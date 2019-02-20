Додано: Чет 21 лют, 2019 18:13

Долярчик



... щось Ейрмакс мало пише...... а так дивись ще трохи і переконає мене віддати голос...



Да, познавательное видео.



Навеяло :

60-е года прошлого века, Н.С.Хрущев - к 80-му в стране будет построен коммунизм.

Народ:что-то голодно нам. Партия: Так по дороге к коммунизму никто кормить и не обещал.



Или:

80-е года прошлого века, М.С.Горбачев - к 2000-мугоду каждой семье по отдельной квартире ,или дому.

В 2000-м Горбачев уже рекламировал американскую пиццу и фирменные чемоданы для американских и европейских миллионеров, а соотечественники челночили по всему миру,зарабатывая американские доллары на отечественное жилье,или просто на жизнь.





2019-й . Чтоб такое пообещать,чтоб очередной раз поверили.

Вот из последнего:.........."В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами."

Т.е. ,по мнению Петра Порошенка 330 евро средней зарплаты - это вполне себе конкурентная зарплата для украинцев, чтобы они не батрачили в Польше по 250-300 часов в месяц.

Своеобразное понимание конкурентных европейских зарплат, на такие не то ,что на Мальдивы не скатаешся,но и в Затоку напряжно будет смотаться.



Понимая,что с экономикой что-то у них не получается справиться, что бы такое сладкое пообещать еще ?

Ну конечно же - НАТО и конечно же Евросоюз ждет страну с таким фантастическим уровнем коррупции ,с такими доходами населения уже с заявкой в 2023-м. И это ничего ,что по критерям Украину просто не могут принять в члены НАТО,ну разве ,что Россия перестанет существовать как государство,что вряд ли,ну во всяком случае в ближайшие 5 лет.

Главное пообещать , и чтоб пройти, а там еще что-нибудь придумается.



А вообще многое что было и насчет Житомира:........"Житомир является столицей украинской космонавтики, и мы все сделаем, чтобы вернуть лучшие мировые технологии и самый лучший уровень космической науки в Житомир."............





Еще когда-то нравилось перечитывать классику

( также там о космосе было ):

........."Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!"......



И насчет уничтожения офшорки (после офшорного скандала),что реально стало бы супер-драйвером для экономики страны.

Нардеп Егор Соболев в свое время написал в сетях:......"Все, что его интересует – деньги любым путем. Поэтому он и занимался созданием офшора во время окружения лучших воинов страны в Иловайске ".

Ну ,Шустер еще был,готовность отдать все только, чтобы Шустер был......

....."Мы вернем курс доллара к 10, все что выше необоснованно" - это также его.

......"Мы вернем курс к 22-23" - и это его.

В принципе если вспомнить,то таких пунктов многие десятки наберутся наверное.