Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik Ваша ошибка в том, что Вы искажаете мои аргументы. Утрируете их до равенства и пр. совковой лабуды. Когда с моей стороны речь идёт о приведении нашего беспредельного неравенства в ответственности (за более мелкие нарушения на Западе управленцы слетают со своих посад и отвечают майном и тюрьмой), беспредельной халатности и безответственности управленцев до уровня, соответствующего современным критериям, к европейским стандартам.
Поэтому Вы опять начали нервничать)), потому что не правы.
detroytred написав:Поэтому Вы опять начали нервничать)), потому что не правы.
Я нервуюсь бо мені шкода тих людей які повірили ( і вірять далі)совковим демагогам про те що в світі існують системи в яких тим хто ніфіга не робить так само добре як і тим хто старається зробити більше.... Всі успішні на сьогодні системи побудовані на тому що той хто робить в 1.5 раза більше - отримує в 2 рази більше благ , а не навпаки....
Кстати, что-то давно о Юлии Владимировне не писали. Совсем списывать со счетов ее еще рано, очень многие украинцы уверены,что она прорвется,поэтому пару слов о "вона".
Чесно говоря ,понимая всю опасность для экономики страны Порошенка, раньше был уверен,что если он и она встретятся, личной альтернативы не будет, и придется скрепя сердце ,впервые за все времена голосовать за "вону".
Но вот сейчас новый штришок вылазит,очень опасный.
Дело в том,что веселая группировка людей с майдана - Аваков-Яценюк-Бурбан-Пашинский и Ко , похоже,поставила ставку против Порошенка,и активно засылает гонцов к Тимошенко.
Группировке этой экономика страны, что простому украинцу - стакан свежего соку с утреца выпить. Их дела в стиле Америки 30-х годов - все ежедневно на 24-м львовском канале,там не то ,что волосы дыбом встают, а и уши оттопыриваются, настолько там все мрачно , сердито и просто фантастически. Люди в черном,в худшем значении этих слов.
Именно поэтому, скорее всего,чтобы совесть была чиста - если будет во втором туре он и она,просто ни я ,ни родственники на выборы не пойдут в таком случае, ведь тут еще бабка надвое ворожила - что опаснее для экономики страны - "петровцы" ,или "аваковцы-пашинские"
А вообще до чего докатилась страна. Были донецкие урки,казалось бы может ли что-то быть хуже, но оказалось,что хуже может быть даже вполне - анексированные и оккупированные территории, раздолбанная в пух и прах экономика, располневшие от долларового жира бенефициары майдана до округлого состояния так,что вот-вот взлетят как воздушный шарик, газ ,навешанный на население и бизнес в 12 раз и планы поднять его еще на порядок, безумные курсы в обменниках, ведущие места по топ-коррупции в мире и "успешное" состязание по воровскому (коррупционному ) мастерству с африканскими странами. Может не зря Гордон сказал,если бы знал чем оно все окончится - на майдан бы не вышел.
Итак: 1.Порошенко мега плохо. 2.Тимошенко - офигительно плохо 3.Зеленский - в принципе соглашусь,что лучше первых двух вариантов в 1 миллион раз,но все равно до конца не понятно,темная лошадка,к тому же ,чтобы случайно не викинул финт ушами и не уступил место даме.
Его основной плюс - в отличие от большинства - он ничего ,ни разу в жизни не своровал. Ну и еще огромный плюс - у него нет воровской группировки.
4.Получается, что оптимальным вариантом в сложившейся ситуации стал бы не идеальный конечно Гриценко,
опять же таки - чел этот в отличие от большинства никогда ничего не своровал,могли подставить его в чем-то,но чел - реально простой как батон хлеба, ну а Юлия Мостовая его жена - редактор Зеркала недели - так вообще умничка, если бы хотя бы 5% украинцев были бы ее уровня - давно бы мы жили на уровне даже не бундеса, а скорее к Швейцарии подбирались бы.
Но вот незадача, народ наш, в свое время попавший в сети афериста и вора со стажем Левочкина, затеявшего разборки с Сашей стоматологом, просто на таком уровне в основном, что он искренне считает,что Петро Порошенко - наше солнце, или что "вона" придет и всех олигархов разнесет ( кстати,таки да ,одного может разнести,ну если он конечно денег пожалеет,чтобы откупиться ).
Я вот думаю,может случится чудо и Гриценко выйдет во второй тур ? Садовой мог бы помочь, скинуть ему свои пару процентов голосов, но это ж такое самовлюбленное галицкое чмо, что скорее от денег львовской строймафии удавится ,
чем избавит страну от "он" и "она" и даст надежду на поворот в сторону
проевропейского направления с Анатолием Гриценко.
Квестор - насчет Томенко согласен, честный порядочный чел,насчет Фирсов- скорее всего подмаза с неоднозначной репутацией, но в целом я с вами - одного мнения -
Гриценко -не вор, и жалко,что наш народ на таком уровне ( и это после Левочкина с майданом,после того как раздолбали все в пух и прах и т.п.), что предпочитает группировки вместо одного честного человека - Анатолия Гриценко.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
А Громадянська позиція + здорові сили з цієї Верховної Ради + Томенко + Фірсов.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
detroytred написав:Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).
Вообще не вижу параллелей между ним и ПАП.
А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП? Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?
Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП? Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном. Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?