Додано: Чет 21 лют, 2019 19:39

Кстати, что-то давно о Юлии Владимировне не писали.

Совсем списывать со счетов ее еще рано, очень многие украинцы уверены,что она прорвется,поэтому пару слов о "вона".



Чесно говоря ,понимая всю опасность для экономики страны Порошенка, раньше был уверен,что если он и она встретятся, личной альтернативы не будет, и придется скрепя сердце ,впервые за все времена голосовать за "вону".



Но вот сейчас новый штришок вылазит,очень опасный.



Дело в том,что веселая группировка людей с майдана - Аваков-Яценюк-Бурбан-Пашинский и Ко , похоже,поставила ставку против Порошенка,и активно засылает гонцов к Тимошенко.



Группировке этой экономика страны, что простому украинцу - стакан свежего соку с утреца выпить.

Их дела в стиле Америки 30-х годов - все ежедневно на 24-м львовском канале,там не то ,что волосы дыбом встают, а и уши оттопыриваются, настолько там все мрачно , сердито и просто фантастически.

Люди в черном,в худшем значении этих слов.



Именно поэтому, скорее всего,чтобы совесть была чиста - если будет во втором туре он и она,просто ни я ,ни родственники на выборы не пойдут в таком случае, ведь тут еще бабка надвое ворожила - что опаснее для экономики страны - "петровцы" ,или "аваковцы-пашинские"



А вообще до чего докатилась страна. Были донецкие урки,казалось бы может ли что-то быть хуже, но оказалось,что хуже может быть даже вполне - анексированные и оккупированные территории, раздолбанная в пух и прах экономика, располневшие от долларового жира бенефициары майдана до округлого состояния так,что вот-вот взлетят как воздушный шарик, газ ,навешанный на население и бизнес в 12 раз и планы поднять его еще на порядок, безумные курсы в обменниках, ведущие места по топ-коррупции в мире и "успешное" состязание по воровскому (коррупционному ) мастерству с африканскими странами.

Может не зря Гордон сказал,если бы знал чем оно все окончится - на майдан бы не вышел.



Итак:

1.Порошенко мега плохо.

2.Тимошенко - офигительно плохо

3.Зеленский - в принципе соглашусь,что лучше первых двух вариантов в 1 миллион раз,но все равно до конца не понятно,темная лошадка,к тому же ,чтобы случайно не викинул финт ушами и не уступил место даме.



Его основной плюс - в отличие от большинства - он ничего ,ни разу в жизни не своровал.

Ну и еще огромный плюс - у него нет воровской группировки.



4.Получается, что оптимальным вариантом в сложившейся ситуации стал бы не идеальный конечно Гриценко,



опять же таки - чел этот в отличие от большинства никогда ничего не своровал,могли подставить его в чем-то,но чел - реально простой как батон хлеба, ну а Юлия Мостовая его жена - редактор Зеркала недели - так вообще умничка, если бы хотя бы 5% украинцев были бы ее уровня - давно бы мы жили на уровне даже не бундеса, а скорее к Швейцарии подбирались бы.



Но вот незадача, народ наш, в свое время попавший в сети афериста и вора со стажем Левочкина, затеявшего разборки с Сашей стоматологом, просто на таком уровне в основном, что он искренне считает,что Петро Порошенко - наше солнце, или что "вона" придет и всех олигархов разнесет ( кстати,таки да ,одного может разнести,ну если он конечно денег пожалеет,чтобы откупиться ).



Я вот думаю,может случится чудо и Гриценко выйдет во второй тур ?

Садовой мог бы помочь, скинуть ему свои пару процентов голосов, но это ж такое самовлюбленное галицкое чмо, что скорее от денег львовской строймафии удавится ,



чем избавит страну от "он" и "она" и даст надежду на поворот в сторону



проевропейского направления с Анатолием Гриценко.





Квестор - насчет Томенко согласен, честный порядочный чел,насчет Фирсов- скорее всего подмаза с неоднозначной репутацией,

но в целом я с вами - одного мнения -



Гриценко -не вор, и жалко,что наш народ на таком уровне ( и это после Левочкина с майданом,после того как раздолбали все в пух и прах и т.п.), что предпочитает группировки вместо одного честного человека - Анатолия Гриценко.