто против кого.


Было бы достаточно маразматично, если люди проголосовавшие в первом туре за Гриценко, вдруг настолько перевернулись и во втором туре проголосовали бы за Порошенко, скорее или не придут на выборы, или проголосуют или за Зе, или за Тимошенко.

Потому что противостояние Гриценко-Порошенко настолько огромное в этой предвыборной компании, я абсолютно уверен, что Гриценко-победитель сделал бы все возможное по привлечению папередников к ответу, а кум Порошенко уже сейчас прицелился уголовным делом на Гриценко.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:20

  lapay написав:
  freeze написав:В качестве примера экс-президент привел развал предприятий космической и авиаотрасли: "Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".

Так це Порошенко документацію знищив і алюміній сп..ив? Чи ЗАЗ закрив?


Кучма не называет фамилию Порошенко, говорит про нынешнюю власть.
Не обязательно документацию уничтожать в скремблере, ее и крысы могли съесть, пока документация пылилась за ненадобностью.
Ну, а в том, что Рафик ни в чём не виноват по-вашему, это уже все поняли.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Puente
У коллег-оппонентов получается, что работяга должен ещё и отвечать за управленцев.
Ещё и их работу в направлении развития бизнеса и государства делать))
Якщо роботяга вважає що управлінці щось не так роблять - то хто заважає йому покерувати так як він хоче ?
Думаю що він не керувати хоче , йому поговорити кортить , при чому він також хоче щоб зарплата не від нього залежала ( в крайньому випадку нараховувалась в моменти коли він говорить а не працює)

Даже если не принимать во внимание то, что из своих цепких рук никакой управленец управление работяге не отдаст, то мешает -- разделение труда.

Поэтому не знаю с чего Вы взяли, что речь шла о хотении работников керувати.
Совершенно об ином.
detroytred
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