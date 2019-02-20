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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 296297298299>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 182
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
20
Зеленський Володимир Олександрович
25%
46
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
36%
66
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
20
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:47

  detroytred написав:
  Faceless написав:
  detroytred написав:Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).
Вообще не вижу параллелей между ним и ПАП.
А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?
Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?

Почти всё то же самое, только в улучшенном варианте. Обещается))
Він обіцяє що буде робити краще... при цьому стартувати буде з гірших позицій , без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:49

lapay
У ПАПа была возможность сделать, сделал.
Стойкость только несколько сомнительна.
Сейчас тоже расклады не столь определённы будут.

Яку дурню предлагал Гр-ко в 14-Ом?
И предлагать, как и обещать, ещё не значит жениться.
ПАП тоже обещал много.

Не вижу больших разбежностей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:59

budivelnik
Ваша ошибка в том, что Вы искажаете мои аргументы.
Утрируете их до равенства и пр. совковой лабуды.
Когда с моей стороны речь идёт о приведении нашего беспредельного неравенства в ответственности (за более мелкие нарушения на Западе управленцы слетают со своих посад и отвечают майном и тюрьмой), беспредельной халатности и безответственности управленцев до уровня, соответствующего современным критериям, к европейским стандартам.

Поэтому Вы опять начали нервничать)), потому что не правы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:04

  budivelnik написав: без власної політичної сили , без власної фінансової стабільності , без власного авторитету в зовнішньому світі...

Вы утрировали до какого-то бомжа.
А не бывшего МОУ, обучавшегося в США, и т.д.

:lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:06

  detroytred написав:Поэтому Вы опять начали нервничать)), потому что не правы.
Я нервуюсь бо мені шкода тих людей які повірили ( і вірять далі)совковим демагогам про те що в світі існують системи в яких тим хто ніфіга не робить так само добре як і тим хто старається зробити більше....
Всі успішні на сьогодні системи побудовані на тому що той хто робить в 1.5 раза більше - отримує в 2 рази більше благ , а не навпаки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:08

budivelnik
Вы опять утрируете.
До уровня практически искажающего смысл моего мнения наоборот.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:39

Re: Політичні дискусії

Кстати, что-то давно о Юлии Владимировне не писали.
Совсем списывать со счетов ее еще рано, очень многие украинцы уверены,что она прорвется,поэтому пару слов о "вона".

Чесно говоря ,понимая всю опасность для экономики страны Порошенка, раньше был уверен,что если он и она встретятся, личной альтернативы не будет, и придется скрепя сердце ,впервые за все времена голосовать за "вону".

Но вот сейчас новый штришок вылазит,очень опасный.

Дело в том,что веселая группировка людей с майдана - Аваков-Яценюк-Бурбан-Пашинский и Ко , похоже,поставила ставку против Порошенка,и активно засылает гонцов к Тимошенко.

Группировке этой экономика страны, что простому украинцу - стакан свежего соку с утреца выпить.
Их дела в стиле Америки 30-х годов - все ежедневно на 24-м львовском канале,там не то ,что волосы дыбом встают, а и уши оттопыриваются, настолько там все мрачно , сердито и просто фантастически.
Люди в черном,в худшем значении этих слов.

Именно поэтому, скорее всего,чтобы совесть была чиста - если будет во втором туре он и она,просто ни я ,ни родственники на выборы не пойдут в таком случае, ведь тут еще бабка надвое ворожила - что опаснее для экономики страны - "петровцы" ,или "аваковцы-пашинские"

А вообще до чего докатилась страна. Были донецкие урки,казалось бы может ли что-то быть хуже, но оказалось,что хуже может быть даже вполне - анексированные и оккупированные территории, раздолбанная в пух и прах экономика, располневшие от долларового жира бенефициары майдана до округлого состояния так,что вот-вот взлетят как воздушный шарик, газ ,навешанный на население и бизнес в 12 раз и планы поднять его еще на порядок, безумные курсы в обменниках, ведущие места по топ-коррупции в мире и "успешное" состязание по воровскому (коррупционному ) мастерству с африканскими странами.
Может не зря Гордон сказал,если бы знал чем оно все окончится - на майдан бы не вышел.

Итак:
1.Порошенко мега плохо.
2.Тимошенко - офигительно плохо
3.Зеленский - в принципе соглашусь,что лучше первых двух вариантов в 1 миллион раз,но все равно до конца не понятно,темная лошадка,к тому же ,чтобы случайно не викинул финт ушами и не уступил место даме.

Его основной плюс - в отличие от большинства - он ничего ,ни разу в жизни не своровал.
Ну и еще огромный плюс - у него нет воровской группировки.

4.Получается, что оптимальным вариантом в сложившейся ситуации стал бы не идеальный конечно Гриценко,

опять же таки - чел этот в отличие от большинства никогда ничего не своровал,могли подставить его в чем-то,но чел - реально простой как батон хлеба, ну а Юлия Мостовая его жена - редактор Зеркала недели - так вообще умничка, если бы хотя бы 5% украинцев были бы ее уровня - давно бы мы жили на уровне даже не бундеса, а скорее к Швейцарии подбирались бы.

Но вот незадача, народ наш, в свое время попавший в сети афериста и вора со стажем Левочкина, затеявшего разборки с Сашей стоматологом, просто на таком уровне в основном, что он искренне считает,что Петро Порошенко - наше солнце, или что "вона" придет и всех олигархов разнесет ( кстати,таки да ,одного может разнести,ну если он конечно денег пожалеет,чтобы откупиться ).

Я вот думаю,может случится чудо и Гриценко выйдет во второй тур ?
Садовой мог бы помочь, скинуть ему свои пару процентов голосов, но это ж такое самовлюбленное галицкое чмо, что скорее от денег львовской строймафии удавится ,

чем избавит страну от "он" и "она" и даст надежду на поворот в сторону

проевропейского направления с Анатолием Гриценко.


Квестор - насчет Томенко согласен, честный порядочный чел,насчет Фирсов- скорее всего подмаза с неоднозначной репутацией,
но в целом я с вами - одного мнения -

Гриценко -не вор, и жалко,что наш народ на таком уровне ( и это после Левочкина с майданом,после того как раздолбали все в пух и прах и т.п.), что предпочитает группировки вместо одного честного человека - Анатолия Гриценко.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лют, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:41

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:без власної політичної сили

А Громадянська позиція + здорові сили з цієї Верховної Ради + Томенко + Фірсов.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:12

  detroytred написав:
  Faceless написав:
  detroytred написав:Гриценко со всеми его недостатками на момент оптимальный выбор (и по сути тот же ПАП только в профиль).

Вообще не вижу параллелей между ним и ПАП.

А что из позитивного он не будет делать того, что делает-сделал ПАП?
Или что негативного (по сравнению с ПАПом) предлагает?

Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?
Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.
Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:13

Свежачок.

Институт социальных технологий «Социополис», 21 февраля 2019
Выборы Президента Украины

Зеленский - 19,3 %
Тимошенко - 11,4 %
Порошенко - 10,3 %
Бойко - 7,6 %
Гриценко - 6,2 %

Второй тур Зеленский - 36,9 % Тимошенко - 22,5 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
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