Та в них з Тимошенко останній шанс вислизає з рук. Далі вже буде Прем'єр рулити, а не Президент.
Точно зрозуміли? А то якось на душі не спокійно, коли на Рафіка вішають всіх собак, які здохли за п'ять років.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:32
Re: Політичні дискусії
Та в них з Тимошенко останній шанс вислизає з рук. Далі вже буде Прем'єр рулити, а не Президент.
Точно зрозуміли? А то якось на душі не спокійно, коли на Рафіка вішають всіх собак, які здохли за п'ять років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:43
Давайте по порядку
Зараз в руках зосереджене велике , а мілкому розгулятись є де...
Якщо роботяга хоче покерувати - то нехай керує... спочатку трьома такимими ж як і сам , коли доведе що може - тоді довірять десяток (або сам собі створить мікропідприємство) і так на протязі 30 років праці кудись і дійде
Але ж Ви розповідаєте що йому хтось повинен створити
а - умови праці
б - умови для того щоб він підняв свою кваліфікацію
в - купити йому високотехнологічне обладнання для того щоб зросла його продуктивність праці
г - віддати йому всю додану вартість від перших трьох пунктів....
Цікаво - а навіщо тоді працював управлінець який повинен був створити все і не отримати нічого...
Я своїм працівникам кажу наступне
Якщо Ви хочете щоб за Вас хтось щось зробив - не дивуйтесь потім якщо той хто зробив за вас і гроші отримає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03
Если бы любой из выигравших выборы прямо бы сказал, что победил, потому что
- сумел более ловко, чем конкуренты, манипулировать избирателем (это прежде всего относится к ЗЕ);
- был выбран, как имеющий максимальную поддержку админресурсом (это ПАП);
- более порядочные на порядок кандидаты, коих на 42 млн., несомненно есть, априори не имеют ресурсов для конкуренции со мной;
- многие избиратели посчитали, что мои конкуренты ещё хуже;
то за него можно было бы проголосовать, не раздумывая, во втором круге.
Но ведь, как представишь, что один будет петь - раз меня переизбрали, значит я всё делаю отлично; мне народ!! (весь народ) доверяет; я много сделал и т.д.
а другой - да не понятно, что другой. Он лишь шанс, что изменение баланса сил даст возможность зародиться новому здоровому в обществе; усилит реальную конкренцию и заставит прийти к знаменателю законности, а не решалова.
То ответа пока нет.
Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).
По уму ПАП должен был аккуратно подвести его на замену себе, а не дергаться на второй срок.
Или Наливайченко.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:13
budivelnik
Да как же Вы не желаете принять во внимание то, что речь о желании работника покерувати не идёт.
Вообще.
Разделение труда.
Работник желает не керувати, а чтобы керiвники выполняли свои функции лучше и несли ответственность за свои косяки и результат.
Заробитчане всех мастей и уровней показывают, что работники работать могут и умеют.
Низкие их з-п здесь - показывают, что и ответственность за общий результат они несут.
А вот доходы и з-п управленцев показывают иное.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:13
Долярчик
... щось Ейрмакс мало пише...... а так дивись ще трохи і переконає мене віддати голос...
Да, познавательное видео.
Навеяло :
60-е года прошлого века, Н.С.Хрущев - к 80-му в стране будет построен коммунизм.
Народ:что-то голодно нам. Партия: Так по дороге к коммунизму никто кормить и не обещал.
Или:
80-е года прошлого века, М.С.Горбачев - к 2000-мугоду каждой семье по отдельной квартире ,или дому.
В 2000-м Горбачев уже рекламировал американскую пиццу и фирменные чемоданы для американских и европейских миллионеров, а соотечественники челночили по всему миру,зарабатывая американские доллары на отечественное жилье,или просто на жизнь.
2019-й . Чтоб такое пообещать,чтоб очередной раз поверили.
Вот из последнего:.........."В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами."
Т.е. ,по мнению Петра Порошенка 330 евро средней зарплаты - это вполне себе конкурентная зарплата для украинцев, чтобы они не батрачили в Польше по 250-300 часов в месяц.
Своеобразное понимание конкурентных европейских зарплат, на такие не то ,что на Мальдивы не скатаешся,но и в Затоку напряжно будет смотаться.
Понимая,что с экономикой что-то у них не получается справиться, что бы такое сладкое пообещать еще ?
Ну конечно же - НАТО и конечно же Евросоюз ждет страну с таким фантастическим уровнем коррупции ,с такими доходами населения уже с заявкой в 2023-м. И это ничего ,что по критерям Украину просто не могут принять в члены НАТО,ну разве ,что Россия перестанет существовать как государство,что вряд ли,ну во всяком случае в ближайшие 5 лет.
Главное пообещать , и чтоб пройти, а там еще что-нибудь придумается.
А вообще многое что было и насчет Житомира:........"Житомир является столицей украинской космонавтики, и мы все сделаем, чтобы вернуть лучшие мировые технологии и самый лучший уровень космической науки в Житомир."............
Еще когда-то нравилось перечитывать классику
( также там о космосе было ):
........."Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!"......
И насчет уничтожения офшорки (после офшорного скандала),что реально стало бы супер-драйвером для экономики страны.
Нардеп Егор Соболев в свое время написал в сетях:......"Все, что его интересует – деньги любым путем. Поэтому он и занимался созданием офшора во время окружения лучших воинов страны в Иловайске ".
Ну ,Шустер еще был,готовность отдать все только, чтобы Шустер был......
....."Мы вернем курс доллара к 10, все что выше необоснованно" - это также его.
......"Мы вернем курс к 22-23" - и это его.
В принципе если вспомнить,то таких пунктов многие десятки наберутся наверное.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:24
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:33
budivelnik
О том и речь, что волонтёры за снабженцев, за керивников служб, за МО работают, а деньги получают вторые.
Работяга лампочку в подъезде вкрутил, снег отбросал, а деньги получили управленцы ЖЭКа.
Работяга наркоманов у дома погонял, а деньги получил управленец полиции, который не контролирует участкового и т.п.
И в обществе, где вместо разделения труда предлагается - пусть каждый сам себе ... створить ареал проживания --- современного выхлопа (результата) не будет.
Сильнейшие пробьются. Это нормально, но по современным меркам мало. Так как интегральный выхлоп мал.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:37
А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?
Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?
Почти всё то же самое, только в улучшенном варианте. Обещается))
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:43
Re: Політичні дискусії
Стійку коаліцію в Раді.
Може впороти якусь дурню, типу того, що пропонував в 2014.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:44
Ну-ну
Чого-чого , а вміння свої косяки перекласти на когось - у нас хоч відбавляй
Вибрали Януковича - винуватий Ющенко
Путін своїх їхтаметов в ОРДЛО посилає - винуватий Порошенко...
Брехня і маніпуляція , або маніпуляція і брехня
1 Наші заробітчани займають ті місця на якИХ МІСЦЕВІ ПРАЦЮВАТИ НЕ ХОЧУТЬ ( У 90-95%)
2 Порівнювати треба порівнювальне ,порівнювати доходи заробітчанина там з доходами такого ж працівника тут - без врахування розходів - маразм
3 Порівнювати треба доходи місцевих там і наших там на однотипних роботах
Там капіталізм - і якщо у нашого кваліфікація вища - то й доходи в нього будуть вищими
Якщо несуть і до них не доходить що за їх стан на 90% відповідають вони - то хто їм лікар , коли вони вірять що якийсь зеленський чи ляшко з тимошенко зроблять їх життя кращим
Тут у вас також брехня і маніпуляції
Мої доходи в 4 разів вищі від доходів моїх працівників , але кількість робочих годин в мене в 1.5 рази більша ніж в будь-якого з моїх працівників + я ризикую своїм капіталом + відповідальність (складність) моїх рішень - точно вища ....
Як думаєте - якщо я буду мати однаковий дохід ( чи навіть в 2 рази вищий) - я буду напрягатись - чи краще перейду в категорію вічно невдоволених ?
ПС
Совок розсипався тому , що ті 10% які могли більше ніж остальних 90% - отримували всього на 20% більше ніж середньостатистичний , а так як з логікою і інтелектом в них було нормально - то вони перестали напрягатись , тих 90% які звикли бути позаду побачивши що лідери зменшили темп - також притормозили ... і за 70 років ми так навчились тормозити що за 20 років спроб розгону так і не змогли розігнатись
ППС
Можете й далі проповідувати совково-соціалістичні ідеї в яких всі рівні і кращі повинні працювати за гірших...
світ давно притримується трошки іншої філософії...
Кращі розганяють прогрес , ті гірші які мають якісь задатки пробують не відстати , а 30% перетворюються в біомасу на потреби якої практично ніхто не звертає уваги , бо ця біомаса загнана в різні гетто (територіальні чи психологічні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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