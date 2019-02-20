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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 295296297298>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 181
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
19
Зеленський Володимир Олександрович
25%
46
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Потому что противостояние Гриценко-Порошенко настолько огромное в этой предвыборной компании, я абсолютно уверен, что Гриценко-победитель сделал бы все возможное по привлечению папередников к ответу, а кум Порошенко уже сейчас прицелился уголовным делом на Гриценко.

Та в них з Тимошенко останній шанс вислизає з рук. Далі вже буде Прем'єр рулити, а не Президент.
  freeze написав:Ну, а в том, что Рафик ни в чём не виноват по-вашему, это уже все поняли.

Точно зрозуміли? А то якось на душі не спокійно, коли на Рафіка вішають всіх собак, які здохли за п'ять років. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Puente
У коллег-оппонентов получается, что работяга должен ещё и отвечать за управленцев.
Ещё и их работу в направлении развития бизнеса и государства делать))
Якщо роботяга вважає що управлінці щось не так роблять - то хто заважає йому покерувати так як він хоче ?
Думаю що він не керувати хоче , йому поговорити кортить , при чому він також хоче щоб зарплата не від нього залежала ( в крайньому випадку нараховувалась в моменти коли він говорить а не працює)

Даже если не принимать во внимание то, что из своих цепких рук никакой управленец управление работяге не отдаст, то мешает -- разделение труда.

Поэтому не знаю с чего Вы взяли, что речь шла о хотении работников керувати.
Совершенно об ином.
Давайте по порядку
Зараз в руках зосереджене велике , а мілкому розгулятись є де...
Якщо роботяга хоче покерувати - то нехай керує... спочатку трьома такимими ж як і сам , коли доведе що може - тоді довірять десяток (або сам собі створить мікропідприємство) і так на протязі 30 років праці кудись і дійде
Але ж Ви розповідаєте що йому хтось повинен створити
а - умови праці
б - умови для того щоб він підняв свою кваліфікацію
в - купити йому високотехнологічне обладнання для того щоб зросла його продуктивність праці
г - віддати йому всю додану вартість від перших трьох пунктів....
Цікаво - а навіщо тоді працював управлінець який повинен був створити все і не отримати нічого...

Я своїм працівникам кажу наступне
Якщо Ви хочете щоб за Вас хтось щось зробив - не дивуйтесь потім якщо той хто зробив за вас і гроші отримає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03


Если бы любой из выигравших выборы прямо бы сказал, что победил, потому что
- сумел более ловко, чем конкуренты, манипулировать избирателем (это прежде всего относится к ЗЕ);
- был выбран, как имеющий максимальную поддержку админресурсом (это ПАП);
- более порядочные на порядок кандидаты, коих на 42 млн., несомненно есть, априори не имеют ресурсов для конкуренции со мной;
- многие избиратели посчитали, что мои конкуренты ещё хуже;

то за него можно было бы проголосовать, не раздумывая, во втором круге.

Но ведь, как представишь, что один будет петь - раз меня переизбрали, значит я всё делаю отлично; мне народ!! (весь народ) доверяет; я много сделал и т.д.
а другой - да не понятно, что другой. Он лишь шанс, что изменение баланса сил даст возможность зародиться новому здоровому в обществе; усилит реальную конкренцию и заставит прийти к знаменателю законности, а не решалова.

То ответа пока нет.

Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).
По уму ПАП должен был аккуратно подвести его на замену себе, а не дергаться на второй срок.
Или Наливайченко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:13

budivelnik
Да как же Вы не желаете принять во внимание то, что речь о желании работника покерувати не идёт.
Вообще.

Разделение труда.
Работник желает не керувати, а чтобы керiвники выполняли свои функции лучше и несли ответственность за свои косяки и результат.

Заробитчане всех мастей и уровней показывают, что работники работать могут и умеют.
Низкие их з-п здесь - показывают, что и ответственность за общий результат они несут.

А вот доходы и з-п управленцев показывают иное.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:13

Долярчик

... щось Ейрмакс мало пише...... а так дивись ще трохи і переконає мене віддати голос...

Да, познавательное видео.

Навеяло :
60-е года прошлого века, Н.С.Хрущев - к 80-му в стране будет построен коммунизм.
Народ:что-то голодно нам. Партия: Так по дороге к коммунизму никто кормить и не обещал.

Или:
80-е года прошлого века, М.С.Горбачев - к 2000-мугоду каждой семье по отдельной квартире ,или дому.
В 2000-м Горбачев уже рекламировал американскую пиццу и фирменные чемоданы для американских и европейских миллионеров, а соотечественники челночили по всему миру,зарабатывая американские доллары на отечественное жилье,или просто на жизнь.


2019-й . Чтоб такое пообещать,чтоб очередной раз поверили.
Вот из последнего:.........."В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами."
Т.е. ,по мнению Петра Порошенка 330 евро средней зарплаты - это вполне себе конкурентная зарплата для украинцев, чтобы они не батрачили в Польше по 250-300 часов в месяц.
Своеобразное понимание конкурентных европейских зарплат, на такие не то ,что на Мальдивы не скатаешся,но и в Затоку напряжно будет смотаться.

Понимая,что с экономикой что-то у них не получается справиться, что бы такое сладкое пообещать еще ?
Ну конечно же - НАТО и конечно же Евросоюз ждет страну с таким фантастическим уровнем коррупции ,с такими доходами населения уже с заявкой в 2023-м. И это ничего ,что по критерям Украину просто не могут принять в члены НАТО,ну разве ,что Россия перестанет существовать как государство,что вряд ли,ну во всяком случае в ближайшие 5 лет.
Главное пообещать , и чтоб пройти, а там еще что-нибудь придумается.

А вообще многое что было и насчет Житомира:........"Житомир является столицей украинской космонавтики, и мы все сделаем, чтобы вернуть лучшие мировые технологии и самый лучший уровень космической науки в Житомир."............


Еще когда-то нравилось перечитывать классику
( также там о космосе было ):
........."Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!"......

И насчет уничтожения офшорки (после офшорного скандала),что реально стало бы супер-драйвером для экономики страны.
Нардеп Егор Соболев в свое время написал в сетях:......"Все, что его интересует – деньги любым путем. Поэтому он и занимался созданием офшора во время окружения лучших воинов страны в Иловайске ".
Ну ,Шустер еще был,готовность отдать все только, чтобы Шустер был......
....."Мы вернем курс доллара к 10, все что выше необоснованно" - это также его.
......"Мы вернем курс к 22-23" - и это его.
В принципе если вспомнить,то таких пунктов многие десятки наберутся наверное.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:24

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).

Вообще не вижу параллелей между ним и ПАП.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:33

budivelnik
О том и речь, что волонтёры за снабженцев, за керивников служб, за МО работают, а деньги получают вторые.
Работяга лампочку в подъезде вкрутил, снег отбросал, а деньги получили управленцы ЖЭКа.
Работяга наркоманов у дома погонял, а деньги получил управленец полиции, который не контролирует участкового и т.п.

И в обществе, где вместо разделения труда предлагается - пусть каждый сам себе ... створить ареал проживания --- современного выхлопа (результата) не будет.
Сильнейшие пробьются. Это нормально, но по современным меркам мало. Так как интегральный выхлоп мал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:37

  Faceless написав:
  detroytred написав:Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).

Вообще не вижу параллелей между ним и ПАП.

А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?
Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?

Почти всё то же самое, только в улучшенном варианте. Обещается))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:43

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?

Стійку коаліцію в Раді.
  detroytred написав:Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?

Може впороти якусь дурню, типу того, що пропонував в 2014.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:44

  detroytred написав:Работник желает не керувати, а чтобы керiвники выполняли свои функции лучше и несли ответственность за свои косяки и результат.
Ну-ну
Чого-чого , а вміння свої косяки перекласти на когось - у нас хоч відбавляй
Вибрали Януковича - винуватий Ющенко
Путін своїх їхтаметов в ОРДЛО посилає - винуватий Порошенко...
  detroytred написав:Заробитчане всех мастей и уровней показывают, что работники работать могут и умеют.
Брехня і маніпуляція , або маніпуляція і брехня
1 Наші заробітчани займають ті місця на якИХ МІСЦЕВІ ПРАЦЮВАТИ НЕ ХОЧУТЬ ( У 90-95%)
2 Порівнювати треба порівнювальне ,порівнювати доходи заробітчанина там з доходами такого ж працівника тут - без врахування розходів - маразм
3 Порівнювати треба доходи місцевих там і наших там на однотипних роботах
Там капіталізм - і якщо у нашого кваліфікація вища - то й доходи в нього будуть вищими
  detroytred написав:Низкие их з-п здесь - показывают, что и ответственность за общий результат они несут.
Якщо несуть і до них не доходить що за їх стан на 90% відповідають вони - то хто їм лікар , коли вони вірять що якийсь зеленський чи ляшко з тимошенко зроблять їх життя кращим
  detroytred написав:А вот доходы и з-п управленцев показывают иное.
Тут у вас також брехня і маніпуляції
Мої доходи в 4 разів вищі від доходів моїх працівників , але кількість робочих годин в мене в 1.5 рази більша ніж в будь-якого з моїх працівників + я ризикую своїм капіталом + відповідальність (складність) моїх рішень - точно вища ....
Як думаєте - якщо я буду мати однаковий дохід ( чи навіть в 2 рази вищий) - я буду напрягатись - чи краще перейду в категорію вічно невдоволених ?

ПС
Совок розсипався тому , що ті 10% які могли більше ніж остальних 90% - отримували всього на 20% більше ніж середньостатистичний , а так як з логікою і інтелектом в них було нормально - то вони перестали напрягатись , тих 90% які звикли бути позаду побачивши що лідери зменшили темп - також притормозили ... і за 70 років ми так навчились тормозити що за 20 років спроб розгону так і не змогли розігнатись

ППС
Можете й далі проповідувати совково-соціалістичні ідеї в яких всі рівні і кращі повинні працювати за гірших...
світ давно притримується трошки іншої філософії...
Кращі розганяють прогрес , ті гірші які мають якісь задатки пробують не відстати , а 30% перетворюються в біомасу на потреби якої практично ніхто не звертає уваги , бо ця біомаса загнана в різні гетто (територіальні чи психологічні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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