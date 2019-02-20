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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 295296297298

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 181
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
10%
19
Зеленський Володимир Олександрович
25%
46
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:46

  kingkongovets написав:Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) рассказал, что избрание Владимира Зеленского - "страшный выбор для него самого", а Украину не возьмут в НАТО и ЕС из-за российско-украинской войны. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с экс-президентом на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.

https://www.liga.net/politics/interview/u-putina-dve-tseli-pervaya---dostignuta-intervyu-s-kvasnevskim?fbclid=IwAR3X3SD3Fs9IVodeytwf2HfD5Wyn643ZAeXQwsJKA1KIFavRKBlnd3wkhVo

Прямо так и сказали? И бумажка есть об этом, с печатью ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:47

  detroytred написав:
  Faceless написав:
  detroytred написав:Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).
Вообще не вижу параллелей между ним и ПАП.
А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?
Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?

Почти всё то же самое, только в улучшенном варианте. Обещается))
Він обіцяє що буде робити краще... при цьому стартувати буде з гірших позицій , без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:49

lapay
У ПАПа была возможность сделать, сделал.
Стойкость только несколько сомнительна.
Сейчас тоже расклады не столь определённы будут.

Яку дурню предлагал Гр-ко в 14-Ом?
И предлагать, как и обещать, ещё не значит жениться.
ПАП тоже обещал много.

Не вижу больших разбежностей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:59

budivelnik
Ваша ошибка в том, что Вы искажаете мои аргументы.
Утрируете их до равенства и пр. совковой лабуды.
Когда с моей стороны речь идёт о приведении нашего беспредельного неравенства в ответственности (за более мелкие нарушения на Западе управленцы слетают со своих посад и отвечают майном и тюрьмой), беспредельной халатности и безответственности управленцев до уровня, соответствующего современным критериям, к европейским стандартам.

Поэтому Вы опять начали нервничать)), потому что не правы.
detroytred
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